Officiellt: City värvar på nytt - mittbacken klar för 460 miljoner

Efter att Manchester City fått rätt i idrottens skiljedomstol Cas och blev beviljade spel i Champions League de kommande två säsongerna har det i brittisk press uppgetts att man planerat att spendera stora summor pengar på att förstärka truppen ytterligare till nästa säsong. Tidigare i augusti gjorde man klart med Ferran Torres från Valencia - och nu värvar man på nytt.

Klubben går ut med att Nathan Aké hämtas in från Bournemouth. Övergången kostar City runt 41 miljoner pund, drygt 465 miljoner kronor, enligt flera brittiska medier. Kontraktet är skrivet till sommaren 2025.

Aké åkte den gångna säsongen ur Premier League med Bournemouth. Aké, som representerar det nederländska landslaget, har tidigare även spelat för Chelsea och har 146 Premier League-matcher på meritlistan.

We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal ✍️



