Officiellt: Här presenteras Graham Potter som ny Swansea-tränare

Östersunds FK:s tidigare engelske tränare Graham Potter kom redan under 2011 till ÖFK, men sedan drygt en vecka tillbaka står det klart att han lämnar klubben för att ta över Swansea City, som precis åkte ur Premier League. Han tar dessutom med sig sin assisterande tränare Billy Reid och scouten Kyle Mcauley från Östersund.

Nu presenterar Swansea tränaren på sin officiella hemsida.

- Det är en chans att börja om. Vi vet hur frustrerande de senaste fem åren har varit, men nedflyttningen kan förhoppningsvis om ett par år ses som det bästa som hänt klubben, säger Potter till Swanseas hemsida.

- Vi kommer att försöka att göra vårt bästa och jobba hårt varje dag för att ge supportrarna ett lag som de kan vara stolta över, känna samhörighet med och se att vi försöker att göra vårt bästa, säger han.

Potter ser nu fram emot sin nya utmaning i Championship.

- Jag ville inte desperat komma tillbaka (till Storbritannien). Jag var glad över vad jag var (i Östersund), men ju mer jag fick reda på om projektet här, vilken typ av jobb som behövde göras och pratade med människor, så förstod jag att det här var en utmaning för oss, säger han och fortsätter:

- När du tar en sådan här möjlighet ser du det som ett långsiktigt projekt, det vill säga att det första treåriga kontraktet, och du fattar förhoppningsvis beslut som kommer att gynna klubben långt efter att du gått. Samtidigt är man också medveten om att det är en hård konkurrens, så på kort sikt måste man fokusera på att vinna nästa match, säger han.

Potter har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre år med Swansea.

