Officiellt: Ronaldo klar för Manchester United

Cristiano Ronaldo, 36, lämnade Manchester United sommaren 2009. Nu återvänder den portugisiske superstjärnan till Old Trafford efter tolv år i andra klubbar. Det bekräftar United via sin officiella hemsida under fredagskvällen.

"Manchester United är nöjt över att bekräfta att klubben har nått en överenskommelse med Juventus för övergången av Cristiano Ronaldo, föremål för överenskommelse om personliga villkor, visum och läkarundersökning", skriver United i ett officiellt uttalande, och fortsätter med att berätta att alla i klubben ser fram emot att välkomna Cristiano tillbaka till Manchester.

På Twitter är meddelandet mer koncist: "Välkommen hem, Cristiano", skriver United i en tweet.

Länge såg det ut som att Manchester City skulle värva Ronaldo efter att Juventus-tränaren Massimiliano Allegri hade bekräftat att superstjärnan ville lämna Serie A-klubben. Men under fredagen tog det hela en sensationell vändning när flera internationella medier rapporterade att City hade dragit sig ur förhandlingarna och Manchester United gett sig in i affären i sista stund. Nu står det också klart att portugisen fortsätter sin karriär i United-tröjan.

Det talas om ett tvåårskontrakt för Ronaldo på Old Trafford och enligt italienska Skys reporter Gianluca di Marzio är kontraktet värt 25 miljoner pund (nästan 300 miljoner kronor) per säsong.

Övergångssumman landar på 15 miljoner euro plus 8 miljoner euro i bonusar, rapporterar den trovärdige transferjournalisten Fabrizio Romano, precis som den ansedde The Athletic-journalisten David Ornstein. Det ger en sammanlagd summa på 23 miljoner euro, cirka 235 miljoner kronor.

Tidigare under fredagen, innan övergången blev officiell, uttalade sig United-managern Ole Gunnar Solskjær om Ronaldo.

- Vi har alltid haft en bra kontakt. Bruno (Fernandes, United-spelare) har pratat med honom också och han vet vad vi känner för honom. Om han någonsin lämnar Juventus vet han att vi är här, sa Solskjær på en presskonferens.

Cristiano Ronaldo spelade för Manchester United mellan 2003 och 2009. Han gjorde då 118 mål och 69 assist på 292 matcher. Ronaldo var också med och vann Premier League vid tre tillfällen och Champions League vid ett tillfälle i United-tröjan.

Ronaldo har vunnit Ballon d'Or, priset till världens bäste fotbollsspelare, fem gånger under sin karriär - en gång som Manchester United-spelare (2008). 36-åringen har över 30 titlar på meritlistan. Han lämnade United för Real Madrid sommaren 2009 och blev kvar i den spanska storklubben innan flytten till Juventus nio år senare. Forwarden stannade på 101 mål på 134 matcher i Turinklubben.

Ronaldos facit i Real Madrid-tröjan? Sanslösa 450 mål på 438 framträdanden. Portugisen vann också fyra Champions League-titlar under sin tid i den spanska storklubben.

På landslagsnivå har portugisen gjort 109 mål på 179 A-landskamper. Ronaldo blev också Europamästare 2016.