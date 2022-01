Sky: Lukaku stannar i Chelsea efter samtal med Tuchel

Forwardsstjärnan Romelu Lukaku, 28, väckte stor uppmärksamhet i slutet av 2021 när han öppet gick ut och deklarerade sitt missnöje med läget i Chelsea.

- Jag är inte nöjd med situationen i Chelsea. Det är normalt. Coachen (Thomas Tuchel) har valt att spela med ett annat spelsystem, men jag får inte ge upp. Jag måste fortsätta jobba och vara professionell, sa Lukaku i intervjun med Sky Sport Italia, samtidigt som han förkunnade att han vill återvända till sin förra klubb Inter en dag.

Intervjun fick Chelsea-managern Thomas Tuchel att reagera och Lukaku petades från truppen i stormötet med Liverpool. Nu har Tuchel och Lukaku rensat luften med ett samtal och det står klart att belgaren blir kvar i Londonklubben, enligt brittiska Sky Sports. Lukaku accepterar att intervjun var ett misstag och vill nu gå vidare, skriver sajten.

En flytt från Chelsea har aldrig diskuterats och Lukaku kommer inte att lämna varken i januari eller i sommar, skriver Sky Sports. Det finns heller ingen sanning i uppgifterna om att Lukaku vill återförenas med Antonio Conte i Tottenham.

