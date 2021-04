Svensk Spotify-grundare med utspel - öppnar för att köpa Arsenal

Den amerikanske affärsmannen Stan Kroenke har varit majoritetsägare i Arsenal sedan 2007. I flera år har dock Arsenal-supportrar varit kritiskt inställda till amerikanen med anledning av brist på engagemang och investeringar i klubben.

I svallvågorna av Arsenals tidigare Super League-engagemang protesterade tusentals supportrar mot Kroenke under fredagskvällen inför hemmamötet med Everton i Premier League. Flera supportrar ville markera sin åsikt om att få bort Kroenke från klubben.

Nu öppnar Spotifys svenske grundare Daniel Ek, 38, för att köpa in sig i Arsenal.

"Som barn och så länge jag kan minnas har jag hejat på Arsenal. Om KSE skulle vilja sälja Arsenal, så skulle jag gärna ge mig in i leken", skriver han på Twitter.

Enligt den amerikanska affärstidningen Forbes har Ek en förmögenhet på 4,7 miljarder dollar, drygt 40 miljarder kronor. Ek är född i Rågsved, Stockholm och grundade Spotify under 2006. Två år senare lanserades sedan tjänsten.

Kroenkes bolag "KSE", Kroenke Sports & Entertainment, äger Arsenal.

