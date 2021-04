TV: Här protesterar tusentals Arsenal-supportrar mot ägaren

Arsenal var från början med, som en av tolv medgrundare, till den tilltänkta superligan "the Super League", som numera lagts på is. Arsenal har lämnat projektet, men inför fredagskvällens hemmamöte med Everton, så protesterade tusentals supportrar utanför Emirates Stadium i London.

Den engelska tidningen Daily Mirror skriver att supportrarna protesterar mot klubbens ägare Stan Kroenke, 73, då de vill få bort den amerikanske affärsmannen från klubben. Kroenke utsågs från början till vice ordförande i Super League och har varit majoritetsägare i Arsenal sedan 2007.

Arsenal-supportrar har även tidigare varit kritiskt inställda till Kroenke med anledning av brist på engagemang och investeringar i klubben.

Under torsdagen protesterade även Manchester United-supportrar mot ägarfamiljen Glazer, som styr den engelska storklubben. Supportrar tog sig in på klubbens träningsanläggning och pratade bland annat med tränaren Ole Gunnar Solskjær.

See that @Arsenal Super League apology went down well, There are thousands of fans outside Emirates tonight. All want one thing: owners out. pic.twitter.com/0q1HwyaFuO