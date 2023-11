Svenska glädjen: Krafth tillbaka efter korsbandsskadan

I slutet av augusti 2022 ådrog sig Emil Krafth en korsbandsskada. Den svenske landslagsbacken fick därmed hela fjolårssäsongen förstörd, och i en intervju med The Athletic öppnade han nyligen upp som skadehelvetet.

- Det kändes som att jag satt i fängelse. Det (första matchen han får göra comeback i) kommer förmodligen att bli den bästa dagen i mitt liv, sa 29-åringen då.

Men den tiden ligger bakom honom nu.

Nyligen fick Krafth nämligen speltid i en B-lagsmatch för sitt Newcastle. Och när "The Magpies" gästade Manchester United på Old Trafford under onsdagskvällen fick svensken chansen från start - första gången sedan skadan.

Över 14 månaders väntan är därmed över och 29-åringen tog plats som en av två mittbackar på Old Trafford.

- Emil har varit väldigt professionell och jobbat sig tillbaka till full fysisk status. Vi har verkligen saknat honom. Han är en fantastisk karaktär i gruppen, säger Eddie Howe till Sky Sports.

Ett glädjande besked för alla inblandade, inte minst svenska landslaget där högerbacken var given före otur var framme.