Utbuat Manchester United överkört i ligacupen

Regerande mästaren Manchester United tog på onsdagskvällen emot Newcastle på Old Trafford i fjärde omgången av ligacupen. Jämfört med derbyförlusten mot City i söndags gjorde huvudtränare Erik ten Hag då sju förändringar i startelvan.

Victor Nilsson Lindelöf tillsammans med Diogo Dalot, Harry Maguire och André Onana var de enda spelarna som fick fortsatt förtroende i den roterade startelvan. Noterbart var att Raphaël Varane, som bänkades senast, inte var med i truppen överhuvudtaget. Mittbacken var sjuk.

Newcastle kom i sin tur till spela utan Alexander Isak som är skadad. Glädjande för svensk del var dock att högerbacken Emil Krafth var tillbaka och gjorde sin första tävlingsstart sedan den korsbandsskada han ådrog sig i augusti 2022.

Och i sin comeback fick han se sitt lag stå för en överkörning på bortmark.

I 29:e minuten tog nämligen Newcastle ledningen genom en blixtsnabb kontring. Miguel Almiron sprang sig då till ett fritt läge och satte 1-0 vid bortre stolpen.

- Målet har legat i luften. Manchester United har sett ängsliga ut, sa Gary Neville i Sky Sports sändning.

En stund senare utökade Newcastle ledningen. Harry Maguire nickade undan ett inlägg som hamnade framför fötterna på Lewis Hall, som läckert pricksköt in 2-0.

- Underbart skott av Hall. Men kolla på frisparken precis innan målet, Manchester United-spelarna sover och klagar på domaren. Medan de klagar så vinner Newcastle matchen, sa Neville.

BBC-journalisten Simon Stone noterade att ten Hag var märkbart upprörd efter baklängesmålet.

"Jag fick precis en skymt av Erik ten Hag som skakade på huvudet, och det är inte svårt att förstå varför", rapporterade han.

Manchester United-spelarna blev utbuade av hemmapubliken på Old Trafford när domaren blåste för halvtidsvila, men det hjälpte föga. För i början av andra halvlek satte nämligen Joe Willock 3-0 för Newcastle, med ett välplacerade avslut vid första stolpen.

Detta efter att han i stort sett får promenera igenom Uniteds mittfält.

- Det är en platt känsla. Manchester Uniteds prestation har varit riktigt usel, sa Neville.

- Jag är inte säker på hur ten Hag ska lyfta spelarna inför helgen (Fulham på bortaplan) eftersom Manchester City-derbyt varit dåligt och den här kvällen cementerade bara vad vi har sett de senaste dagarna: brist på ideér.

Klubbikonen avslutar:

- ten Hag har rejält mycket att tänka på.

Därefter passade Newcastles tillresta supportrar på att håna ten Hag. Från sin sektion skanderade de: "You're getting sacked in the morning". Du får sparken i morgon bitti, alltså. Detta samtidigt som stora delar av Old Trafford tömdes på hemmafans.

Newcastle vann till slut matchen med 3-0 och är därmed vidare till nästa omgång i ligacupen. Tyngre är det för Erik ten Hag och hans mannar, som alltså inte lyckades följa upp helgens derbyförlust.

Snarare tvärtom.

Startelvor:

Manchester United: Onana - Dalot, Maguire, Lindelöf, Reguilon - Casemiro, Mount - Antony, Hannibal, Garnacho - Martial

Newcastle: Dubravka - Livramento, Krafth, Dummett, Targett - Hall, Longstaff, Willock - Ritchie, Joelinton, Gordon.