Tunga landslagsuppehållet fortsätter för Liverpool – Keita utburen med lårskada

Naby Keita klev av Champions League-mötet mot Napoli för två veckor sedan. Mittfältaren blev utburen på bår efter att han klagat på ryggsmärtor och blev undersökt på ett närliggande sjukhus.

Efter det var han tillbaka redan på helgen när Liverpool kryssade mot Manchester City i ligan. Keita hoppade in istället för James Milner och spelade en timme när toppmatchen slutade mållös.

Efter det åkte Keita till Guinea och spelade hela matchen när landet slog Rwanda hemma i fredags i kvalet till nästa års afrikanska mästerskap. När laget i dag istället möte Rwanda borta fick Keita avbryta matchen i första halvlek. Enligt The Mirror säger rapporter från matchen att Keita har skadat låret och att en av hans lagkamrater fick bära honom av planen eftersom det saknades en bår på planen.

Skadan kommer efter nyheterna att både Mohamed Salah och Sadio Mané blivit skadade under landslagsuppehållet. Mané bröt sin tumme under en träning medan Salah åkte på en muskelskada.

Dessutom lämnade Virgil van Dijk Hollands samling efter matchen mot Tyskland på grund av de ihållande bekymren med en revbensskada han haft den senaste tiden. Däremot verkar det som att åtminstone van Dijk och Salah kommer att kunna spela i helgen.

Skadorna kommer efter att Jürgen Klopp varit kritisk mot de intensiva landslagssamlingarna och även kallat Nation League ”världens mest meningslösa tävling”.

- Nu ska spelarna sticka iväg och spela Nations League vilket jag tycker är den mest meningslösa turneringen i världen. Vi måste börja tänka på spelarna, sa Klopp.

Matchen slutade 1-1 och Guinea toppar fortsatt gruppen som även innehåller Elfenbenskusten och Centralafrikanska Republiken. Rwanda ligger sist men tog sin första poäng i kvalet.

