Wijnaldum lämnar Liverpool: "Måste påbörja ett nytt äventyr"

Georginio Wijnaldum, 30, har ett utgående kontrakt med Liverpool. När laget besegrade Crystal Palace med 2-0 och säkrade en Champions League-plats under söndagen gjorde han sin sista match för klubben.

Nederländaren hedrades med en "guard of honour" av lagkamrater och ledare efter slutsignalen. Senare under söndagskvällen bekräftade Wijnaldum i sociala medier att han lämnar Liverpool i sommar.

"Jag skulle ha älskat att förbli en Liverpool-spelare i många år framöver, men tyvärr gick saker och ting annorlunda. Jag måste påbörja ett nytt äventyr.", skriver Wijnaldum, som ännu inte gjort klart med en ny klubb.

"Den 1 juli är jag inte längre en Liverpool-spelare. Vi får se vad jag kommer att göra de närmaste veckorna. Jag kommer att vila lite grann och sedan ansluta till landslaget (inför EM)", fortsätter han.

Mittfältaren har noterats för 237 matcher, 22 mål och vunnit såväl Premier League som Champions League med Liverpool efter flytten från Newcastle 2016.

Thank you for everything, I will miss you #YNWA ❤️❤️ pic.twitter.com/kUsvxc3qbi