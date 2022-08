FEM SPANINGAR: "Glödhet eller stekhet - svårt att beskriva Asoros form"

Jösses, vilket galet tryck

Det är ofta bra tryck på matcherna i allsvenskan. Men det här, det här var något annat. Det var som att varenda Dif-supporter var utrustad med ett extra stämband. Redan före matchstart sjöng de blårandiga fansen på en öronbedövande decibelnivå. När mötet väl var i gång gick det inte ens att tänka. Det var ett helt sanslöst tryck från läktarplats. Ett tryck av internationell klass.

Bilderna på Schüller oroar

Rasmus Schüller är viktig för Djurgården. Han lägger ner ett kopiöst arbete i defensiven och fungerar som en länk mellan backlinjen och mittfältarna. Därför är det oroande för tränarduon Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand att finländaren klev av igen. Dessutom med ett lindat lår. Igen. Det går att ifrågasätta varför han startade den här matchen. Visst, Djurgården går för avancemang till ECL och Emmanuel Banda är en fullgod ersättare. Men Djurgården hade 3-1 att gå på inför returen och Sepsi var inget kanongäng. Att dessutom Hampus Finndell byttes ut i halvtid, efter att ha fått behandling, finns det än mer anledning till oro.

Det går knappt att beskriva Asoros form

Het, stekhet, glödhet. Ja, det är några ord för beskriva vilken kalasform som Joel Asoro befinner sig i. Han svarade för totalt fyra av Djurgårdens totalt sex mål i dubbelmötet. Även om det ser inte alltid perfekt ut, som vid 3-1-målet i returen mot Sepsi, så blir det mål. Det var nog det här många supportrar trodde att trodde att de skulle få förra säsongen, men då lossnade det aldrig riktigt. Nu har det lossnat. Rejält.

Sepsi var inget vidare

Europa Conference League är tredjeturneringen i Europa. Här får lag från länder som Färöarna, San Marino (?) och Irland chansen att kvala sig in. De får alltså chansen att kvala sig in. Det märktes på Sepsi. Visserligen inledde rumänerna aggressivt och de gjorde ett mål. Men sedan handlade det mesta om Djurgården. Sepsi hade svårt att få i gång ett etablerat offensivt spel (det blev lite bättre efter paus), men det var framför allt bakåt som laget hade det jobbigt. Det var som koner, bolltittande och stod på hälarna. Det märktes inte minst när en sopren Joel Asoro knoppade in 2-1 på en hörna. Sepsi verkade mest längta till slutsignal.

Djurgården borde klara avancemang till ECL

Apoel FC har en del erfarenhet från Europaspel på senare år och det är förmodligen inget dussinlag (likt Sepsi). Men sett till resultatet mot kazakiska Kizilzjar (vilka då?), 1-0 över två matcher, så är det ingenting som imponerar. Samtidigt är Djurgården inne i ett stim där det mesta går som på räls, krysset mot IFK Värnamo borträknat. En annan fördel Djurgården har inför playoffet är att de befinner sig mitt i säsongen. Apoel å sin sida drar inleder ligaspelet i slutet av augusti. Det cypriotiska laget slutade trea i den inhemska ligans slutspel i fjol, sex poäng bakom vinnaren Apollon Limassol.