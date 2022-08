FEM SPANINGAR: "Med det spelet har AIK inte i Europa att göra"

AIK:s försvarsspel var katastrof

Vet inte när jag sett ett så här dåligt försvarsspel i AIK? Backlinjen hade hela tiden problem, och inte blev deras uppgift enklare av bristen på hjälp och skydd från sina mittfältare. I backlinjen saknades Alexander Milosevic och Erick Otieno. Om vi börjar med Milosevic så saknade AIK en försvarsgeneral. En ledare som klarar av att styra och dominera. Sotirios Papagiannopoulos slog bort en del uppspel och Sichenje Collins hade problem med positionsspel. Om vi tar Otieno så hade ersättaren Axel Björnström en en blytung dag på jobbet. Han blev ofta lämnad ensam och då blev det gång på gång farligt. Vid 0-1 kunde han ha klivit upp på målskytten som fick stå ensam och avsluta. Sedan hade hemmalaget ett jätteläge men träffade ribban och då borde Björnström ha flyttat in i banan när mittbacken Sichenje Collins gått bort sig högre upp i banan. Vid 0-2 var Bilal Hussein snäll och förlorade en nickduell så att bollen hamnade ute vid Björnströms kant, inspel och mål. Vid 0-3 var det återigen ute vid Björnströms kant som hemmalaget tog sig fram och där allt slutade med att Kristoffer Nordfeldt släppte in bollen väl enkelt.

ANNONS

I halvtid tog Bartosz Grzelak ut Collins, flyttade in Mikael Lustig som mittback och så fick Joe Mendes komma in till höger, kanske för att få in Lustigs ledaregenskaper och erfarenhet? Men det gick ändå inte att känna igen AIK:s försvarsspel.

AIK släppte in tre mål, men kunde ha släppt in tre-fyra till. Med det spelet har man inte i Europa att göra.

Men tänk om…

AIK vaskade fram en chans efter tio minuter och en efter 17 minuter. Det var det som gick att kalla AIK-anfall under matchen. Vid första läget gjorde John Guidetti det bra och var väldigt nära att hitta Nicolas Stefanelli, som dock inte hann fram till bollen som rullade retsamt framför ett öppet mål. Sedan slog Sebastian Larsson en bra hörna och Sichenje Collins fick ett drömläge. Helt ensam blev han, men nicken var på tok för dålig. Det gäller att sätta sina chanser. Hade man satt en av sina två chanser som kom tidigt i matchen så hade det nog varit match i returen på Friends.

ANNONS

På väg att bli ett misslyckande

Om det inte blir avancemang i Europa så blir allsvenskan givetvis extra viktigt. Nu ligger man femma där och det var ett tag sedan spelet imponerade. Och resultaten har också varit si och så. På AIK:s tolv senaste matcher har det blivit fyra segrar, fyra oavgjorda och fyra förluster. Segrarna var uddamål mot Värnamo och Kalmar FF, straffar mot Shkendija och 2-0 mot Vorskla. De oavgjorda var mot Värnamo, Shkendija, Degerfors och Elfsborg. Förluster mot Mjällby, Vorskla, Kalmar FF och Slovacko. Klart är att AIK måste höja spel och resultat för att säsongen inte ska sluta i ett misslyckande.

Nu är det all in som gäller på hemmaplan

0-3. Då är det inte mycket att tveka på. Det är full fart framåt som gäller. All in. Så det blir intressant att se om Bartosz Grzelak vågar starta med ett offensivt balanserat AIK? Det är bara att chansa och köra nu.

ANNONS

Vill se Amar Abdirahman från start

Mot Slovacko kom Amar Abdirahman in och visade två viktiga saker, som inte många andra klarade av att visa upp. Kvalitet och vilja. Han ville framåt och hade fart och var kreativ. Det behöver AIK i returen när man ska försöka jaga ikapp 0-3. Då behövs det kvalitet och hunger, och offensiva spelare som klarar av att slå ut motståndare och bryta mönster.