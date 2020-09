Björklund stöttas efter tabben - Bajen pekar på offensiva brister: "Lätt att glömma"

Hammarby föll med 3-0 hemma mot Lech Poznan i den andra rundan av Europa League-kvalet under onsdagen. Tio minuter in i den andra halvleken släppte man in första målet, efter att 21-årige Kalle Björklund misslyckats med en mottagning och sedan en glidtackling för att rädda upp situationen.

Nu får Björklund stöd av tränare och lagkamrater.

- Jag tror Kalle kommer gå stärkt ur det här. Fotboll är ju ett spel där många parametrar egentligen bygger på misstag, att man stressar fram misstag och så vidare. Det är inte så kul när man gör misstag i en sån här match, men man måste gå vidare, säger tränaren Stefan Billborn.

- Vi måste också inse att Kalle är en ung spelare och att sånt här händer. Vi hade ju några riktigt bra chanser i första halvlek också, det är lätt att man glömmer att man kanske ska smälla dit de chanserna. Kalle är säkert jättebesviken men vi måste gå vidare och han har en lång karriär framför sig. Förhoppningsvis kan han gå stärkt ur det här. Men i dag (läs under onsdagen) är det nog skit.

Alexander Kacaniklic:

- Det var oturligt att det blev som det blev, speciellt i en sådan här match. Det vet han nog själv också. Han gjorde ju en bra match annars.

- Det är ett segt att det var ett misstag som ledde till 1-0-målet, men samtidigt kan man säga att vi hade chanser där vi skulle ha gjort mål. Det straffar en mer när det är en försvarare som gör något sådant.

I den första halvleken brände Aron Johannsson och Gustav Ludwigson varsitt friläge.