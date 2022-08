FEM SPANINGAR: "Det gamla Europa-Malmö var tillbaka"

Det gamla Europa-Malmö var tillbaka

Malmö FF hade inte stått att känna igen under sommarens Europakval. Men i kväll liknade prestationen det man vant sig att se från Malmö under tidigare års Europaspel. De himmelsblå tog initiativet från start och tryckte direkt tillbaka den turkiska backlinjen. Inte minst visade lagkaptenen Anders Christiansen en glöd man inte alltid sett hos honom den här sidan av skadeuppehållet. "AC" banade väg för de andra MFF-spelarna, som hittade balansen mellan aggressivitet och kyla som är så nödvändig i dessa sammanhang.

MFF tog välförtjänt ledningen efter 18 minuter, när den otroligt formstarke Moustafa Zeidan avslutade vackert i det bortre hörnet med "fel" fot. Ett dittills uddlöst Sivasspor hittade en kvittering i den 30:e minuten när Leke James tilläts att hoppa högst och nicka in 1-1. Men kvällen skulle handla om Anders Christiansen. Strax efter kvitteringen fick MFF ett frisparksläge till vänster om straffområdet, och "AC" krutade in ett nytt ledningsmål via målvaktens handskar. Ett välbehövligt besked från den stundtals kritiserade och ifrågasatte mittfältsgeneralen.

3-1 är inte på något sätt säkert

MFF fortsatte att ösa på i den andra halvleken och nästa mål kom i den 68:e minuten, när Niklas Moisander grävde in bollen efter lite kalabalik på en hörna. MFF hade lägen till ett ytterligare mål, liksom Sivasspor var nära en reducering ett par gånger, men det slutade 3-1. Ett bra resultat förstås för MFF som är klar favorit till att gå vidare. Resultatet är dock inte på något sätt säkert, sett till att Sivasspor visade glimtar av den individuella spetsen framåt. Men som kollektiv lämnar de i övrigt mycket att önska.

Gradel var ur balans

Den tidigare Bournemouthstjärnan Max-Alain Gradel är numera den stora profilen i Sivasspor. Ivorianen motsvarade dock inte förväntningarna i kväll, särskilt efter en första halvlek där 34-åringen var iskall. Snarare visade han upp ett kroppsspråk som är det sämsta som skådats på Malmö Stadion i år. Gradel var stundtals helt ur balans, bytte kant efter att Felix Beijmo stängt ner honom, och snackade till sig en varning efter 50 minuter. Gradel spelade upp sig mot slutet, men lyckligtvis för MFF kunde inte Sivasspelarna förvalta någon av Gradels framspelningar.

Markeringen mot Knudsen

Den 29-årige vänsterbacken verkar inte stå högt i kurs hos interimtränaren Andreas Georgson. Med Martin Olsson skadad gick Eric Larsson före när MFF slog Gif Sundsvall i söndags. Sedan såldes högerbacken till Kreta - ändå fick Jonas Knudsen inte inleda i kväll heller. Istället valdes den vänsterfotade mittbacken Niklas Moisander från start i fyrbackslinjen. En tydlig markering mot Knudsen, knappt tre månader efter att han återvände från sin korsbandsskada, och ett smart drag av Georgson med tanke på Moisanders bidrag i kväll.