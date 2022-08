Här är lagen MFF, AIK och Dif kan lottas mot i Europa-gruppspelen

Malmö FF har redan säkrat minst spel i Europa Conference Leagues gruppspel, men så länge de håller i sin 3-1-ledning mot Sivasspor i playoff-returen på torsdag kommer de himmelsblå få ta sig an Europa League i höst. För AIK och Djurgårdens del är det en kamp om en plats i ECL som gäller. De svartgula ligger under med 3-0 mot Slovacko inför returen på Friends Arena på torsdag, medan Djurgården har en 3-0-ledning med sig till returen på Cypern mot Apoel under tisdagen.

På fredag lottas gruppspelen i både Europa League och Europa Conference League, och nu tar Fotbollskanalen en titt på vilka lag som Sveriges representanter kan ställas mot om de går vidare.

ANNONS

Skulle MFF ta sig till Europa League kommer de hamna i seedningspott två eller tre, enligt Uefaranken. Blir det spel i Europa Conference League blir de en del av antingen seedningspott ett eller två. Därmed är möjligheterna kring vilka lag som kan lottas mot MFF stora.

Klart står dock att Malmö kan ställas mot jättar som Roma, Manchester United, Arsenal eller Lazio (vilka redan är klara för gruppspelet) om de tar sig till Europa League.

För AIK och Djurgårdens del lär de hamna i seedningspott fyra (den sämsta) om de går vidare till Europa Conference League. De ser alltså ut att få lottas mot tre bättre rankade lag i gruppspelet.

I Europa Conference League finns möjligheten att man får stöta på storklubbar som Villarreal, Köln, Fiorentina och West Ham.

Svenska lag kan inte lottas mot varandra i gruppspelsfasen.

ANNONS

Lagen som är klara för Europa League/kan hamna i Europa League:

Roma

Manchester United

Arsenal

Lazio

Braga

Feyenoord

Rennes

Real Sociedad

Real Betis

Freiburg

Union Berlin

Nantes

Monaco

FC Midtjylland

Sturm Graz

Union SG

Olympiakos/Apollon Limassol

Dynamo Kiev/Benfica

Sheriff Tiraspol/Pyunik

Bodö/Glimt/Dinamo Zagreb

Ferencvaros/Shamrock Rovers

Fenerbahce/Austria Wien

PSV/Rangers

Gent/Omonia

Qarabag/Viktoria Plzen

Ludogorets/Zalgiris

HJK/Silkeborg

AEK Larnaca/Dnipro

Hearts/Zürich

Maccabi Haifa/Röda Stjärnan

Trabzonspor/FC Köpenhamn

OBS! Vissa lag kan uteslutas som möjliga Malmö-motståndare när det står klart vilken seedningspott MFF hamnar i. Lagen som står för sig självt är redan klara för Europa League-gruppspel. Vad gäller resterande lag är det returen i de olika playoff-rundorna som avgör om de kommer spela i Europa League.

ANNONS

Lagen som kan hamna i Europa Conference League:

AEK Larnaca/Dnipro

Ludogorets/Zalgiris

HJK/Silkeborg

Gent/Omonia

Fenerbahce/Austria Wien

Sivasspor (Malmös motståndare i EL-playoff)

Sheriff Tiraspol/Pyunik

Hearts/Zürich

Ferencvaros/Shamrock Rovers

Olympiakos/Apollon Limassol

Maribor/Cluj

Riga/Linfield

Lech Poznan/Dudelange

Shkupi/Ballkani

Zrinjski Mostar/Slovan Bratislava

CSKA Sofia/Basel

Vaduz/Rapid Wien

Rakow/Slavia Prag

Apoel (Djurgårdens motståndare i ECL-playoff)

Maccabi Tel Aviv/Nice

Craiova/Hapoel Be’er Sheva

Istanbul Basaksehir/Antwerpen

FCSB/Viking

Partizan/Hamrun Spartans

Fiorentina/Twente

Villarreal/Hajduk Split

Köln/Fehervar

West Ham/Viborg

Young Boys/Anderlecht

Slovacko (AIK:s motståndare i ECL-playoff)

Molde/Wolfsberger

AZ/Gil Vicente

OBS! Vissa lag kan uteslutas som möjliga svenskmotståndare när det står klart vilken seedningspott alla lag hamnar i.