Klart: IFK Göteborg mot FCK - här svenska lagens kvalmotstånd i Europa League

Djurgårdens IF, Hammarby IF, IFK Göteborg och Malmö FF går i september in i den andra kvalomgången i Europa League-kvalet. Hammarby gick, precis som Malmö, i förra veckan vidare från den första kvalrundan, medan Djurgården åkte ut i första kvalomgången i Champions League-kvalet. Blåvitt går i sin tur, som cupmästare, direkt in i den andra kvalrundan i Europa League.

Vid lunchtid på måndagen lottades den andra kvalrundan och då blev utfallet så här för de fyra svenska klubbarna:

Djurgården-Europa FC

Hammarby-Lech Poznan

IFK Göteborg-FC Köpenhamn

Budapest Honvéd-Malmö FF

IFK Göteborg drog därmed en nitlott i att bli lottat mot FC Köpenhamn, samtidigt som även Hammarby ställs inför en tuff uppgift genom att få möta polska topplaget Lech Poznan på hemmaplan. I Poznan spelar bland annat landslagsmeriterade svenske anfallaren Mikael Ishak sedan i somras. Djurgården går i sin tur in som klar favorit mot Europa FC från Gibraltar.

Malmö FF, som ställs mot ungerska laget Budapest Honvéd borta, kan möjligen få spela bortamatchen på neutral mark. Detta då Ungerns regering i förra veckan gav besked om att man stänger sina gränser för utländska medborgare för att hindra spridningen av covid-19.

MFF-sportchefen Daniel Andersson har ännu inte fått ett klart besked om det.

- Vet inte än om det blir neutral plan men utgår från att den går i Ungern, säger MFF-sportchefen Daniel Andersson till Fotbollskanalen.

Zlatan Ibrahimovics Milan ställs i sin tur mot irländska laget Shamrock Rovers på bortaplan i den andra kvalrundan.

Den andra kvalomgången spelas den 17 september och avgörs, precis som den första kvalrundan, genom ett enkelmöte.