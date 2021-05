Rasismattack mot United-stjärna: "Ett berg av ap-emojis"

Manchester United föll tungt i Europa League-finalen, där målvakten David de Gea blev stor syndabock genom sin straffmiss. Med sänkta huvud klev United-spelarna upp på podiet och tog emot sina medaljer.

Stämningen på sociala medier bland supportrarna var allt annat än munter, och en som fick känna av det var Marcus Rashford.

"Åtminstone 70 rasistiska påhopp på mina sociala medier har jag räknat det till. För de som försöker få mig att må ännu sämre, jag mår redan dåligt. Så lycka till med att försöka", skriver han på Twitter och fortsätter:

"Jag blir upprörd över att en av de som lämnade ett berg av ap-emojis är en mattelärare med en öppen profil. Han undervisar barn!! Och tror att han kan komma med rasistiska påhopp utan konsekvenser."

United slutade tvåa i Premier League, vilket betyder att de är kvalificerade till nästa säsongs Champions League.

At least 70 racial slurs on my social accounts counted so far. For those working to make me feel any worse than I already do, good luck trying 👍🏾