Så jobbar Rosenberg för att vara i toppform som 36-åring: "Knappt missat ett enda moment i år"

36 år, men Markus Rosenberg är fortfarande bland de som spelar mest och presterar bäst i Malmö FF. Trots sin ålder har han spelat nästan varenda minut i Europacuperna (exkluderat en match mot Drita), han har femte mest speltid av alla i truppen när det kommer till allsvenskan, och hans enda riktiga skada de senaste två åren var en kort period förra sommaren, när han missade tre matcher.

Hans form nu: elva mål och sex assist på 1600 minuter sedan Uwe Rösler anställdes. I snitt ungefär en poäng per match och en stor mängd matchvinnande insatser.

- Han är 36 år och har knappt missat ett enda moment i år. Det är galet. Det är inte nödvändigtvis ett bevis på vad vi har gjort under hans senaste sex månader eller fyra år. Det är ett bevis på allt han har gjort sedan dag ett av sin karriär. Han har varit hundra procent professionell varje dag i sin karriär, säger fystränaren Ben Rosen.

- Han kan fortfarande spela 90 minuter, 90 minuter, 90 minuter varje vecka, och vara på en väldigt hög nivå. Det krävs en särskild attityd för att lyckas med det.

- Han är först in i gymmet på morgonen, sätter sig på cykeln, gör allt i sitt program varje dag. Efter träningarna är han i isbad, han gör sakerna för att få sin kropp att må bra igen. Sedan går han hem och slappnar av. Han är inte en sådan som festar till fyra-fem på natten. Han sover bra, och han har ändrat mycket med sin kost de senaste åren.

Rosenberg ska nu förbereda sig för att försöka spela så mycket som möjligt under en period med 22 dagar och sju matcher. Det sägs ibland att fotbollsspelande är ett 24-timmarsjobb, och för att Rosenberg ska hinna återhämta sig till varje match är det nästan exakt så det är. Match, och sedan 70-90 timmar för att återhämta sig fullt ut till nästa match.

- Särskilt de två veckorna som kommer nu. Det låter inte så mycket, det är 90 minuter och tre dagar senare är det 90 minuter, men det är väl den stora skillnaden från att vara 20 och vara 36. Det är återhämtningen. Gör man det optimalt så ökar man chanserna till att man återhämtar sig, säger Rosenberg.

- Under en sådan här period är det extremt. Då går man in i en liten bubbla.

Rosenberg har vid tidigare tillfällen skämtat om att när han blir utbytt i matcher så hinner han knappt ens se klart matcherna, för han måste påbörja återhämtning inför nästa match. Det blir exempelvis cykling inne i gymmet, behandling, och isbad (under bortamatcher används uppblåsbara poler som fylls med is under resorna), följt av att sova minst åtta timmar per natt. Och den nya kosten?

- Det är min fru egentligen. Det blir väldigt mycket mer vegetabiliskt, väldigt lite kött.

- Jag kan äta kött, men det är mer att jag äter mycket mer ”ren” mat. Det är sällan min fru inte gör något från grunden. Hon är jätteintresserad av mat, kost, och hälsa.

- Jag känner de senaste två-tre åren att kosten ger mig otroligt mycket.

MFF-spelarna kommer oftast in dagen efter match för återhämtning, och sedan föredrar Rosenberg att ha ledigt den andra dagen efter match, beroende på spelschema. Dag tre eller fyra är då han känner sig helt återhämtad.

- Helst fjärde dagen. Andra dagen är alltid värst. Första dagen känner jag mig helt okej. Tredje dagen är lite bättre, och fjärde dagen är det helt borta.

Att hålla den här professionalismen under många år, hur mycket tror du det har förlängt din karriär?

- Det är alltid svårt att säga, men jag tror personligen att det ligger mycket i vad jag har stoppat i mig och hur man lever. Det tror jag lägger en grund till att man känner sig så fräsch när man är i min ålder, kontra om man går tillbaka till generationen innan mig som kanske slutade runt 30 år de flesta. Det tror jag är den stora skillnaden. Alla grejer som har kommit.

En del som Ben Rosen tar upp är att Rosenberg redan i relativt ung ålder spelade i stora klubbar som Ajax och Werder Bremen. där det fanns faciliteter och kunskap kring återhämtning. Redan då skaffade sig Rosenberg insikter och rutiner, och förstod vad som krävdes på högsta nivån.

- För 15-20 år sedan var kanske återhämtningen en cola och spela pingpong. Sedan går man vidare och som 20-25-30-åring har man inte lärt sig att ta hand om sin kropp, och när man är 28-29-30 så är det för sent, säger Rosen.

MFF har själva haft stor utveckling på just den biten sedan Rosenberg återvände, då han själv har tryckt på vissa saker för att utveckla föreningen. Det har hänt mycket vid sidan av planen: flera fystränare, större gym, fler fysioterapeuter...

- Man visste vad man ville ha när man kom hem. Sedan har klubben utvecklats, säger Rosenberg.

Hur mycket har du pushat där?

- Där tror jag att jag har varit med rätt mycket, på vad som är bra. Det är alltid bra att att dela med sig av erfarenheten. Sedan jag kom hem har det hänt rätt mycket. Allt från att Ben kom hit till att gymmet blivit dubbelt så stort, om vi pratar om allt runt omkring.

Är det något som saknas?

- I slutändan skulle man kanske vilja ha samma gräsmatta där man tränar och där man spelar, men det är bara en tidsfråga. Man vill inte göra något förhastat. Det är något vi ser i framtiden, men det är väl bara det.

Du själv har ju haft starkt poängsnitt mot slutet, du har inte haft ett så bra snitt sedan 2015. Känner du av det?

- Jag känner alltid att andra delen av året brukar vara starkare, särskilt de senaste åren. Jag är lite trögstartat, men helt klart, det känns jättebra. Sedan blir det lättare när du spelar med samma spelare där uppe. Många andra år har det kanske varit skador som stört för egen del. Jag har varit skadefri, fått spela med Marcus (Antonsson) länge, och sånt spelar också in.

Rosenberg tar också upp Uwe Röslers träningsstil, som är hårdare än vad det har varit tidigare.

- Det är en betydligt högre nivå på träningarna, högre tempo. Kanske inte så mycket längre (tidsmässigt), men det smäller mycket mer och det är mer ös.

Rösler berömde tillbaka Rosenbergs nytta under onsdagens presskonferens inför Sarpsborg.

- Markus kan höja sin nivå under sådana här nätter, och inspirera hela laget. Bära hela laget i en riktning.

- Sedan jag kom hit har han visat det så många gånger.

- Även i ligan, mot Hammarby exempelvis, och det behövs i morgon.

Han öppnade i helgen upp för att fortsätta spela.

- Jag hoppas han gör det, sa Rösler med ett leende.