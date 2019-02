TV: Chelsea slog MFF - Christiansens reducering räddade hoppet

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Chelsea vann mot Malmö FF på Stadion. Men efter ett sent reduceringsmål av Anders Christiansen lever MFF:s hopp inför returen.

Laget med lägst löner i Europa League-slutspelet mot laget med högst löner. Det var ett av ingångsvärdena inför 16-delsfinalen mellan Malmö FF och Chelsea. MFF stod för en stark insats och störde bitvis det meriterade motståndet, men i slutändan skulle gästerna ändå få vända hem med en seger.

Gästerna hade gjort fem förändringar från 6-0-förnedringen mot Manchester City i helgen. Stjärnor som Eden Hazard, N'Golo Kanté och Gonzalo Higuain sattes på bänken, och bland spelarna i startelvan fanns Olivier Giroud, Pedro och Willian.

MFF inledde piggt och fick två hörnor direkt i matchupptakten, något riktig chans ledde det dock inte till. Hemmalaget stod emot bra, trots ett stort övertag i bollinnehav för Chelsea. Men efter en halvtimmes spel kom ledningsmålet för gästerna. Pedro hittade in med ett inlägg till Ross Barkley som blev ren i mitten efter att Lasse Nielsen tappat markeringen. Mittfältaren kunde peta in 1-0 bakom Johan Dahlin. Avslutet var det enda på mål i den första halvleken av matchen.

Det var på fasta situationer som Malmö skapade sina farligaste lägen och i den 38:e minuten var det nära efter en frispark från vänsterkanten. Rasmus Bengtsson fick ett fint läge i straffområdet men avslutet blockerades.

I inledningen på andra halvlek fortsatte MFF att stå upp bra. Och fortsatt var det på fasta situationer som hemmalaget skapade sina lägen. Men kvitteringen uteblev, och i den 58:e minuten kom istället 2-0 när Willian utmanade och spelade in bollen till Olivier Giroud som läckert klackade in bollen.

Chelsea hade ett fint läge att utöka till 3-0 genom Ross Barkley, men Johan Dahlin stod för en fin räddning. Maurizio Sarri bytte in stjärnorna N'Golo Kanté och Eden Hazard, då var det MFF som skulle få ett viktigt mål.

Tio minuter från slutet frispelade Markus Rosenberg Anders Christiansen och dansken rullade in 2-1-målet.

Malmö FF föll med 2-1 och måste vinna i returen på Stamford Bridge om en vecka för att kunna avancera. Men hoppet lever efter Christiansens reduceringsmål.

Lagens startelvor:

MFF: Dahlin - Nielsen, Bengtsson, Safari - Vindheim, Christiansen (UT 82'), Bachirou, Traustason (UT 70’), Rieks – Antonsson (UT 70’), Rosenberg.

Bänk: Strandberg (IN 70’), Lewicki (IN 70’), Gall (IN 82'), Melicharek, Larsson, Binaku, Ahmedhodzic.

Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Barkley, Jorginho (UT 74'), Kovacic – Willian (UT 71’), Giroud, Pedro (UT 84').

Bänk: Hazard (IN 71), Kanté (IN 74'), Hudson-Odoi (IN 84'), Caballero, Rüdiger, Higuain, Zappacosta.