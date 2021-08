Abubakari om första MFF-målet och bandet till Innocent: "En broder"

Ghananen värvades till Malmö FF för en månad sedan och lämnade då Moreirense. Malik Abubakari tillhörde den portugisiska klubben under två säsonger men debuterade aldrig i högstaligan. Istället skickades han ut på lån och gjorde elva mål på 33 matcher i andraligalaget Casa Pia.

Hos MFF har han startat i två allsvenska matcher och hoppat in i två. I det senaste inhoppet mot IFK Göteborg förra helgen nickade han in 2-2-målet i den 86:e minuten, bara för att se gästerna avgöra på en straff under tilläggstiden.

- Det var ett stort ögonblick för mig, jag har jobbat så hårt för det sedan jag kom till klubben. Jag var så glad över att kunna göra mitt första mål framför fansen. Nu gäller det bara att se framåt mot nästa match och fortsätta jobba hårt, säger Malik Abubakari, och tillägger att glädjen försvann efter Blåvitts segermål.

Hur ser du på den första månaden i Malmö?

- Det var lite svårt. Men med hjälp av laget och lagkamraterna kunde jag acklimatisera mig väldigt snabbt. Jag känner mig bra och säker nu, och glad över att vara i Malmö.

Vad har varit svårt?

- Det är första gången jag byter klubb, där jag flyttar från en plats till en annan. Det är ett annat land med ett annorlunda sätt att spela på i ligan. Det är annorlunda från hur vi spelade i Portugal. Jag fick studera många matcher med laget och spelstilen i landet såväl som laget – det började jag med innan jag kom. Det här var små svårigheter, men jag har anpassat mig och lärt mig mycket från dagarna som jag studerade. Jag är redo att fortsätta.

Abubakari flyttade redan sommaren 2018 till Portugal och Vizelas U19-lag, innan han lämnade för Moreirense ett år senare.

- I Portugal hade vi alltid ytor att spela på och tid att hålla i bollen. Här får man ta många snabba beslut och det är lite intensivare. Det är intensivt även i Portugal men det fanns mycket plats bakom backlinjerna. Sedan var säsongen igång när jag kom och jag behövde hålla mig lugn för att komma in i spelstilen här, säger MFF-anfallaren.

Abubakari har utvecklat en nära vänskap med lagets nigerianska mittfältare Bonke Innocent, och säger att han gillar den skånska staden.

- Det är ett bra ställe att bo i. Jag älskar utseendet och har provat maten, även den traditionella. Jag älskar den – den liknar nästan den portugisiska – och gillar folket härikring. Med tidens gång kommer jag att bli van med saker här, säger Abubakari och fortsätter om Innocent:

- Det är alltid bra att ha en afrikansk broder. Det får en att känna sig bekväm och bli mer självsäker i laget. Han var ensam när jag kom och jag får också honom att känna sig bekväm. Han har hjälpt mig i lite snack om klubben, om spelstilen som sagt, och jag är alltid tacksam för att han fått mig att landa och anpassa mig snabbt här.

I morgon kväll väntar ett Champions League-playoff för MFF mot bulgariska Ludogorets på hemmaplan. Malik Abubakari gjorde två korta inhopp i vinstmatcherna mot skotska Rangers i den senaste kvalomgången.