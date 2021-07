FEM SPANINGAR: "Wow - vilken match, Selmani"

Rodic in från start - och Dovin fick chansen igen

När startelvorna presenterades stod det klart att Vladimir Rodic gjorde sin första start i tävlingssammanhang under Milos Milojevics ledning. Yttern har fått begränsat med speltid i allsvenskan under Bajens nye tränare, men mot Maribor fanns alltså mittfältaren med från start. Samma gällde Oliver Dovin. Den 19-årige målvakten spelade också från start mot Örebro i allsvenskan i helgen, men att han också fick chansen när Hammarby gick in i Europa Conference Leagues kvalspel får ändå ses som en överraskning.

Hur duon skötte sig? Bra. Ingen gjorde något större misstag och Dovin kändes stabil med fötterna och tog det han skulle i målet. Rodic gjorde också en stabil match och vann flera dueller längs sin högerkant.

Borde Hammarby haft straff?

I slutet av första halvlek fick Astrit Selman bollen i offensivt straffområde, där han hamnade i duell med en Maribor-försvarare. Båda låg i princip ner på plan och försökte vinna duellen, där bollen tydligt tog på Maribor-backens hand. Kanske borde Bajen haft straff där, även om det såg långt ifrån avsiktligt ut. Upprört var det hur som helst på läktarplats och Selmani gestikulerade också mot domaren i hopp om att få en straff.

Ludwigson måste bli mer effektiv

Match efter match skapar Gusrav Ludwigson chanser för sitt Hammarby. Han löper, sliter och är ett ständigt hot - men ytterforwarden måste bli mer effektiv. I slutet av första halvlek fick han ett friläge mot Maribor, men fick inte fart på avslutet och Maribors målvakt kunde därmed lätt rädda skottet. Fem mål i allsvenskan har det blivit för Ludwigson - det hade lätt kunnat vara det dubbla om han fått ordning på fötter och avslut.

Selmani har växlat upp - vilken match av forwarden

Astrit Selmani värvades in till Bajen inför årets säsong och forwarden hade höga förväntningar på sig efter att ha vräkt in både mål och assist i Varberg i fjol. Under vårsäsongen hade Selmani det tungt och på åtta matcher gjorde han bara ett mål, men nu har han växlat upp. I helgen blev han målskytt mot Örebro och mot Maribor under torsdagen var det också Selmani som gav Hammarby ledningen, med ett klassmål då han placerade in bollen i det bortre hörnet i en kontring. Det var dessutom Selmani som åter igen gav Hammarby ledningen i mitten av andra halvlek då han störtade fram på ett inspel. Selmani blev också hattrickskytt då han satte dit 3-1 på en straff som Williot Swedberg ordnat.

Selmani var briljant hela matchen och på tilläggstid hyllades också Selmani stort av publiken då han byttes ut.

Om Selmani fortsätter på den inslagna vägen de senaste matcherna blir Hammarby helt klart ett vassare lag och ett lag att räkna med i den allsvenska guldstriden.

Pallar ni trycket, Hammarby?

Returmatchen spelas om en vecka nere i Slovenien och Hammarby har nu skaffat sig ett bra läge att ta sig vidare. Frågan är om Bajen pallar trycket? Laget har inte speciellt mycket erfarenhet från Europaspel och en bortamatch är något annat än tryggheten på Tele2 Arena, där Hammarby är starkt. En fördel till bortamatchen är ändå att lagkapten Jeppe Andersen är tillbaka från avstängning. Och kanske har några skadade spelare som Abdul Khalili och Simon Sandberg kommit längre i sin rehabilitering och kan vara aktuella för returmatchen.