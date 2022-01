Janne nobbade världsduon - så röstade förbundskaptenen i Fifas "The Best"

Under måndagskvällen utsågs årets bästa herrspelare på Fifas The Best Awards 2021-gala i Zürich, Schweiz. Som vanligt hade alla landslagskaptener och förbundskaptener, bland annat, fått dela ut tre röster var på de spelare som de anser var bäst under fjolårssäsongen.

Janne Andersson valde att inte lägga någon röst på varken Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo. I stället föll förbundskaptens val på Kevin De Bruyne, Mohamed Salah och Robert Lewandowski - i den ordningen.

Landslagskaptenen Victor Nilsson Lindelöf röstade på Cristiano Ronaldo, lagkamrat i Manchester United, som etta på sin lista före Robert Lewandowski och Karim Benzema.

ANNONS

Se alla röster på herrsidan här