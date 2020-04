LISTA: Kapsyl i ögat och tv-spelstumme - här är de märkligaste skadorna i fotbollsvärlden

After shave-flaskan

Vill man vara fin får man lida pin, och någonstans där kan vi nog sortera in den här skadan. Inför VM 2002 tappade den dåvarande Valencia-målvakten, Santiago Cañizares, en flaska after shave i badrummet vilket ledde till att han skadade sin stortå och missade VM-slutspelet. En skada som i slutändan skulle påverka hans landslagskarriär väldigt mycket. Istället för Cañizares fick en viss Iker Casillas ta plats mellan stolparna under VM 2002, och resten är historia.

Kabinvagnen

Sommaren 2010 gick den tyske försvararen Jerome Boateng från Hamburg till Manchester City. Inför säsongstarten drog Boateng på sig en knäskada i en vänskapsmatch mot Danmark. På planet till Manchester åkte han på ännu ett bakslag när han slog i knät i kabinvagnen och på sätt förvärrade knäskadan ytterligare. Boateng fick vänta till september innan han fick göra sin tävlingsdebut för Manchester City.

Fängelsefotbollen

Besök av familjemedlemmar för folk som sitter i fängelse är såklart viktigt, men vi kan nog anta att Carlos Tevez arbetsgivare Boca Juniors kunde hålla sig för skratt när Tevez återvände skadad efter att ha besökt sin halvbror, Juan Alberto Martinez, i fängelset där han avtjänade ett straff för medhjälp till väpnat rån. Tevez ska enligt argentisnk media ha sträckt vaden när han kickade lite boll med Juan och hans cellkollegor. Alltid viktigt att värma upp ordentligt, oavsett sammanhang.

Gurkmissödet

2001 stod AIK:s försvarare Karl Corneliusson och skar gurka i köket, men en sekunds ouppmärksamhet gjorde att han satte kniven i fingret och skar av två senor vilket gjorde att han tvingades till operation och sedan missade flera veckors spel.

Det rakade benet

Inför Champions League-matchen mot Apoel säsongen 17/18 rakade Real Madrid-spelaren Marco Asensio benen och lyckades då raka av en finne vilket i sin tur ledde till en infektion. Därmed missade mittfältaren CL-matchen för att han enligt tränaren Zinedine Zidane helt enkelt inte ens kunde dra upp strumporna.

Läskkapsylen

Många tyckte det var märkligt när finske legendaren Jari Litmanen skrev på för Malmö FF - men än märkligare var skadorna han ådrog sig under sin tid i klubben. Efter en träningsmatch med MFF fick Litmanen en kapsyl i ögat när dåvarande sportchefen Hasse Borg öppnade en flaska läsk med en snusdosa. Trycket i flaskan var så högt att kapsylen träffade Litmanen i ögat och orsakade en blödning som omöjliggjorde spel. Vid ett annat tillfälle missade Litmanen match efter att en tidig morgon ha ramlat i trappan när han skulle hämta mjölk till sin son.

Vigselringen och det avslitna fingret

Självklart blir man lycklig över ett sent mål, men det kan sluta med varning - och ett avslitet finger! Schweizaren Paolo Diogo hade gjort ett sent mål för sitt Servette och sprang mot fansen på läktaren för att fira målet, då fastnade han med sin vigselring i stängslet. Det gick så illa att en bit av fingret slets av och han var tvungen att amputera resten av fingret. Diogo fick dessutom se det gula kortet för överdrivet firande innan han fördes till sjukhuset.

Strykbrädan

Den danske målvakten Michael Stensgaard var på väg tillbaka efter en axelskada då han skulle fälla ihop en strykbräda, men fick stryk. Denna ovana rörelse gjorde att skadan slogs upp igen och Stensgaard tvingades avsluta sin karriär.

Latmasken

Många fotbollsspelare gillar att spela TV-spel och Rio Ferdinand är inget undantag. 2001 sträckte han baksidan av knät genom att lägga upp sitt ena ben på soffbordet och spela TV-spel i flera timmar.

Tv-spelstummen

En annan som åkte på en skada på grund av tv-spel var italienaren Alessandro Nesta. Nesta spelade tv-spel hela natten och fick därmed en skada i handleden som han var tvungen att operera. Mittbacken spelade därefter inte fotboll på en månad.

”Värm inte upp här”

Viktigt att läsa skyltar och följa instruktionerna. Detta är något som den före detta målvakten Richard Wright inte gjorde när han värmde upp inför FA-cupmatchen mot Chelsea med sitt Everton. Wright ignorerade varningsskylten som stod i målvaktsområdet som sa att man inte ska värma upp där. Istället för att lämna det området lyckades han snubbla över skylten och vrida vristen och missade därmed matchen. Detta var inte första gången som han var med om ett märkligt skadeförlopp. Två år innan hade han skadat skuldran efter att ha fallit från en stega när han försökte lägga undan sina resväskor i loftet.