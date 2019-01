Hansson bytte Norge mot Sverige – hoppas vara med i U21-kvalet: "Vore kul att dra på sig tröjan igen"

Svensk-norske yttern Emil Hansson, med en norsk mamma och svensk pappa, är uppväxt i norska Bergen, men blev under 2015 ungdomsproffs i Feyenoord och gjorde under våren 2017 debut i Eredivisie. Under förra säsongen blev det knapp speltid i den holländska storklubben och inför den här säsongen utlåning till RKC Waalwijk i andraligan.

- Feyenoord har inte ett andralag, så jag fick inte tillräckligt med bra matcher. Jag satt ner med tränarna förra året och snackade och de tyckte att det var viktigt för mig att spela varje vecka. Vi har en bra tränare i Waalwijk - Fred Grim - som är känd för att vara bra med unga spelare, samtidigt som jag ville till en klubb som spelar fotboll och då valde jag den här klubben, säger han till Fotbollskanalen.

Hansson fick en startplats i laget och har under senaste veckorna höjt sin poängproduktion med fem mål på de sex senaste ligamatcherna, totalt åtta mål den här säsongen.

- Jag har spelat varje match och gjort det hyfsat bra också, så det har gått som jag har velat. Det viktigaste för mig är att jag får spela varje match. Jag tror att det är viktigt i min ålder att få spela varje vecka och att få 90 minuter i benen, säger han.

Samtidigt har Hansson återkommande kontakt med Feyenoord. Tanken och planen är att återvända till klubben efter säsongen för att ta en plats i laget till nästa säsong. Hansson har kontrakt med Feyenoord fram till sommaren 2020.

- De tittar på mina matcher och hör av sig ibland. Jag har fortfarande ett år kvar efter den här säsongen, så man får se vad som händer. Om jag inte går dit finns det andra möjligheter, men jag hoppas på det och jag har fått dem signalerna, säger han.

Du tror att det blir en fortsättning i Feyenoord till nästa säsong?

- Ja, annars hade de inte velat låna ut mig nu. De har sagt att de vill se hur min utveckling är match efter match och nu har de varit positiva. Jag ser inte att de vill sälja mig till sommaren.

I och med att Hansson har en norsk mamma och svensk pappa, så kan han både representera ett norsk och svenskt landslag. Hansson har redan spelat för svenska P15-landslaget, men även för norska ungdomslandslag för 16-, 17-, 18- och 19-åringar. Förra hösten berättade han däremot att han framöver vill representera Sverige i landslagssammanghang.

Nu berättar han mer om det valet - och att han hoppas bli uttagen i U21-landslaget till det kommande EM-kvalet i år.

- Jag har haft kontakt med några tränare (Claes Eriksson, landslagschef för U21) som hörde av sig i höstas och hade hört att jag ville byta igen och om hur min situation var och hur jag tänkte. Jag kände att det var rätt att byta, säger han.

- Jag är född och uppväxt i Bergen, men har en svensk pappa och svensk släkt som spelat för Sverige också. Ända sedan jag var liten har jag känt mig mer svensk, även om jag bott i Norge. Jag började med P15 i Sverige, men sedan bytte jag till Norge när vi flyttade tillbaka till Bergen. Det känns rätt att spela för Sverige nu när jag även flyttade till Holland, fortsätter han.

Hur ser du på dina chanser till att vara med i U21-EM-kvalet i år?

- Ja, jag hoppas jag får plats. Det vore kul att få ta på sig tröjan igen om man blir uttagen.

Hansson är den här säsongen noterad för åtta mål och fem framspelningar på 21 matcher i den holländska andraligan. Waalwijk är placerat på tiondeplats i ligatabellen.