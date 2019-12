Experten om Zlatans Milan-återkomst: "Han kan bli jätteviktig"

Zlatan Ibrahimovic återvänder till Milan. C Mores expert Vicki Blommé tror att han kan bli viktig för en klubb som är annorlunda från svenskens förra sejour i klubben. - De behöver en ledare och någon som kan ställa krav och där kan han bli jätteviktig för Milan, säger hon.

På fredagen kom beskedet som de flesta förväntat sig efter den senaste tidens rykten – Zlatan Ibrahimovic är klar för en återkomst till Milan. Svensken har skrivit ett kontrakt fram till sommaren med en option på en förlängning till sommaren 2021.

C Mores expert Vicki Blommé tycker det är roligt att se Zlatan tillbaka i europeisk fotboll.

- Också i Serie A som är det land han har trivts bäst i. Han har varit i alla tre största klubbarna, men ser man till fansen så tror jag att det är Milan där han är mest älskad och mest uppskattad av de lag han har spelat för i Italien. Milan är också i nuläget den klubb som är mest i behov av en spelare också. Vi får se hur mycket vi kan förvänta, vi får ha rimliga förväntningar för det är inte samma spelare som lämnade Milan som nu kommer tillbaka, det har ändå gått x antal år. Men det blir spännande att se vad han kan göra för Milan behöver allt de kan få och de behöver vinnare. Det kan han absolut tillföra även om han inte är samma spelare som när han lämnade för sju år sedan. Men det känns rolig för ligan och roligt att han kommer tillbaka till europeisk toppfotboll och de stora ligorna, säger hon.

Vad är det för Milan han kommer tillbaka till?

- Sen han lämnade har ingenting sportligt gått rätt egentligen. Det har gått ner för varje år, med problem både på och utanför planen. Han kommer tillbaka till något som inte är med och tävlar om titlar i nuläget. Visst önskar laget att nå till Champions League, men det blir väldigt, väldigt tufft så som säsongen har varit. Europaplatser ska de vara med och kriga om, mer än så kan man inte kräva av Milan bara för att Zlatan kommer in. Det är ett bygge som har mycket kvar, så det kan inte ens han gå in och lösa. Speciellt inte nu, man kan inte vänta sig att han ska gå in och rädda Milan för det har ingen lyckats med på många år och det blir inte en quick fix med honom. Men det behövs en ny vinnarkultur och det är en ung spelartrupp som behöver en ledare och någon som kan ställa krav och där kan han bli jätteviktig för Milan. Sen tror jag att han kan producera mål också, men det finns mycket att jobba på överlag med klubben. Så förhoppningsvis kan han kan leda det år rätt håll och utbilda de unga så att man i alla fall kan ta en Europaplats till nästa år.

Hur kan han passa in i laget?

- Problemet med Milan är att man har svårt att skapa ett tydligt spel och en tydlig filosofi. Det syns inga riktiga linjer och efter tränarbytet har man gått lite bättre, men det är ’nåd ett Milan man har svårt att se en riktning på. Så att han kan vara en viktig referenspunkt och vara någon som gör mål, för anfallarna har inte levererat på hösten alls. Så det behövs en anfallare som kan göra mål och jag tror att han kan bli viktig med att man kan söka honom. Vi vet att han kan både fördela bollar och göra mål, så jag tror att han kan bli en riktig referenspunkt och att utgå ifrån och börja bygga där.

Han har pratat om att sluta på topp, blir det så nu när han återvänder till Milan?

- Det återstår att se. Det vore fint om han kommer tillbaka och gjorde en bra sejour innan han avslutar karriären. Sen är Milan för långt bak för att det ska bli några titlar, men kan han göra det bra insats rent målmässigt och för klubben så vore det en riktigt snygg avslutning. Sen på topp kommer det inte bli men jag tror att han har något kvar att ge för Milan.