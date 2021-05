Milito jublar över Mourinho till Roma: "Väldigt bra för italiensk fotboll"

José Mourinho är tillbaka i italiensk fotboll. Under tisdagen meddelade Roma att portugisen leder klubben till nästa säsong. Mourinho har dessutom skrivit på ett kontrakt till sommaren 2024 och planerar därmed en lång framtid i den italienska huvudstaden.

En som jublar över det beskedet är Diego Milito. Han hade Mourinho som tränare i Inter och ser fram emot att se Mourinho i Italien nästa säsong.

- Hans återkomst till Serie A är väldigt bra för italiensk fotboll. Jag hade gärna sett honom återvända till Inter, men jag älskar "Mou" och jag hoppas att han klarar sig bra överallt. Jag hoppas bara inte att han klarar sig bra mot Inter och Genoa, men annars önskar jag honom all lycka, säger Milito till Sky Sport Italia.

Han fortsätter:

- Han är nära alla spelare och det är bra. Han förstår allt och han förstår sina spelare. Det är verkligen viktigt. Han vet hur man får ut det bästa av alla spelare och han är en av de bästa tränarna i världen. Det var därmed otroliga nyheter. Jag förväntade mig inte att han skulle återvända till Italien, men han tycker om Serie A.

Milito tillhörde Inter mellan 2009 och 2014. Under den perioden var han med och vann både Serie A och Champions League under Mourinhos ledning. Under 2016 avslutade han sin karriär i argentinska Racing Club.