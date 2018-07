Så välkomnas Ronaldo av lagkamraterna: "Speciell dag för Juventus"

Efter en tids rykten blev i går affären klar - den femfaldiga Ballon d'Or-vinnaren Cristiano Ronaldo lämnar Real Madrid för Juventus för en övergångssumma på drygt en miljard kronor. Ronaldo har skrivit på ett fyraårskontrakt med Juventus, och hans lön uppges bli drygt 300 miljoner kronor om året.

Nu välkomas Ronaldo av flera av sina lagkamrater i sociala medier.

"Välkommen till Turin, Cristiano. Vi hade en fantastisk tid tillsammans i Madrid, jag kan inte vänta på att få fortsätta jobba med dig! Det är en speciell dag för Juventus i dag!", skriver Sami Khedira, som tidigare spelat med Ronaldo i Real Madrid, på Twitter.

Även spelare som Juan Cuadrado, Paolo Dyabala och Douglas Costa välkomnar Ronaldo på Twitter.

Real Madrid tar dessutom farväl av Ronaldo genom att lägga ut ett långt klipp med Ronaldos mål och framgånger i Real genom åren.

Benvenuto a Torino, Cristiano 🏴🏳 We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! 💪🏽 #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg