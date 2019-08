Stor guide: Fotbollskanalen går igenom alla Serie A-klubbar

Observera: Alla övergångar benämns i valutan euro.

Serie A sänds på C More, få mer information om de nya ligorna här.

Atalanta

Säsongen 18/19: trea. Bästa målskytt: Duván Zapata (23 ligamål). Meriter: Coppa Italia (1962/63). Smeknamn: La Dea (gudinnan).

Nyförvärv: Luis Muriel (Sevilla, 15+3M), Ruslan Malinovskyi (Genk, 13,7M), Marco Varnier (Cittadella, 5M), Martin Škrtel (Fenerbahçe, free agent).

Spelarförluster: Gianluca Mancini (Roma, 15+8), Federico Mattiello (Cagliari, lån), Etrit Berisha (SPAL, lån), Marco D’Alessandro (SPAL, lån), Andreas Cornelius (Parma, lån med köptvång), Dejan Kulusevski (Parma, lån).

Den gånga säsongens stora succélag har behållit stommen och bara tappat Mancini från startelvan. Ynglingen ersätts av Škrtel som agerar lagpappa när Atalanta ska CL-debutera i höst. Offensivt är den fruktade fronttrion Zapata-Gómez-Iličić intakt. Nya Muriel och Malinovskyi ger alternativ och möjlighet till rotation i det hårda höstschemat.

Tränare: Gian Piero Gasperini, 61 år

Gasperini har redan uppnått legendarstatus i Bergamo efter tre oerhört lyckade säsonger med Atalanta. Under tränarens hand har talanger från den utmärkta akademin utvecklats till färdiga stjärnor, som i vissa fall har sålts men ersatts med nya fynd som blommat ut under Gasperini.

Laget kännetecknas av ett aggressivt och fartfyllt 3-4-3-system med hård press över hela banan. De kaotiska månaderna i Inter hösten 2011 är möjligen en anledning till att Gasperini inte lockats iväg av en storklubb. Men det största skälet är ställningen som Atalanta numera befinner sig på. De har Gasperini att tacka för allt.

Nyckelspelare: Duván Zapata, 28 år

Ett antal spelare kandiderar om den här posten. Men utan Duván Zapatas mål hade Atalanta förmodligen inte gått till Champions League. Den storväxte colombianen blev tungan på vågen i ett lag som ofta spelade attraktivt men saknade en naturlig målskytt. Romelu Lukakus ankomst till Inter betyder också att Bergamoklubben slipper nyfikna blickar på Zapata från den svartblå rivalen.

Håll ögonen på: Timothy Castagne, 23 år.

Belgaren för inte mycket väsen av sig men var en av Serie A:s allra bästa kantspringare förra säsongen. Lojal, löpstark, och duktig på att avsluta anfall. Fortsätter Castagne i denna stil förväntar jag mig en plats i Belgiens stjärnspäckade EM-trupp 2020.

Bologna

Säsongen 18/19: tia. Bästa målskyttar: Riccardo Orsolini, Federico Santander (åtta mål), Meriter: Sju scudetti, två Coppa Italia. Smeknamn: I Rossoblù (de rödblå).

Nyförvärv: Mattia Bani (Chievo, 2,5M), Takehiro Tomiyasu (Sint-Truidense, 7M), Stefano Denswil (Club Brügge, 7M), Andreas Skov Olsen (Nordsjälland, 6M).

Spelarförluster: Emil Krafth (Newcastle via Amiens, 2M), Filip Helander (Rangers, 4M), Adam Nagy (Bristol C, 2,5M), Erick Pulgar (Fiorentina, 10M), Gonfred Donsah (Cercle Brügge, lån).

Bolognas viktigaste nyförvärv gjordes i januari när inlånade Nicola Sansone och Roberto Soriano bidrog starkt till lagets uppryckning från nedflyttningsplats till övre halvan under våren. Under sommaren har laget säkrat duons vidare tjänster för 7,5 miljoner var.

Tre svenskar har blivit en i Bologna, men Mattias Svanbergs chanser ökar något sedan spelmotorn Pulgar valde att flytta till Florens. I övrigt har Bologna värvat ungt från mindre ligor. 19-årige danskyttern Skov Olsen blir väldigt spännande att följa.

Tränare: Siniša Mihajlović, 50 år

Efter kritiserade sejourer i Milan och Torino fick Siniša Mihajlović sin stora upprättelse under våren. Efter hans tillträde i februari snittade Bologna hela 1,76 poäng per match och såg totalomvandlat ut med en sprudlande offensiv.

För en månad sedan gick serben ut med beskedet att han drabbats av leukemi på en känslofylld presskonferens. Mihajlović fortsätter dock som huvudtränare i den mån hans kropp klarar av och har klubbledningens fulla uppbackning.

Nyckelspelare: Roberto Soriano, 28 år

Den offensive mittfältarens närvaro går inte att överskatta när vi pratar om Bolognas förvandling under våren. Särskilt starkt med åtanke att Sorianos höst som utlånad till Torino bar en floppstämpel. Den här gången är den tyskfödde italienaren med från start när Bologna siktar på att behålla topp-10-placeringen.

Håll ögonen på: Riccardo Orsolini, 22 år

Under våren kom högerytterns Serie A-genombrott med både mål och avgörande framspelningar. Efter en tung låneperiod i Atalanta återfann Orsolini förtroendet i Bologna och är numera köpt från Juventus som han tillhörde. En trixig och snabb spelare som mycket väl kan nå A-landslaget snart.

Brescia

Säsongen 18/19: etta (Serie B). Bästa målskytt: Alfredo Donnarumma (25 mål, skyttekung). Meriter: (-). Smeknamn: La Leonessa, Le Rondinelle (lejoninnan, svalorna).

Nyförvärv: Jesse Joronen (FCK, 5M), Florian Ayé (Clermont, 2M), Jaromir Zmrhal (Slavia Prag, 3,75M), Jhon Chancellor (Al Ahli, 1,6M), Mario Balotelli (Marseille, free agent).

Spelarförluster: Biagio Meccariello (Lecce, 0,1M), Paolo Bastaniello (Empoli, free agent).

Brescias Serie B-vinnande lag är i stort sett intakt. De har bytt förstamålvakt till Joronen från FC Köpenhamn och värvat en tjeck vars efternamn jag knappt vågar mig på att uttala. Med tanke på hur många omgångar de satt på Serie B-tronen förra säsongen kan tilliten till truppen vara rättfärdigad. Pricken är över det berömda i:et är värvningen av Mario Balotelli.

Hemmasonen är tillbaka i staden han adopterades till som barn och är ett av seriens mest spektakulära nyförvärv alla kategorier. Brescia får en spelare som kan rädda nykomlingen kvar om han bara kommer upp i normal nivå. Men som alla vet finns inget ”bara” i Balos värld och strålkastarljusen kommer alltid vara riktade på 29-åringen.

Tränare: Eugenio Corini, 49 år

Den kloke mittfältaren blev tränare och hade ett par starka vändor i Chievo mellan 2012–2014. Sedan dröjde det till förra sommarens anställning i Brescia innan det riktiga lyftet kom. Med Corini vid rodret tog åtta års längtan efter Serie A slut direkt. Corini är uppvuxen i staden och gjorde Serie B-debut som spelare i Brescia 1987.

Nyckelspelare: Alfredo Donnarumma, 28 år

Redan säsongen 2017/18 var han med och sköt Empoli till förstaplatsen i Serie B. Tillsammans med ”Ciccio” Caputo bildade han en anfallsduo av rang, och Caputo smällde in 16 mål i Serie A förra säsongen. Donnarumma följde dock inte med på resan upp utan stannade i Serie B och Brescia.

21 mål 17/18 blev 25 den gånga säsongen när Donnarumma inte behövde stå i någon annans skugga. Serie B-kungen ska bevisa sitt värde i högsta serien nu då Brescia kommer behöva ännu ett gäng fullträffar från Donnarumma för att överleva comebacken i Serie A.

Håll ögonen på: Sandro Tonali, 19 år

Underbarn som en mängd klubbar har ögonen på. Självskriven spelregissör på Brescias mittfält som tack vare passningsfoten och det långa håret jämförts med Andrea Pirlo. Bägge kommer dessutom från Brescia men Tonali har en mer dynamisk mittfältsstil i jämförelse.

Nykomlingen ser ut att behålla Tonali och spelarens beslut att tillbringa det närmsta året i en förväntad bottenstrid bör göra gott för den vidare utvecklingen. Tonali kan även skryta om att ha blivit landslagsuttagen utan en minuts spel i högstaligan.

Cagliari

Säsongen 18/19: 15:e plats. Bästa målskytt: Leonardo Pavoletti (16 mål). Meriter: Serie A (1969–70). Smeknamn: Casteddu (sardiska för Cagliari).

Nyförvärv: Marko Rog (Napoli, 2+13M), Radja Nainggolan (Inter, lån), Nahitan Nández (Boca Jrs, 18M), Federico Mattiello (Atalanta, lån).

Spelarförluster: Nicolò Barella (Inter, lån+45M), Diego Farias (Lecce, lån), Simone Padoin (free agent), Darijo Srna (slutar), Marko Pajac (Genoa, lån).

Öborna har tappat den egna produkten Barella till Inter, i en affär som kan gå upp till 45 miljoner med bonusar, men på pappret ser mittfältet ännu bättre ut kommande säsong. Med evige talangen Rog och uruguayanske landslagsmannen Nández kan tremannamittfältet vara fundamentet som styr Cagliari till övre halvan. Talismanen Padoin och högerkantsturbon Srna lämnar och lämnar frågetecken efter sig i en svagare försvarslinje, som dock får behålla Juveägde Pellegrini på lån.

Tränare: Rolando Maran, 56 år

Tog över Chievo efter ovan nämnde Corini hösten 2014 och blev nästan en institution på Veronalagets bänk. Med små resurser guidade Maran kvartersklubben till placeringar bland nedre mitten innan han lämnade Chievo förra våren. Under hans första säsong i Cagliari klarade sig laget undan den värsta nedflyttningsstriden. Maran var också mannen som tränade Catania när sicilianarna slutade på en historiskt bra åttondeplats 12/13.

Nyckelspelare: Alessio Cragno, 25 år

Sarderna ser ut behålla en av förra säsongens bästa målvakter. Cragno debuterade redan som 20-åring i Serie A och har gått från klarhet till klarhet sedan dess. Då försvaret inte håller lika hög klass som övriga lagdelar ställs återigen stora krav på Cragno om Cagliari ska röra sig mot mittenlagen 19/20.

Håll ögonen på: Radja Nainggolan, 31 år

Detta gäller både på och utanför planen. Partyprissens raka rör har lämnat honom oönskad av två olika klubbar, två somrar i rad, och det bör räcka som tändvätska när Nainggolan nu återvänder till Cagliari efter fem år på fastlandet. En alldeles för bra spelare för detta lag egentligen.

Fiorentina

Säsongen 18/19: 16:e plats. Bästa målskytt: Marco Benassi (sju mål). Meriter: två scudetti, sex Coppa Italia, en Cupvinnarcup. Smeknamn: La Viola (den lila).

Nyförvärv: Kevin-Prince Boateng (Sassuolo, 1M), Pol Lirola (Sassuolo, 2+13M), Erick Pulgar (Bologna, 10M), Milan Badelj (Lazio, lån), Franck Ribéry (FC Bayern, free agent)

Spelarförluster: Vitor Hugo (Palmeiras, 5,5M), Jordan Veretout (Roma, 19M), Alban Lafont (Nantes, lån), Vincent Laurini (Parma, 0,9M)

Efter en miserabel säsongsavslutning är det inte konstigt att en inventering sker i den lila truppen. Ett helt koppel spelare har lämnat efter avslutade lån, som Gerson, Mirallas, Edimilson Fernandes, Muriel, och Pjaca. Hålen i truppen har tätats till med investeringar som Fiorentinas vana trogen inte överskrider 15 miljoners-gränsen.

La Viola har bytt målvakt och värvat högerbacken Lirola vilket tillåter superlöftet Milenković att spela i mittlåset. De har tagit tillbaka Badelj efter bara ett år isär och chansar på att Boatengs Sassuoloform inte skadats av allt glassande i Barcelona. Löftet Sottil från Pescara kanske tar en startplats men känslan är inte överdrivet positiv kring nyförvärvens status.

Lite entusiasm har Violafansen fått efter den uppmärksammade affären med Ribéry. 36-åringen har säkert en hel del att ge Fiorentina men skadeproblemen har ökat på senare år. Värvningen går i vilket fall helt i linje med nye ägaren Rocco Commissos storslagna planer för La Viola.

Tränare: Vincenzo Montella, 45 år

Det är inte förtroendegivande dock att Fiorentina har en tränare som kämpar med att få karriären på rätsida. Montella lyckades inte vända den negativa trenden i våras och hans facit med två kryss och sex förluster höll på att kosta Serie A-kontraktet.

Montella backas ändå upp av Rocco Commisso och har sportchefen Pradè med sig ombord som under fornstora dagar. Hursomhelst måste Montella visa upp resultat snabbt, oddset på honom som första tränarsparkning kan inte vara högt.

Nyckelspelare: Federico Chiesa, 21 år

Rocco Commisso har hållit stenhårt i sin juvel under sommaren och verkar mot alla odds få behålla lagets superstjärna. Chiesa är inte bara en matchvinnare, han visar upp ledaregenskaper trots den ringa åldern. Enricos son är redo för Italiens bästa lag men mår också bra av en sista säsong i klubben där han fostrades.

Håll ögonen på: Bartlomiej Dragowski, 22 år

Unge Alban Lafont fick inte den önskade utvecklingen i Viola och lånas tillbaka till Ligue 1. Fiorentina tar istället tillbaka utlånade Dragowski som under våren tog en ordinarie tröja i Empoli. Polacken storspelade i bottenlaget och slog nytt Serie A-rekord med 17 (!) räddningar när Atalanta nollades på bortaplan. Dragowski har flirtat med Premier League-klubbar under sommaren men får efter tre år äntligen förstatröjan i Fiorentina.

Genoa

Säsongen 18/19: 17:e plats. Bästa målskytt: Krzysztof Piątek (13 mål i Genoa). Meriter: nio scudetti (innan Serie A:s nuvarande form), en Coppa Italia (1936–37). Smeknamn: Il Grifone (gripen).

Nyförvärv: Lasse Schöne (Ajax, 1,5M), Antonio Barreca (Monaco, lån), Andrea Pinamonti (Inter, lån), Cristián Zapata (Milan, free agent), Riccardo Saponara (Fiorentina, lån), Marko Pajac (Cagliari, lån)

Spelarförluster: Miguel Veloso (Verona, free agent), Darko Lazović (Verona, free agent), Ervin Zukanović (Al-Ahli), Gianluca Lapadula (Lecce, lån)

Ständigt denna spelarrotation varje sommar i Genoa. Den här gången ser de rödblå dock ut att ha kommit ut på ett positivt sätt. Schöne och Saponara tillför kreativitet till mittfältet, Barreca speed på vänsterkanten i 3-5-2-systemet. Viktigt också att ständigt växande 22-årigen Radu lånas in ytterligare ett år i målet från Inter. Överhuvudtaget känns spelarna svagare än de som värvats in på samma positioner.

Tränare: Aurelio Andreazzoli, 65 år

Serie A:s mest annorlunda coachbakgrund då Andreazzoli under många år agerade assisterande tränare i Roma. Andreazzoli kommer alltid bära tyngden att som interimtränare förlora en cupfinal med Roma mot Lazio men är också i full gång att bygga upp ett eget epitet.

Hans Empoli sprang igenom Serie B förra våren men fick det som väntat tuffare i högstadivisionen. Andreazzoli fick sparken förra november, togs tillbaka i mars, och Empolis vårspurt räddade sånär Serie A-kontraktet. Där får tränaren stanna ändå, när Genoa anställer honom för få igång ett lag som varit syrefattigt i flera säsonger. Med Andreazzoli är chanserna bättre än på länge när det gäller att etablera ett eget spel för Genoa.

Nyckelspelare: Lasse Schöne, 33 år

Dansken ersätter den skadeförföljde Veloso vars klippkort till Genua är förbrukat. Schöne kommer precis som portugisen ligga djupt i banan och spelfördela, men förväntas ha ett helt annat tempo i sig. En värvning som Genoa inte borde vara kapabelt till – och som därför är bland mercatons allra coolaste.

Håll ögonen på: Cristian Romero, 21 år

Juventus har köpt tre unga mittbackar, Demiral, de Ligt och Romero, för att kasta dem i havet och se vem som flyter. Tillskillnad från de andra två kommer Cristian Romero inte simma i vitsvart vatten utan lånas direkt tillbaka till Genoa en säsong.

Argentinaren gjorde ett strålande debutår i Serie A och fick Juventus att betala 26 miljoner för hans tjänster. Många juventini kommer följa Romeros utveckling med spänning i en trebackslinje han borde ta plats i igen.

Hellas Verona

Säsongen 18/19: femma (Serie B, playoff-vinnare). Bästa målskytt: Giampaolo Pazzini (12 mål). Meriter: Serie A (1984–85). Smeknamn: Mastini, I Butei (mastifferna, grabbarna på lokal dialekt).

Nyförvärv: Amir Rrahmani (Dinamo Zagreb, 2,1M), Valerio Verre (Sampdoria, lån), Emmanuel Badu (Udinese, lån), Miguel Veloso (Genoa, free agent), Darko Lazović (Genoa, free agent), Salvatore Bocchetti (Spartak Moskva, free agent), Claud Adjapong (Sassuolo, lån)

Spelarförluster: Antonio Caracciolo (Cremonese, 0,4M), Jure Balkovec (Empoli, lån)

Ytterligare en nykomling som behållit stora delar av elvan som avancerade från Serie B. Hellas Verona har förstärkt med resonans och Serie A-rutin, och inte som för två år sedan med chansningarna Cassano och Cerci. Förra säsongen hade Samuel Gustafson en ordinarie plats som utlånad i Verona. Tillbaka i Torino har han fått veta att någon framtid inte finns, bäddar för köp av Hellas?

Tränare: Ivan Jurić, 43 år

Säsongen 2015/16 förde han Crotone till en historisk Serie A-uppflyttning. Jurić stannade inte utan sökte lyckan i Genoa, där han så att säga fastnade. Tre vändor blev det i Genoa, den senaste varade bara åtta matcher förra hösten.

Tränarkaruseller är dock främmande i Verona. Fabio Grosso fick sparken två omgångar innan slutet i våras och med interimtränaren Alfredo Aglietti vann Hellas hela playoffet efter seger mot Cittadella i finalen. ´

Bevisligen hann Jurić visa tillräckligt mycket progressiv fotboll i Genoa för att ett nytt Serie A-lag skulle satsa på kroaten. Med tanke på hur stelt det såg ut i Verona förra vändan uppe kan Jurićs 3-4-2-1 vara värt chansningen.

Nyckelspelare: Salvatore Bocchetti, 32 år

Åtta år i Ryssland med Rubin Kazan och Spartak Moskva gör Bocchetti till en annorlunda fågel i italiensk fotboll. När han återvänder till hemlandet är det i en nykomling där Bocchettis rutin kommer betyda massor. Den vänsterfotade backen var en del av Marcello Lippis VM-trupp 2010.

Håll ögonen på: Liam Henderson, 23 år

En skotte i Serie B? Hendersons karriärsval är inte så udda mot bakgrund av att han växte upp med italiensk fotboll i hemmet som barn. Celticprodukten lämnade Glasgow för 1,5 år sedan för ett äventyr i Bari, med vetskapen om att lönen inte nödvändigtvis skulle komma regelbundet.

Baris öde blev mycket riktigt en konkurs förra sommaren och Henderson följde med tränaren Fabio Grosso till hans nya uppdrag i Verona. Skotten beskrev det som ”surrealistiskt” att spela och se legendarer som Pippo Inzaghi och Alessandro Nesta på sidlinjen i en andraliga.

Den spelbegåvade mittfältaren måste dock bevisa för Jurić att han förtjänar platsen i startelvan. Gör han det kanske Henderson banar väg för fler skottar att ta det väldigt sällsynta steget till klubbar utomlands.

Inter

Säsongen 18/19: fyra. Bästa målskytt: Mauro Icardi (elva mål). Meriter: 18 scudetti, 7 Coppa Italia, 3 Europacuper/CL, 3 Uefacuper, 2 Interkontentinalcuper, 1 klubblags-VM. Smeknamn: I Nerazzurri, La Beneamata (de svartblå, den omhuldade).

Nyförvärv: Diego Godín (A. Madrid, free agent), Stefano Sensi (Sassuolo, 5+22M), Nicolò Barella (Cagliari, lån+45M), Valentino Lazaro (Hertha BSC, 21M), Romelu Lukaku (Man United, 75M)

Spelarförluster: Miranda (Jiangsu Suning, free agent), Radja Nainggolan (Cagliari, lån), Yann Karamoh (Parma, lån) George Puscas (Reading, 8M), Ivan Perišić (FC Bayern, lån+5M)

Inters samling av nyförvärv imponerar men klubben är långt ifrån färdig med mercaton. Mauro Icardis bakgrundsgestalt överskuggar Inters affärer och kan så göra ändå in på deadline-day. Antonio Conte har uteslutit ex-kaptenen från truppen, inte varit nöjd med Perišićs forwardsförsök, och inte fått loss Džeko från Roma.

Det gör att Inter bara står med Lukaku och Lautaro som anfallare med tio dagar kvar av fönstret. Maxutfallet vore att byta Icardi mot Juventus Dybala, ett sämre alternativ är att sälja Icardi dyrt till Napoli.

I övrigt ser försvaret ruskigt bra ut med Godín och mittfältet väntas få en helt annan dynamik med Barella och Sensi bredvid Brozović centralt. Lukaku är en enorm investering för Inter men profilerar också klubben som något att räkna med. Så länge belgaren gör mål blir tjurpuppan Icardis beteende enklare att smälta.

Tränare: Antonio Conte, 50 år

Vinnaren personifierad, inte bara på planen utan även som tränare. Kräver hundra procent av sina spelare och får oftast max av dem också. Conte har en väldigt tydlig spelmodell i sitt rakt spelande 3-5-2 med mycket fokus på kantspel.

Efter ligatitlarna i Juventus och Chelsea väntar nu en helt annan utmaning. I Inter basar han över en trupp som inte förväntas vinna ligan men som ska ta tydliga steg framåt och åtminstone hota Juventus.

Conte kommer inte vara ensam på färden och fansen lär ha överseende med tränarens svaga Europafacit. Med sig har Conte Juves tidigare Vd Beppe Marotta och tillsammans ska de implementera vinnarmentalitet i en klubb som varit trofélös i åtta år.

Nyckelspelare: Marcelo Brozović, 26 år

Kroaten har de senaste ett och ett halvt åren visat upp en aldrig tidigare skådad jämnhet. Varannan-match-spelaren blev en given startpjäs i Luciano Spallettis Inter som nådde två raka fjärdeplatser i Serie A.

Under Spalletti-eran kämpade Inter genomgående med kreativa problem på mittfältet och ansvaret hamnade oftast på Brozovićs fötter att hitta vägar framåt. Brozović är inte bara passningsskicklig och teknisk, han har även utvecklat det defensiva spelet markant som ordinarie i Inter.

Hans slaktare till far uppmanade en gång den 16-årige Marcelo att sluta skolan och satsa på fotbollen. Det gick vägen. Brozovićs målgest, en imitation av ”funderar”-emojin, har varumärkesregistretats och återfinns numera på mittfältarens hand i form av en mindre attraktiv tatuering.

Emojin finns också på fasaden på mittfältarens egna bar, ”Epic Brozo”, som han köpte i hemstaden Velika Gorica och där han är med och arrangerar dartturneringar.

Håll ögonen på: Valentino Lazaro, 23 år

Österrikare som inte valde den naturliga vägen från Red Bull Salzburg till systerklubben i Leipzig. Lazaro flyttade istället till Hertha Berlin och är två framgångsrika säsonger senare redo för karriärens största steg.

Han utmanar om platsen till höger på femmannamittfältet och har tuff konkurrens i Matteo Politano. Lazaros löpstyrka och starkare defensiv kan tala för honom som en obehaglig överraskning för Serie A:s försvarare.

Juventus

Säsongen 18/19: etta. Bästa målskytt: Cristiano Ronaldo (21 mål). Meriter: 35 scudetti, 13 Coppa Italia, 2 Europacuper/CL, 1 Cupvinnarcup, 2 Uefacuper, 2 Interkontentinalcuper. Smeknamn: I Bianconeri, La vecchia signora (de vitsvarta, den gamla damen).

Nyförvärv: Aaron Ramsey (Arsenal, free agent), Danilo (Man City, 32M), Luca Pellegrini (Cagliari, 22M), Mathijs de Ligt (Ajax, 75M), Adrien Rabiot (PSG, free agent), Gianluigi Buffon (PSG, free agent), Merih Demiral (Sassuolo, 18M), Cristian Romero (Genoa, 26M)

Spelarförluster: João Cancelo (Man City, 60M), Leonardo Spinazzola (Roma, 29,5M), Moise Kean (Everton, 27,5+2,5M)

Juventus första tränarbyte på fem år och det är inte så konstigt att sommaren varit extremt händelsefylld. Främst är det mittbackspositionen som uppgraderats med tanke på ledargestalten Chiellinis ålder och besvikelsen över Bonuccis comebacksäsong. Romero lånas ut direkt men både de Ligt och Demiral har goda chanser att sno en hel del speltid av Bonucci.

De Ligts höga prislapp och Ronaldos astronomiska månadslön gör att Italiens rikaste klubb måste få in kapital. De har försökt sälja fjärdemittbacken Rugani och, till fansens stora förtret, Paulo Dybala. Men även den extremt nyttige Mandžukić riskerar att få röra på sig innan transferföntrets slut.

Dessutom finns en Higuaín tillbaka som inte har någon startplats längre. Sommaren är långt ifrån över och Juventus överlägsenhet kryper med tanke på att risken för felmarginaler under mercaton blir större. Klubbens vana trogen har Juve hittat spelare med utgående kontrakt av hög kvalitet.

Ramsey ska visa hur bra han kan vara skadefri och Rabiot har möjligheten att ta det sista klivet i en miljö där han är en i mängden. Buffon gör en oväntad återkomst och får en viktig roll i omklädningsrummet.

Juventus rockader på ytterbacksfronten väcker dock stora frågetecken. Cancelo och Spinazzola ut och in med Danilo och Pellegrini kanske passar Sarris system bättre men skapar knappast någon entusiasm.

Tränare: Maurizio Sarri, 60 år

Bara fyra år har gått sedan Sarri lämnade Empoli och nu är framme vid Italiens finaste tränaruppdrag. Mot den bakgrunden har Sarri varit ett något ifrågasatt tränarval, inte minst efter det uppseendeväckande uppbrottet i Chelsea. Sarri har också markerat att hans ställning i Dybalafrågan exempelvis har föga betydelse hos Juveledningen.

Just kemin i gruppen kommer bli tränarens klart största utmaning. Enligt Sarri är truppen för stor och tränaren är inte känd för sin rotering, även om den var mer flytande i Chelsea jämfört med Napoli. Kommer han lyckas hålla medparten av truppen någorlunda nöjd?

Rent spelmässigt är det få som ifrågasätter Sarris kompetens. Alla vet vilken fantastisk fotboll hans lag kan spela om det ges lite tålamod. Även om den höga nivån sällan nåddes i Chelsea plockade de blå en EL-pokal och slutade närmast bakom överlägsna City och Liverpool i PL-tabellen.

Nyckelspelare: Miralem Pjanić, 29 år

Ronaldo är exekutorn men det mesta av Juventus kreativitet går genom Pjanićs fötter. Det har inte räckt ända fram i Europa, men bosniern får en helt annan avlastning i uppspelsfasen med Rabiot och Ramsey bredvid sig. Konkurrensen hårdnar bland mittfältarna men att rucka på Pjanićs startplats känns otänkbart.

Håll ögonen på: Douglas Costa, 28 år

Vilken sida av brassen får vi se den här säsongen? Costas två år i Juventus har gått både upp och ner men mest neråt. Spottloskan och utbrottet förra september mot Sassuolos Di Francesco ramade in en tung fjolårssäsong där andra lyste starkare i den benhårda ytterkonkurrensen.

Costas talang är fortfarande odiskutabel. Dribblingarna och den extrema farten med boll är det få som kommer i närheten av i fotbollsvärlden. Sir Alex Ferguson försökte värva en 18-åring Douglas Costa till Man United en gång. Det talades om ”den nye Ronaldinho”, men Costa valde Ukraina och Sjachtar. Skadeproblemen alla dessa år har fortfarande inte gjort den vänsterfotade yttern rättvisa men Costa får en till (sista?) chans i Juventus

Lazio

Säsongen 18/19: åtta. Bästa målskytt: Ciro Immobile (15 mål). Meriter: två scudetti, sju Coppa Italia (titelhållare), en Cupvinnarcup. Smeknamn: I Biancocelesti, aquile (de vita och himmelsblå, örnarna).

Nyförvärv: Denis Vavro (FCK, 12M), Manuel Lazzari (SPAL, 10M), Jony (Málaga, 2M), Bobby Adekanye (Liverpool u23, free transfer)

Spelarförluster: Pedro Neto (Wolves, 18,3M), Bruno Jordão (Wolves, 9,2M), Milan Badelj (Fiorentina, lån), Alessandro Murgia (SPAL, 3,5M), Dušan Basta (free agent)

Inte mycket förändras i Lazio från år till år. En kan kalla presidenten Claudio Lotito för många saker men någon utåtagerande spenderare är han sannerligen inte. Lazio har fått en av förra säsongens bästa högerspringare Lazzari till ett riktigt bra pris, detsamma kan också sägas om vänsteryttern Jony, förra säsongen ordinarie i La Liga-överraskningen Alavés.

Lazio ersättaren också trotjänaren Radu med slovakiske landslagsmannen Vavro i trebackslinjen. Ut försvinner Jorge Mendes-kopplande duon Neto och Jordão till portugiskolonin Wolverhampton. Nästan 30 miljoner för två ynglingar som knappt visade upp sig i Lazio är bra jobbat av Lotito och sportchefen Tare.

Också denna sommar har gått i Sergej Milinković-Savićs tecken. Serbens medelmåttiga 18/19 gör honom inte lika hett eftertraktad som för ett år sedan men intressenterna fortsätter att hålla i laziali nervösa. Det kommer komma ett läge där Lotito inte kan motstå ett högt bud. Men trots den lugna aktiviteten känns varje sommar där Lazio får behålla Milinković-Savić som en bra mercato.

Tränare: Simone Inzaghi, 43 år

Både Inzaghi och Igli Tare var nära på att lockas av Milans kontraktserbjudanden i början av sommaren. Duon gick ut på plankan och kunde hoppat till nya utmaningar, men i slutändan stannade de i klubben de verkat en bra bit över tio år i.

Förra säsongen blev en besvikelse i Serie A och ett steg tillbaka från de två starka inledande åren i Lazio. Inzaghi kunde ändå vinna sin första stora trofé som tränare efter 2–0 i Coppa Italia-finalen mot Atalanta. Det är med eftersmaken av en cuptitel som Inzaghi går in i hans fjärde säsong som huvudtränare. Fortfarande är han en av Italiens allra mest lovande coacher.

Nyckelspelare: Lucas Leiva, 32 år.

Gravt underskattad innermittfältare. Brassen har skött sin roll till punkt och pricka och de 5,7 miljoner Lazio betalade Liverpool för två år sedan är bland klubbens bästa köp de senaste åren. Inte ens den rutinerade Milan Badelj kunde fylla den defensiva balansrollen de gånger Lucas Leiva var borta ifjol. Chef centralt.

Håll ögonen på: Joaquín Correa, 25 år

Har vi en argentinsk Correa-kamp att vänta i Serie A månne? Ángel Correa, i förhandlingar med Milan, må vara det kändare namnet men det är den ett år äldre Lazioanfallaren som startar på plus. Correa var inte ordinarie under hösten men avslutade säsongen med fullträffen mot Milan som tog Lazio till cupfinalen, och ett mål även i den matchen. Snabbhet, teknik, och en höjd som håller hög, hög Serie A-klass.

Lecce

Säsongen 18/19: tvåa (Serie B). Bästa målskytt: Andrea La Mantia (17 mål). Meriter: (-). Smeknamn: I Giallorossi, I Salentini (de gulröda, Salentoborna efter regionen).

Nyförvärv: Diego Farias (Cagliari, lån), Gianluca Lapadula (Genoa, lån), Jevhen Shachov (PAOK, free transfer), Romario Benzar (FCSB, 2M), Luca Rossettini (Genoa), Gabriel (Perugia, free agent)

Spelarförluster: Antonio Marino (Venezia), Cesare Bovo (slutar)

Lecce har varit en frisk fläkt bland nykomlingarna under mercaton. De har värvat kompetenta Serie A-strikers i Lapadula och Farias men är inte färdiga med anfallsbesättningen. Under sommaren har de förgäves jagat turken Burak Yilmaz och kopplats ihop med PSG:s kultforward Choupo-Moting. Det senaste namnet på Lecces radar är 30-årige Wilfried Bony från Swansea.

Tränare: Fabio Liverani, 43 år

Tidigare mittfältare med en somalisk mamma och en pappa som dog när Fabio bara var 15 år gammal. Liverani har tagit Lecce hela vägen från Serie C till A på två år, en bedrift som gör Liverani till en av Italiens mest eftertraktade unga tränare.

Lyckas han klara kontraktet i Lecces comebacksäsong i Serie A väntar med all säkerhet betydligt större uppgifter. Liverani är känd för sitt Romaengagemang och firade klubbens senaste scudetto 2001 på Roms gator. Senare den sommaren blev hans nya klubbadress klar – ärkefienden Lazio. Fem säsonger blev det för Liverani i den himmelsblå tröjan.

Nyckelspelare: Diego Farias, 29 år

Den flyfotade brassen kommer göra allt för att inte åka ur Serie A två år i följd. I januari blev han utlånad från Cagliari till Empoli, gjorde fyra mål och bidrog till lagets uppryckning under våren, men kunde inte förhindra en degradering.

Med tanke på La Mantias ringa erfarenhet av Serie A och Lapadulas skadebekymmer är ansvaret stort på att Diego Farias ska frälsa Lecce med både mål och framspelningar.

Håll ögonen på: Andrea La Mantia, 28 år

Säsongen 2014/15 spelade anfallaren i Cattolica Calcio San Marino, ett lag som slutade sist i tredjedivisionen. La Mantia stannade inte i mikrostaten utan blev en pålitlig målskytt i Serie B, med förra säsongens 17 mål som karriärsbästa.

La Mantia är en riktig journeyman som för första gången på sex år stannar kvar i samma klubb över sommaren. Ett beslut ingen kan klandra den 1,90 m långe strikern när Serie A-debuten väntar runt hörnet.

Milan

Säsongen 18/19: femma. Bästa målskytt: Krzysztof Piątek (9 mål, 13 för Genoa). Meriter: 18 scudetti, 5 Coppa Italia, 7 Europacuper/CL, 2 Cupvinnarcuper, 3 Interkontentinalcuper, 1 klubblags-VM. Smeknamn: I Rossoneri, Il Diavolo (de rödsvarta, djävulen)

Nyförvärv: Ismaël Bennacer (Empoli, 15+1M), Rade Krunić (Empoli, 8M), Theo Hernández (R. Madrid, 20M), Rafael Leão (Lille, 25M), Leo Duarte (Flamengo, 11M).

Spelarförluster: Patrick Cutrone (Wolves, 18M), Cristián Zapata (Genoa, free agent), Manuel Locatelli (Sassuolo, 10M), Ignazio Abate, Riccardo Montolivo, José Mauri, Andrea Bertolacci (samtliga fick inget nytt kontrakt).

Unga och formbara spelare är Milans nya transferstrategi. Tiderna med köp av stora namn är över, åtminstone så länge ekonomin är punktmarkerad av Uefas Financial Fair Play-organ. Detta har lett till att Milan värvar spelare från nedflyttade Empoli bland annat.

Rossoneri har en lösning på vänsterbacken redo i vindsnabbe Theo Hernández, yngre bror till Lucas i FC Bayern, och 23-årige Léo Duarte ska kämpa om en plats i mittlåset bredvid Romagnoli. Mest pengar har Milan lagt på 20-årige portugisen Rafael Leão som tog en ordinarie plats i Ligue 1:s succélag Lille ifjol.

Leão ersätter Cutrone som till Milanfansens stora besvikelse såldes till England. Milan väntar också på köpare till André Silva för att få loss pengar till en Ángel Correa-investering. Den senare vore en rejäl förstärkning bland alla nya talanger som är kvalitetsmässigt svårare att placera.

Tränare: Marco Giampaolo, 52 år

Framme vid sitt största uppdrag i karriären är Giampaolo samtidigt en tränare som kommer behöva tid. Tid för spelarna att komma in i hans älskade 4-3-1-2 med hög press, bollsäkra innermittfältare och en utpräglad trequartista.

Men också tid för Giampaolo att jobba med en grupp spelare där flertalet är unga och nya i italiensk fotboll. Den attraktiva spelfilosofin borde skapa tålamod bland fansen, å andra sidan brottas Giampaolos lag med oförklarliga formsvackor som inte försvinner över natten.

Giampaolo har materialet att skapa något bra av detta och kommer ha en klar en idé över hur de ska ta sig framåt till skillnad från när Gattuso basade över laget.

Nyckelspelare: Alessio Romagnoli, 24 år

Gattuso får man ge att han byggde upp ett av seriens starkaste försvar relativt snabbt i Milan. Oavsett vem den andre mittbacken blir, Musacchio, Caldara eller Duarte, är ledaren otvivelaktigtigen Romagnoli.

Italienaren kan bli bättre i uppspelsfasen men har stora kvalitéer i luftrummet och det fysiska spelet. En av väldigt få mittbackar som är ”italienskt” bra nuförtiden.

Håll ögonen på: Ismaël Bennacer, 21 år

Bland duon som Milan köpt från Empoli lyfts en varningsflagga med hänvisning till alla spelare från senare år som misslyckats med att leva upp till epitet Da Milan, att vara Milanbra helt enkelt.

I detta fall gäller det nog mest den 25-årige bosniern Krunić medan hans mittfältskollega Bennacer redan skaffat sig en annan internationell erfarenhet. Född i franska Arles flyttade Bennacer 2015 till Arsenals u23-lag och med en ligacupmatch för A-laget som enda merit.

Det var under de två åren i Empoli som Bennacers rykte etablerades. I somras vann han Afrikanska mästerskapen med Algeriet och blev framröstad som turneringens bästa spelare. Algeriern är en offensiv spelare i grunden och kommer ha ”Ekdal-rollen” i Giampaolos system. Spelsinnet, tekniken och snabbheten talar för att Bennacer kommer klara det galant.

Napoli

Säsongen 18/19: tvåa. Bästa målskytt: Arkadiusz Milik (17 mål). Meriter: två scudetti, fem Coppa Italia, en Uefacup. Smeknamn: Partenopei (efter staden Parthènope som grekerna grundade).

Nyförvärv: Giovanni Di Lorenzo (Empoli, 9M), Kostas Manolas (Roma, 36M), Eljif Elmas (Fenerbaçhe, 16M), Hirving Lozano (PSV, 38M)

Spelarförluster: Marko Rog (Cagliari, 2+13M), Amadou Diawara (Roma, 21M), Carlos Vinícius (Benfica, 17M), Raúl Albiol (Villarreal, 5M)

Napoli väntar på Icardi, de också. Det var den här sommaren som Carlo Ancelotti skulle få sina stjärnnamn, men än så länge håller presidenten honom på halster. Tålamod är en dygd och i Napolis fall kan det vara värt all väntan.

Att Icardi föredrar Juventus som destination är bekant vid det här laget. Napoli glider också ifrån Real Madrids James men har lockat över PSV:s supermexikan Lozano i en övergång som kan komma upp i 42 miljoner.

Mittbacken Albiol lämnar Napoli efter sex säsonger och ersätts av den individuellt bättre men flamsigare Manolas. Partnerskapet med Koulibaly ser fantastiskt ut på pappret men lär behöva en del tid i praktiken. Napoli har också i skrivande stund tre högerbackar.

Malcuit ser en efter en fin debutsäsong ut att kunna ersätta Hysaj som är på väg bort. Konkurrerar gör också nyförvärvet Di Lorenzo, ännu ett löfte som trafikerar den under 10-talet flitigt utnyttjade flyttsträckan Empoli-Neapel.

Napoli har väldigt bra täckning på flera positioner och dagarna med Sarris minimiroterande känns avlägsna. De är bara ett klassnyförvärv från att blanda sig in bland guldkandidaterna på allvar. Ni vet vilket namn jag tänker på.

Tränare: Carlo Ancelotti, 60 år

Mycket av utgången av Napolis säsong kommer, tro det eller ej, inte bara ha att göra med De Laurentiis humör på mercaton. Den här säsongen står även Ancelotti vid ett vägskäl. Är han den perfekta förvaltaren till tränare som kan hålla soppan het under en viss tid men som tappar sleven år två?

Eller är han en tränare som växlar upp med tiden, bara relationen fungerar med ägaren? Det snöpliga avslutet i FC Bayern är ett färskt exempel på det förra, den enorma utvecklingen efter bara något år i Milan ett prov på den senare tesen.

Napoli var Italiens nästa bästa lag även i fjol men tappade mycket av usp:en som präglade Sarris lagbygge. Har Ancelotti fortfarande det i sig för att motbevisa skeptikerna?

Nyckelspelare: Kalidou Koulibaly, 28 år.

Serie A:s bästa försvarare ifjol ihop med Giorgio Chiellini. Napolis sägs ha tackat nej till bud på närmare hundra miljoner på Koulibaly i sommar. Med all rätt. Senegalesen kan fortfarande bli bättre men han kommer behöva spela in sig med Manolas snabbt om Napoli ska ha en chans på lo scudetto i år.

Vid sidan av planen har Koulibaly erkänt att han känner sig som neapolitanare. Den här säsongen slipper han förhoppningsvis hamna i rampljuset av anledningar som handlar om rasism. Men Koulibaly vet om att han är älskad i det brokiga Neapel, och kanske är det den känslan som får mittbacken att stanna där ännu fler år.

Håll ögonen på: Hirving Lozano, 24 år

Mannen som frälste miljontals mexikanare världen över med målet mot Tyskland i VM 2018. Det internationella genombrottet i Ryssland krönte en debutsäsong hos PSV som innebar en ligatitel och 17 mål på 29 matcher.

Lozano gjorde debut i mexikanska ligan vid 18 års ålder, med mål efter fem minuter som nybliven pappa. Samma år som han lämnade för Europa var Lozano också en av de mest avblåsta spelarna i ligan. Lozano har ett humör att tygla i den heta södern, men Napoli kan mycket väl ha hittat José Callejóns värdiga ersättare på högerkanten.

Parma

Säsongen 18/19: 14:e plats. Bästa målskytt: Gervinho (11 mål). Meriter: Tre Coppa Italia, en Cupvinnarcup, två Uefacuper. Smeknamn: I Crociati, I Ducali (korsfararna, hertigarna).

Nyförvärv: Andrea Adorante (Inter, 5M), Vincent Laurini (Fiorentina, 0,9M), Hernani (Zenit, lån), Andreas Cornelius (Atalanta, lån med köptvång), Dejan Kulusevski (Atalanta, lån), Yann Karamoh (Inter, lån), Germán Brugman (Pescara, 2,5M)

Spelarförluster: Gabriel Brazão (Inter, 6,5M), Leo Štulac (Empoli, 2,5M), Jonathan Biabiany (free agent)

Fin mercato av det numera välskötta Parma. Ingen bärande spelare i truppen har lämnat, undantaget vänsterbacken Dimarco vars låneperiod från Inter är över. På hans plats flyttar istället svensk-italienaren Riccardo Gagliolo ut till permanent.

Parma har inte gjort något spektakulärt utanför-boxen-köp som Gervinho förra sommaren utan åtnjuter klubbens skutt till mittens rike i tabellen och agerar därefter. Danske forwarden Cornelius värvas och vill återta sin förlorade landslagsplats och ta revansch för en misslyckad säsong i Atalanta 17/18.

Han agerar backup till centern ”Bobby” Inglese som understöds av snabbhet på kanterna i form av Gervinho och Karamoh. Eller varför inte vår svenske tonårsstjärna Kulusevski? Parma har också värvat 19-årige Adorante, för tillfället skadad men ståtar med 12 mål på 19 matcher i Inters Primaveralag.

Tränaren: Roberto D’Aversa, 44 år

Precis som Fabio Liverani i Lecce sprang D’Aversas Parma igenom Serie B från C utan att stanna längre än ett år. Den Stuttgartfödde tränaren lyckades sedan på ett imponerande stabilt sätt hålla kvar Parma i Serie A, där nedflyttningshotet bara blev realistiskt under slutomgångarna efter några dåliga vårveckor.

Faktum är att Parma under hösten rentav såg ut att hamna på övre halvan. D’Aversas spelmodell är enkel men dynamisk. Hans lag försvarar med ett aggressivt man-man-spel högt i press men kan lika gärna ligga djupt och invänta kontringslägen.

Offensivt utnyttjar Parma styrkan hos Inglese och oftast spelar de direkt mot centerforwarden. D’Aversas vertikala spelmodell har burit framgång och det är imponerande med tanke på att han bara hade två säsongers tränarerfarenhet innan han fick Parma i december 2016.

Nyckelspelare: Gervinho, 32 år

Den som bryter linjerna i Parmas offensiv är Gervais Yao Kouassi, mer känd under artistnamnet Gervinho. Formen ifrågasattes inför comebacken i Serie A för ett år sedan, helt felaktigt visade det sig. Ivorianen gjorde ett av säsongens mål under hösten och såg lika bra ut som under karriärens peak.

Vänsteryttern missade några matcher på grund av muskelproblem och det återstår att se hur skadefri Gervinho kan hålla sig. Med sin teknik och löpningar som plågar motståndarna är Gervinho en av få i Parma som kan komma upp i högsta Serie A-standard.

Håll ögonen på: Yann Karamoh, 21 år

Fransmannen fick några chanser i Inter säsongen 17/18 innan han lånades ut till Bordeaux för mer kontinuerlig speltid. Karamoh gjorde det okej i en turbulent miljö och bör vara väl förberedd för en ny chans i Serie A.

Den Abidjanfödde yttern är snabb, teknisk och väldigt direkt i sättet att hitta vägar mot mål. Karamoh hann visa upp tillräckligt mycket i Inter för att klubben inte skulle släppa talangen från dess radar.

Roma

Säsongen 18/19: sexa. Bästa målskytt: Stephan El Shaarawy (elva mål). Meriter: tre scudetti, nio Coppa Italia. Smeknamn: I Giallorossi, La Lupa (de gulröda, varginnan).

Nyförvärv: Leonardo Spinazzola (Juventus, 29,5M), Amadou Diawara (Napoli, 21M), Pau Lopez (Betis, 23+7M), Jordan Veretout (Fiorentina, 19M), Gianluca Mancini (Atalanta, 15+8M), Mert Cetin (Genclerbirligi, 3M), Davide Zappacosta (Chelsea, lån)

Spelarförluster: Kostas Manolas (Napoli, 36M), Stephan El Shaarawy (SH Shenhua, 16+2M), Luca Pellegrini (Juventus, 22M), Ivan Marcano (Porto, 3M), Gerson (Flamengo, 11,3M), Daniele De Rossi (Boca Jrs, free agent), Rick Karsdorp (Feyenoord, lån), Steven Nzonzi (Galatasaray, lån)

För att ha inlett sommarveckorna med ett De Rossi-uppbrott så har Roma hittat en oväntat positiv bild inför framtiden. De har att tacka den nye sportchefen Gianluca Petrachi för det. 50-åringen värvades efter en lång och trogen tjänst i det Torino som han var med och etablerade på övre halvan.

Sommaren har inte innehållit några särskilt uppseendeväckande nyförvärv, ändå ser truppen starkare ut på pappret än i våras. Det största tappet är förstås Manolas. I hans ställe kommer Mancini, ett av Italiens största mittbackslöften.

Roma har också sålt den lovande 19-åringen Luca Pellegrini till Juventus. I utbyte har de fått den skadedrabbade men kompetente Spinazzola. Petrachi värvar alltså en mycket bättre, och fortfarande ung vänsterback för 7,5 miljoner. Dessutom kommer hans tidigare Torinoadept Zappacosta i en udda lånedeal och förstärker den andra kanten.

Petrachi har också rensat bland floppvärvningar på mittfältet som Gonalons (på väg till Rennes), Nzonzi och Gerson. Veretouts rykte har fått sig en törn efter den dåliga våren i Fiorentina men Diawara är en central mittfältare med stor potential.

Offensivt kommer Roma sakna El Shaarawys mål men har fått tillbaka Gregoire Defrel, om denne inte kör ett år till i Sampdoria. Fransmannen hamnade faktiskt lika i skytteligan med ”Faraonen”. Den senaste tiden har trion Džeko, Ünder och Zaniolo alla förlängt sina kontrakt. Dessa förlängningar ger inte Romafansen tillbaka deras fanbärare De Rossi men visar att det finns tillförsikt trots en bister säsong i bagaget.

Tränare: Paulo Fonseca, 46 år

Portugisen var knappast Romas förstaval och känner mycket väl till det. Han har ändå meriter som backar upp anställningen och en fotbollsfilosofi som väcker beundran. Tre raka ligatitlar med Sjachtar utan att spela i hemstaden Donetsk vittnar om klass.

Fonseca behöver i första hand få Roma att hitta tillbaka till den stabila defensiv laget hade för ett par år sedan. Just försvarsspel beskrivs som tränarens akilleshäl medan offensiven kan se fram emot en vitalisering jämfört med ifjol. Om Fonseca kan få till balansen däremellan kan i romanisti få uppleva en riktigt trevlig säsong.

Nyckelspelare: Federico Fazio, 32 år

Well, det är inte tröjor med argentinarens namn på ryggen som säljer bäst i post-Totti-tider. Jag antar att de flesta romanisti har en hatkärleksrelation till mittbacken vid det här laget. Lika bra och svårpasserad som han kan vara ibland, lika klumpig och trög kan han se ut andra tillfällen.

Detta faktum förnekar inte att Fazio nu tar på sig ledarmanteln efter några säsonger i skuggan av Manolas. Fazio har en viktig uppgift att vägleda unge Mancini i mittförsvaret eller få spela med egentlige vänsterbacken Kolarov där. En kontraktsförlängning till 2021 vittnar om Fazios betydelse i Fonsecas 4-3-3.

Håll ögonen på: Nicolò Zaniolo, 20 år

Från ingenstans (eller på en Interfaktura möjligen) kom en finnig italienare på 1,90 m och blev ljuset i en miserabel Romaperiod. Fyra mål blev det på 27 matcher i Serie A men främst minns vi de dubbla fullträffarna i CL-åttondelen mot Porto på Olimpico.

Hysterin och formen avtog under våren men Zaniolos namn bland Italiens kommande generation var etablerat. Det ryktades om storklubbar som ville buda 60–70 miljoner innan Zaniolo deklarerade att han bara ville stanna i Rom.

Den offensive mittfältaren är väldigt teknisk och kreativ för sin storlek. Hur mycket kommer han tillåta sig själv att dominera med hårdare bevakning runtomkring?

Sampdoria

Säsongen 18/19: nia. Bästa målskytt: Fabio Quagliarella (26 mål, skyttekung). Meriter: Serie A (1990/91), fyra Coppa Italia, Cupvinnarcupen (1989/90). Smeknamn: I Blucerchiati (de blåcirklade).

Nyförvärv: Jeison Murillo (Valencia, 2+12M), Fabio Depaoli (Chievo, 4,5M), Mehdi Léris (Chievo, 2,5+1,5M), Julian Chabot (Groningen, 3,8M), Gonzalo Maroni (Boca Jrs, lån)

Spelarförluster: Joachim Andersen (Lyon, 30M), Dennis Praet (Leicester, 21M), Erasmo Mulé (Juventus u23, 5M), Marco Sau (Benevento, free agent)

Förra säsongens genombrottsspelare Andersen har sålts dyrt och spelgeniet Praet flyttar även han för en stor summa. Allt är som vanligt i Sampdoria med andra ord, som under några säsonger tjänat otroliga pengar på den egna scoutingverksamheten.

Samp har placerat sig i mitten tre år i rad och riktar därför fortsatt in sig på prisvärda lösningar. Tidigare Inter- och Barcelonabacken Murillo är en sådan och ska se till att försvaret håller samma höga standard som under åren med Giampaolo som tränare.

På mittfältet kommer givetvis Praets passningar saknas men tillbaka är kämpaglöden hos långtidsskadade Barreto. Samp hoppas att Jankto lyfter den här säsongen och att engelsmannen Viera fortsätter flåsa Ekdal i nacken på det centrala mittfältet.

Utan Defrel ser anfallet tunnare ut trots skyttekungen Quagliarellas närvaro. Minst ett namn förväntar jag att Sampdoria värvar in offensivt på mercatons sluttamp.

Tränaren: Eusebio Di Francesco, 49 år

Under knappt två säsonger fick Di Francesco den totala Romaupplevelsen. Det vill säga toppar som vändningen mot Barcelona (3–0) i CL-kvarten 2018, och förnedringen i marsderbyt mot Lazio (0–3) som innebar att tränarens äventyr var över.

Den tidigare Romamittfältaren beskrev sig själv som utmattad under hans sista veckor i huvudstaden. Den krävande Romapiazzan hade slukat ännu ett offer, men tränaren behövde inte återhämta sig som arbetslös särskilt längre.

Di Francesco blev Sampdorias val efter tre fina säsonger med Marco Giampaolo. Har Genuaklubben tur kan de hittat en ännu bättre tränare nu. Di Francesco är nästintill dogmatisk med sitt 4-3-3 som fick ett stort genomslag under fem år i Sassuolo. Alternativ finns för ett attraktivt och vägvinnande spel här med.

Nyckelspelare: Fabio Quagliarella, 36 år

Oundvikligen hänger mycket av Sampdorias lycka på detta unikum till anfallare. Ingen kan begära att Quagliarella ska pytsa över 20 mål igen. Men när han ändå är aktuell för en italiensk EM-trupp 2020, varför inte satsa högt igen?!

Håll ögonen på: Emil Audero, 22 år

Audero inledde debutsäsongen i Serie A något osäkert men kunde ganska snabbt visa vilken stor målvaktstalang han är. Audero är född i Indonesien men har representerat alla italienska landslag från P15 till U21. Med den stora räckvidden och lugnet som argument köptes Audero för 20 miljoner av det Juventus som han fostrades i. Snart redo för A-landslaget.

Sassuolo

Säsongen 18/19: elva. Bästa målskytt: Domenico Berardi (åtta mål). Meriter: (-). Smeknamn: I Neroverdi (de grönsvarta), Sasòl.

Nyförvärv: Jeremy Toljan (Dortmund, lån), Manuel Locatelli (Milan, 10M), Pedro Obiang (West Ham, 8M), Francesco Caputo (Empoli, 7,5M), Hamed Traoré (Empoli via Juve, lån), Mert Müldür (Rapid Wien, 5M).

Spelarförluster: Merih Demiral (Juventus, 18M), Stefano Sensi (Inter, 5+22M), Kevin-Prince Boateng (Fiorentina, 1M), Pol Lirola (Fiorentina, 12+4M), Federico Di Francesco (SPAL, lån), Francesco Cassata (Genoa, lån), Cristian Dell’Orco (Lecce, lån), Claud Adjapong (Verona, lån).

Sassuolo har tappat flera kuggar inför säsongen men värvar smart. Det ska bli intressant att se om 32-årige Ciccio Caputos hysteriska målform de två senaste år håller i sig i en ny miljö. Från Empoli kommer också mittfältaren Traoré med en stark säsong i bagaget.

De ska också få igång den tidigare tyske U21-mannen Toljans karriär i ett lag som borde passa hans offensiva kvalitéer. Just försvaret ser klart sårbarast ut med tanke på tappet av Demiral och den unga snittåldern. Mercaton andas en mittenplacering igen.

Tränare: Roberto De Zerbi, 40 år

Förra hösten var De Zerbi en av Europas mest omtalade tränare. Äntligen hade han fått ett kvalitativt lag att jobba med efter Benevento säsongen innan, som han inte kunde rädda kvar efter företrädaren Baronis usla säsongsstart. Redan där såg vi prov på en väldigt utvecklad anfallsidé hos Serie A-debutanten Benevento.

I Sassuolo blev det ännu mer av den varan i De Zerbis 4-3-3. Han använde ytterbackarna som spelfördelare och överbelastade kanterna, där kapten Berardi såg pånyttfödd ut. Draget att flytta upp Boateng gav maxutdelning när tysk-ghananen spelade som en högklassig ”falsk nia”.

Vårsäsongen artade sig annorlunda sen. Boateng bestämde sig för att leva livet ett halvår i Barcelona och Babacar kunde inte fylla hans skor. Defensivt skedde ingen utveckling och däri ligger De Zerbis stora utvecklingsområde. Den tidigare mittfältaren är kapabel för ännu större klubbar men behöver använda tiden i Sassuolo för att hitta en försvarsmodell som fungerar.

Nyckelspelare: Pedro Obiang, 27 år

Mittfältaren från Ekvatorialguinea är tillbaka i Serie A efter fyra år i West Ham. Sassuolo ska fylla det stora hålet efter spelfördelaren Sensi och uppgiften ser ut att landa på Obiang. Då försvararna har en betydande roll i Sassuolos speluppbyggnad kommer Obiang bli viktig som länken längst ner på mittfältet.

Håll ögonen på: Jeremie Boga, 22 år

Ivorianen tillhörde Chelsea i tio år innan Londonklubben till slut släppte honom för tre miljoner förra sommaren. Bogas framfart på vänsterkanten blev ett av Sassuolos största utropstecken trots en skada som höll honom borta flera månader under hösten.

Vänsteryttern är liten men kompakt, fysisk och orädd när han tar sig an försvarare. Ett förbättrat poängsnitt och det stora genombrottet är nära.

SPAL

Säsongen 18/19: 13:e plats. Bästa målskytt: Andrea Petagna (16 mål). Meriter: (-). Smeknamn: Gli Spallini, I Biancazzurri (de vitblå).

Nyförvärv: Etrit Berisha (Atalanta, lån), Marco D’Alessandro (Atalanta, lån), Federico Di Francesco (Sassuolo, lån), Igor (RB Salzburg, 1,8M), Gabriele Moncini (Cittadella, free transfer).

Spelarförluster: Manuel Lazzari (Lazio, 10M), Alfred Gomis (Dijon), Mirco Antenucci (Bari) Pasquale Schiattarella (Benevento, free agent), Everton Luiz (Real Salt Lake).

Tredje raka säsongen i Serie A ska inledas och känslan är att SPAL borde locka ännu större namn. Klubbens målvaktskarusell fortsätter när Gomis lämnar tillsammans med Viviano som återvänder till Sporting, och SPAL tar in ex-KFF:aren Berisha.

Förra säsongens nyckelspelare Lazzari är av logiska skäl såld. På kanten ersätts landslagsmannen av den ettrige Di Francesco och D’Alessandro som ännu en gång ska försöka ta en startplats i ett nytt lån.

En av 17/18-hjältarna Antenucci tackar för sig och varvar ner i Bari. Spelfördelaren Schiattarella försvinner också men som tur var för SPAL håller startelvan en hyfsat stark nivå fortfarande.

Tränare: Leonardo Semplici, 52 år

Florentinaren Semplici har gjort ett enormt jobb med detta lag. Sedan han kom från Fiorentinas ungdomsverksamhet för snart fem år sedan har SPAL gått från Serie C till A på två år och klamrat sig fast där uppe sedan dess. SPAL som inför comebacken inte hade varit i högstadivisionen på 49 år.

Semplicis väg till framgång utgår från ett 3-5-2 som bildar en fembackslinje i försvarsled. Precis som flera av de andra intressanta tränarna använder Semplici sig av man-man-markering när laget pressar högt.

Trots klubbens begränsade resurser vill SPAL helst söka konstruktiva lösningar och har förvånansvärt mycket boll för ett lag på nedre halvan. Semplicis största utmaning blir att upprepa det framgångsrika kantspelet med Lazzari såld och säkra ett nytt kontrakt.

Nyckelspelare: Simone Missiroli, 33 år

En tidigare viktig pjäs i Sassuolo som var med och etablerade klubben i Serie A. Sedan förra sommaren är den långe innermittfältaren i SPAL och har där en ännu större betydelse med sin rutin och passningsskicklighet. En elegant spelare som sällan får några rubriker.

Håll ögonen på: Alessandro Murgia, 23 år

Lazioprodukt som fick se huvudstadslaget bärga cuptiteln från soffan i maj. Murgia lånades ut till SPAL under våren för att få mer speltid och köptes senare av Ferraraklubben för 3,5 miljoner. Murgias plats i elvan är inte given men prognoserna ser betydligt godare ut än i Lazio. Systern Nicole är skådespelerska och gift med Andrea Bertolacci – en mittfältare fostrad i Roma.

Torino

Säsongen 18/19: sjua. Bästa målskytt: Andrea Belotti (15 mål). Meriter: sju scudetti, fem Coppa Italia. Smeknamn: Il Toro, I Granata (tjuren, de granatäppleröda).

Nyförvärv: (-)

Spelarförluster: Danilo Avelar (Corinthians, 2M), Vitalie Damascan (F. Sittard, lån), Lucas Boyé (Reading, lån), Emiliano Moretti (slutar).

Knepigt läge för Torino under sommaren. De bjöds in till Europa Leagues kvalspel efter att Milan tackat nej till en direktplats – och möter i playoff svårast tänkbara motstånd i form av Wolverhampton. Därav den lågintensiva aktiviteten, Torino vet inte hur hård matchningen kommer bli i höst.

En annan faktor är såklart att sportchef Petrachi slutat och bytt till Romas ledning. Det Torino pysslat med istället är diverse inlånade spelare som köpts loss. Aina, Bonifazi, Ansaldi och Djidji tillhör nu Torino permanent. Till utgången rör sig Niang och Ljajić som numera tillhör Rennes respektive Beşiktaş.

Ryktena kring Belotti avtar för varje transferfönster som går trots ett fint målfacit 18/19. Det är av stort symboliskt värde att kaptenen är kvar i Torino. Han hoppas få igång anfallspartnern Zaza som visat form i sommarens EL-spel. Lite mer spets hade varit önskvärt, å andra sidan hade Torino en väldigt fin trupp redan förra säsongen att bygga vidare på.

Tränare: Walter Mazzarri, 57 år

Mazzarris kontringsspel i Napoli firade stora triumfer med anfallsskedjan Hamšik-Cavani-Lavezzi mellan 2009–2013. Tränaren gick till Inter där hans eftermäle blev oförtjänt dåligt med tanke på den allmänna vanskötseln i klubben då. En intetsägande säsong i Watford blev det 16/17 innan Mazzarri tog över Torino i januari förra året.

2018 lyfte aldrig för hans Torino. Efter nyår har dock laget hittat en tydligare identitet och tränaren själv fått upprättelse bland fansen efter att ha kämpat om Champions League-platser ända in på mållinjen.

Mazzarri föredrar ett 3-5-2 och helst spela med både Zaza och Belotti i anfallet. I den formationen finns ingen plats för kreatören Iago Falque som alternativt kan användas som ytter i ett 3-4-3. Mazzarri har därför fortfarande inte optimerat all offensiv potential som finns i truppen. En lösning kan finnas utan att behöva rucka på den superstabila defensiven.

Nyckelspelare: Cristian Ansaldi, 32 år

Rödlätt argentinare som är så pass tvåfotad att han kan användas som ytter på bägge kanter. Ansaldi är med sina spelvändingar och förmåga att utmana viktig för Torinos offensiv, och en av de främsta på positionen i Serie A förra säsongen. Har också använts i ett tremannamittfält under Mazzarri. Kom med i Argentinas VM-trupp 2018 men har inte spelat någon tävlingsmatch för landslaget.

Håll ögonen på: Lyanco, 22 år

Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović. Bakom det långa namnet döljer sig en av Serie A:s stora backlöften, med en serbisk farfar som flydde till Brasilien under andra världskriget. Lyanco har spelat ungdomslandskamper bara och är fortfarande fri att binda upp för båda landslagen.

I våras lånades Lyanco ut till Bologna där han petade Filip Helander från startelvan. En dominant och tuff mittback som spelar med stort självförtroende. Lyanco är tillbaka och redo att fogas in i ett av de mest välfungerande försvaren i serien.

Udinese

Säsongen 18/19: tolva. Bästa målskytt: Rodrigo de Paul (nio mål). Meriter: (-). Smeknamn: I Friulani, Le Zebrette (Friuliborna efter regionen, de små zebrorna).

Nyförvärv: Mato Jajalo (Palermo, free agent), Ilja Nestorovski (Palermo, free agent), Walace (Hannover, 6M), Sebastien De Maio (Bologna, 1M), Nícolas (Verona).

Spelarförluster: Valon Behrami (FC Sion), Emmanuel Badu (Verona, lån), Simone Scuffet (Spezia, lån), Emil Hallfredsson (free agent).

Udinese har varit och fyndat i konkursboet Palermo. Bosniske landslagsmittfältaren Jajalo kan ta en plats på mittfältet och nordmakedoniern Nestorovski är ett bra centeralternativ som erbjuder både mål och fysik.

I övrigt är samma stiltje som präglat Udineklubben sedan familjen Pozzo köpte Watford. Det blir inga tunga investeringar i truppen och inte mycket talar för Udinese lämnar bottenstriden som de hamnade i förra säsongen.

Tränare: Igor Tudor, 41 år

Är inne på sin andra vända som tränare i klubben och har faktiskt samma poängsnitt i båda, 1,75 per match. Förra våren räddade kroaten ett Udinese i kris under säsongens sista fyra matcher, men fick inget nytt kontrakt när klubben istället satsade på spanjoren Velazquez.

Denne blev ingen hit, inte heller efterträdaren Nicola och Tudor fick tolv matcher den här gången. Udinese stod för en uppryckning under den förre Juventusbacken hade den här gången ingen anledning att ge vika åt tränarens förtroende.

Tudor föredrar ett 3-5-2 alternativt att spela 3-4-2-1. Han är ännu tidigt i sin tränarkarriär och prognosen känns svårbedömd. Det Udinese skriker efter är ett tränarnamn som andas kontinuitet och framtidstro.

Sedan klubbikonen Guidolin slutade för fem år sedan har Friuliklubben famlat bland många namn utan att hitta rätt. Blir Tudor den som för Udinese ur den här periodens mörker?

Nyckelspelare: Rodrigo de Paul, 25 år

Trots skepsisen ring detta lag har Udinese faktiskt en argentinsk landslagsspelare ombord. Det är förvånande att inget bättre lag rekryterat de Paul – till Udinese stora glädje. De Paul spelar strax bakom den ensamma anfallaren Lasagna och ska göra det lilla extra i ett ofta trögt Udinese. Den dagen de briljanta stunderna kommer regelbundet är de Paul inte längre en vitsvart.

Håll ögonen på: Ignacio Pussetto, 23 år

Kraftfull ytter som också kan spela central anfallare. Argentinaren visade återkommande under sin debutsäsong i Serie A att han kan förändra matchbilder med sin nickstyrka och finurlighet. Pussetto har ingen klar plats i startelvan men kommer bli svårpetad om utvecklingen fortsätter i samma stil.