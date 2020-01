TV: Matchhjälten Rebic: ”Zlatan sa att jag skulle göra mer mål med honom”

Foto: Bildbyrån/C More

Milan tog sin andra raka seger i Serie A på söndagen när de slog Udinese med 3-2. Högst matchavgörande blev inhoppare Ante Rebic, som gjorde sina två första mål i Milantröjan varav det sista innebar 3-2 på övertid.

- Ja, äntligen (spräcker jag nollan). Som jag sagt här innan, vi gjorde det bra och tog de tre poängen vilket var det viktigaste för oss. Vi måste fortsatta jobba, jag ser fram emot nästa match mot Brescia, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag har alltid trott på mig själv och mina kvalitéer men jag har inte fått så många chanser innan. Nu fick jag det i de två senaste matcherna och jag tycker att jag har gjort det bra.

Milan har under januari, förutom Zlatan Ibrahimovic, tagit in Simon Kjær och Asmir Begovic. Rebic menar att den rutinerade trion har betytt mycket i omklädningsrummet den senaste tiden, något som även visat sig i resultatraden (tre raka segrar). Rebic berättar också om ett samtal med svensken under lördagen, där Zlatan visade sig få rätt.

- Ja. Vi pratade i går om matchen i dag och han sa att jag kommer att göra mer mål med honom och det var sant, haha, säger Rebic.

Hur mycket betyder han - inte bara som spelare utan för hela laget?

- Han har tagit med sig mycket med sin erfarenhet och sin personlighet. Och han är en av de bästa anfallarna i historien, så jag tror inte jag behöver säga mycket mer.

FRIDA NORDSTRAND