Brittisk media: Giggs åtalas för våld mot två kvinnor

Manchester United-ikonen och Wales förbundskapten Ryan Giggs, 47, rapporterades i november i fjol ha hamnat i blåsväder. Flera brittiska medier uppgav då att Giggs ska ha blivit gripen av brittisk polis efter larm om oroligheter. En talesperson för Manchester-polisen uttalade sig även om att en kvinna i 30-årsåldern hade mindre skador, men inte behövde behandling. Talespersonen namngav dock inte den tidigare spelaren.

Giggs uppges sedan ha släppts mot borgen och nekat till alla anklagelser.

Nu rapporterar BBC att Manchester-polisen bekräftar att Giggs åtalas för att ha orsakat kroppslig skada på en kvinna i 30-årsåldern, samt för att ha använt våld mot en kvinna i 20-årsåldern. Båda händelserna uppges ha ägt rum den 1 november 2020.

Vidare skriver även BBC att Giggs åtalas för tvingande och kontrollerande beteende mellan december 2017 och november 2020. Rättegången förväntas hållas den 28 april.

Wales fotbollsförbund kommenterar i sin tur åtalet med att Giggs inte kommer att leda landslaget i EM i sommar. I stället kommer Robert Page att leda landslaget under mästerskapet, samtidigt som han kommer att få assistens av Albert Stuivenberg.

Ännu är det däremot oklart om Giggs tvingas bort från landslaget permanent.

"Wales fotbollsförbunds styrelse kommer att sammankalla till ett möte för att diskutera den här utvecklingen och dess påverkan på förbundet och landslaget", skriver förbundet på sin hemsida.

Giggs säger själv så här om åtalet:

- Jag har full respekt för rättsprocessen och jag förstår allvaret i anklagelserna. Jag kommer att åberopa att jag inte är skyldig i rätten och jag ser fram emot att rentvå mitt namn. Jag vill önska Robert Page, ledarstaben, spelarna och supportrarna all framgång i EM i sommar, säger han enligt BBC.

Giggs tillhörde i många år Manchester Uniteds A-lag och tog under 2018 över som förbundskapten för Wales A-landslag. I sommar är Wales i samma EM-grupp som Schweiz, Turkiet och Italien.

Welsh FA says Ryan Giggs has been replaced as Wales manager for the Euros by Robert Page, after Giggs was charged with assaulting two women and controlling or coercive behaviour. pic.twitter.com/POp61bqbsu