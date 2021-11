TV: Norge missar VM helt - Nederländerna säkrade direktplatsen

LÄS MER: Finlands VM-drömmar krossade - föll mot Frankrike

Det var bäddat för stor dramatik när VM-kvalgrupp G skulle avgöras under tisdagskvällen. Inför slutomgången toppade Nederländerna gruppen två poäng före Turkiet och Norge. Då tog Nederländerna emot just Norge på De Kuip i Rotterdam.

Matchen spelades inför tomma läktare på grund av den förvärrade covidsituationen i Nederländerna, men det var ändå hemmalaget som tryckte på för ett ledningsmål i första halvlek. Barcelona-forwarden Memphis Depay hade bland annat hade en nick i bra läge efter 27 minuter. Norges målvakt Ørjan Nyland stod dock rätt placerad och räddade utan större bekymmer.

Norrmännen klarade 0-0 in till halvtidsvilan trots 6-0 i avslut för Nederländerna, men efter 84 minutre kom till slut ledningsmålet när Steven Bergwijn blev fri i straffområdet och dundrade in 1-0. Depay kunde sedan rulla in 2-0 på en kontring i de absoluta slutminuterna. Det blev också slutresultatet i Rotterdam.

Parallellt vann Turkiet med 2-1 mot Montenegro, vilket betyder att Nederländerna vinner gruppen och är klart för VM i Qatar 2022. Turkiet tar hand om play off-platsen, där Sverige kan vänta i en semifinal, medan Norge slutar trea och missar VM helt.

- Vi var eniga om att följa den matchplanen vi hade. Den följde vi. Vi hade svårt att skapa chanser, men det hade Nederländerna också, säger den norske förbundskaptenen Ståle Solbakken till TV2, innan han medger:

- När vi slutar trea är det ett misslyckande. Så kommer det alltid att vara.

Framtiden ser dock ljus ut för Norge, om man får tro Solbakken.

- Jag är helt säker på att kvalar in i nästa kval (till EM i Tyskland 2024). Det gör jag på grund av framstegen vi har haft i det här kvalet. Med det självförtroende och känslan killarna har så är jag 100 procent säker, i varje fall 99 procent, på att vi kommer vara i Tyskland, säger Norges förbundskapten efter VM-missen.

Nederländernas mittback Virgil van Dijk var desto gladare efter slutsignalen och landets säkrade VM-plats.

- Jag är stolt över våra spelare. Sättet vi reagerade på efter det som skedde sist (Nederländerna tappade 2-0 till 2-2 mot Montenegro) och kritiken vi fick resulterade i en stark prestation. Vi gav inte bort en enda chans. Jag är stolt, säger van Dijk till norska TV2.

Startelvor:

Nederländerna: Cillessen – Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind – Wijnaldum, de Jong, Klaassen – Bergwijn, Depay, Danjuma

Norge: Nyland – Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling – Ødegaard, Thorsby, Normann – Elyounoussi, Sørloth, Solbakken