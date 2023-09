Berntsens svar om Kusi-Asare: "Ska få så mycket som möjligt"

Efter flera framgångsrika år på ungdomssidan har Jonah Kusi-Asare spenderat mer och mer tid med AIK:s seniorlag och i segermatchen mot Varberg kom den historiska debuten.

Anfallaren blev klubbens yngsta debutant genom tiderna och nu jobbar klubben med att förlänga avtalet.

- Ja, men han har två och ett halvt års provkontrakt. Det kommer dock att ske en förändring på det ganska snart, säger sportchef Thomas Berntsen.

Är du säker på att ni löser det?

- Ja.

Tvingar hans agenter in en prislapp, så att han kan gå till ett visst pris?

- Nej.

Det är du stenhård på?

- Ja. Vi ska få så mycket som möjligt för honom.

Och vad finns i toppen då?

- Det är egentligen bara Jonah själv som kan svara på. Vi får maximalt av honom och han får ut maximalt av sig själv, men det är mest upp till spelaren. Jonah har inte kommit upp för att vi ska vara snälla mot honom. Jonah är bra på träningen här ute. Därför har han fått hoppa in. Man måste vilja vara en professionell fotbollsspelare, man strävar för att leva som en professionell fotbollsspelare när man är 16 år gammal. Som jag säger sky is the limit, han kan vara AIK-spelare i 15 år, men det kan också sluta i Juventus eller något liknande, potentialen är ju där. Det är det som är så spännande med honom.

