Bisarra "skämtet" - Eidevall fick sparken "på svenska" i Danmark: "Han tyckte det var kul"

Förre FC Rosengård-tränaren Jonas Eidevall, som numera basar över Arsenal i England, har även tidigare varit assisterande tränare på utländsk mark.

Mellan 2014 och 2015 var han assisterande tränare i Lyngby BK, innan han fick sparken på ett lite udda vis. Det berättar han nu om i podcasten "Lundh".

- Det började jättebra. Sedan fick vi en ny ägare. Vi ledde den danska motsvarigheten till superettan vid jul. Vi fick en ny ägare då den gamla tvingades sälja klubben efter någon kontrovers på någon sponsorresa, som inte alls blev bra, typiskt danskt. Då kom det in ett finansbolag som tog över klubben - därefter spelade vi helt horribelt, jag tror inte vi vann på tio matcher, säger Eidevall i Fotbollskanalens podcast "Lundh".

Annons

Han fortsätter:

- Han som kom in som direktör då kallade in oss på ett möte, sade sina enda två svenska ord jag hört honom säga, det var "hej då". Han tyckte att det var lite kul, men det var begränsat roligt för en själv att sitta där och få "hej då". Men det var ett faktum. Man fick säga hej då till spelarna. Vad skulle jag göra då? Jag hade fått sparken, var det slut nu, var det allt med fotbollen? Då ringde Henrik Larsson, som jag var kurskamrat med på provkursen, och sade att han skulle behöva mig i Helsingborgs IF för att stötta upp runt manageruppdraget. Att få möjligheten att jobba med Henrik och komma till allsvenskan och jobba kändes jättestimulerande. Så jag gjorde det. Det fanns mycket både bra och dåligt med åren i Helsingborg.

Det slutade illa, eller?

- Jag var där i två år. Första året slutade väldigt illa med att vi åkte ur i kvalet mot Halmstad. Sedan var jag där ett år tillsammans med Per-Ola Ljung och Christoffer Andersson, det första året i superettan. Det var så klart väldigt mycket av ett nybygge för att kunna ta klubben tillbaka igen.

Annons

Hur jobbigt var det när ni åkte ur?

- Superjobbigt. Man vet vad det betyder för klubben, för staden, för supportrarna. Men framför allt med hur gärna man ville att Henrik skulle få vara framgångsrik i sitt uppdrag. Det var superjobbigt.

Lyssna på hela avsnittet i spelaren ovan.