Eriksson efter VM: "Man får den respekt man velat ha under hela sin karriär"

Magdalena Eriksson är väldigt nöjd med den uppmärksamhet som damfotboll fick under sommaren. Hon märkte väldigt stor skillnad i hur andra människor bemötte henne efter VM. - Man blir mer respekterad och accepterad för det man gör, säger hon i Lundhs podcast.

Sveriges damlandslag har haft en beundransvärd sommar i Frankrike där de även fick med sig en bronsmedalj hem. Även damfotbollen i stort har uppmärksammats mer världen över. Det var först när en bild på brons-hjälten Magdalena Eriksson och flickvännen Pernille Harder som kysste varandra som Eriksson förstod vilket genomslag damfotbollen fått över hela världen. Efter mästerskapen fanns därför inget annat än lycka, berättar Eriksson i Lundhs podcast.

- Det känns som att vi går runt på rosa moln just nu. Stämningen i truppen, hur vi blir behandlade av media och fansen och allt – det känns som att det är en otroligt bra tid för damfotbollen just nu, speciellt damfotbollen i Sverige efter våra framgångar i somras, säger hon i Lundhs podcast.

Det skrevs mycket om att det här var en slags revolution. Har man känt av det som spelare?

- För mig var ett konkret exempel när jag direkt efter VM var i Stockholm och för första gången någonsin blev igenkänd av ganska många personer. Det var för mig helt revolutionerande, för det har aldrig hänt någonsin. Det var ett ganska tydligt tecken på hur det var i somras, att vi har blivit mer kända för allmänheten i Sverige. Så många följde och stöttade oss, det känns otroligt häftigt.

Vad sade de som kom fram?

- "Är det du som är vänsterbacken i VM?!" Det har aldrig hänt, det var ganska coolt.

Har du känt av något kring sponsorer eller så?

- Det är svårt att säga. Jag känner bara generellt att man blir mer respekterad och accepterad för det man gör. Man förstår att det här är något vi gör som professionella människor, vi gör det inte bara för skojs skull. Folk ser inte ner på oss längre, det känns som att man får den respekt man velat ha under hela sin karriär, i princip.

Det talades inför om att det skulle bli det här genombrottet. Förstod man under VM att man tog kliv?

- Man är i bubblan. Jag som person håller mig borta från att läsa så mycket i media under VM, för jag vill vara fokuserad. Men jag hade en personlig upplevelse med en bild som blev ganska känd där jag och min flickvän kysser varandra. Där kunde jag märka på antalet följare i sociala medier som ett konkret exempel, det ökade något extremt och då tror jag att man förstod att VM följs av i princip hela världen nu, allas ögon är på en. Men man försökte att inte tänka på det under VM för att inte skita på sig.