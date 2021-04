Fabrizio Romano berättar för Fotbollskanalen - så jobbar en av världens största transferjournalister: "Det är nyckeln"

Den italienske fotbollsjournalisten Fabrizio Romano är känd för sina transfernyheter på sociala medier och frasen "here we go" när spelarövergångar är på väg att bli klara. Han har 2,4 miljoner följare på Twitter och 1,8 miljoner följare på Instagram. Romano jobbar även för Sky i Italien, The Guardian i England och CBS i USA. I podcasten Lundh berättar han om hur han väljer var han lägger ut sina nyheter.

ANNONS

- För att vara ärlig vill jag aldrig säga i något kontrakt "jag ger er mina exklusiva nyheter". Min idé är alltid att dela mina nyheter på sociala medier, för jag gillar att ge nyheter gratis till folk. Vill de ha något från mig får de det gratis, för vi pratar om fotboll och det är inget seriöst som de måste betala för. Därför delar jag det alltid på mina sociala medier. Jag minns för ett tag sedan då jag fick ett erbjudande från en publicist här i Italien, det var ett stort kontrakt, men jag sade nej, för de ville alltid att jag skulle ha med en länk på Twitter och Instagram i nyheterna. De ville att jag skulle göra att de jag delade nyheterna skulle gå in där. Men jag gillade inte det, säger Romano.

Han fortsätter:

- Vill de ha mig så pratar jag gärna om nyheterna, som med Sky, CBS och The Guardian, men jag delar mina nyheter på sociala medier samtidigt som jag skickar det till The Guardian, om de är intresserade. Jag skickar exempelvis till Sky för italienska nyheter och CBS för internationella nyheter. Det är så jag hanterar det. Sociala medier är viktigt, för man får mycket från fans och följare därifrån. Men man måste vara ärlig där. Vill man använda sociala medier för att göra vinst eller få folk att gå till en annan del av internet så tror jag inte att det kommer att funka på lång sikt.

ANNONS

Du pratade om att du startade med en liten italiensk agent. Hur har du byggt ditt nätverk efter det?

- Nyckeln var staden. Att bo här i Milano i Italien betyder att du är i centrum för marknaden, för agenter, presidenter och alla som är involverade i fotbollen är här i Milano. Inte bara i Italien. Exempelvis skrev Thiago Silva på för Chelsea här i Milano. Han läkarundersöktes här. Milano är ett centrum för transfers, precis som Madrid och London. Men här i Milano möts folk på restauranger och hotell. Jag är i staden hela tiden och möter människor, går runt på restauranger och hotell och väntar på möten med nya kontakter och källor. Det var så jag startade. När man blir en profil på sociala medier börjar folk kontakta en, för de behöver en också. Det är ett utbyte. Jag var runt i staden fem-sex år. Sedan är det så klart svårt med de stora affärerna, man måste starta med de små. Man måste också ha tur, för jag har mött människor som nu är viktiga för italiensk fotboll. Det var så det startade. Man måste alltid visa respekt också. Om du inte är det kommer det att spridas, och då är du ingen. Så är det bara.

ANNONS

Vilka är de bästa källorna? Folk som jobbar i klubbarna, eller andra agenter?

- Jag skulle säga agenter. Helst mellanhänder. Agenter är de bästa, men klubbar har problem med dem. Om man delar med sig något från klubbarna måste det vara 100 procent bekräftat. Ibland måste klubbar verifiera uppgifter, men de börjar med agenter, för de har inget intresse. De vill inte pusha nyheter, för de är glada att det blir en deal. De har inget intresse av att skapa problem för klubben. Klubbarna måste vara försiktiga. Om de vill säga något måste de vara 100 procent säkra på att det ska hända. Det går väldigt långsamt med klubbarna, men snabbt med agenterna. Jag jobbar mycket med agenterna, men kollar med klubbarna och folk nära klubbarna.

Hur ofta jobbar du med spelare?

- De senaste åren: många gånger. De första tio åren jobbade jag inte med spelare så mycket, även om jag kände en del är det svårt att kolla nyheter med dem. Nu är det annorlunda, för den nya generationen av spelare är alltid på sociala medier, de kan skicka mig bilder och meddelanden om att de ska gå till en ny klubb. Jag gillar det. Men med spelare måste du alltid vara försiktig, precis som med agenter och klubbar, men med spelare är det kul. De kan få nyheter och inte veta vad som ska hända, så de kan fråga mig.

ANNONS

Hur ofta vet spelarna inte om vad som händer?

- Det händer. Många gånger jobbar spelare och klubbar direkt, och spelarna är de sista som får veta nyheterna. Det har hänt många gånger. De kan också be mig att dementera rykten. Om det exempelvis finns rykten om att de vill lämna klubben eller så, då kan de be mig. Det händer inte varje dag, men ibland.