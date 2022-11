Granqvist inför uppdraget VM i Qatar: "Lämna aldrig tittaren i ovisshet"

Under söndagen inledde Lasse Granqvist kommenteringen av VM i Qatar. Ett mästerskap som är hårt kritiserat och ifrågasatt. En del anser att även journalister borde bojkotta det.

- Jag funderade definitivt. Vi har också samtalat om det löpande. Men jag ser en svårighet i att vara journalist och använda kortet i yrket till att, i det här fallet, protestera mot de förutsättningarna som är, säger Lasse Granqvist i podden Lundh.

- Vi har olika roller i journalistbranschen, men min roll när det spelas fotboll är att kommentera och berätta om det som sker ur det sportsliga perspektivet. Men jag är också där om det skulle hända något annat, om det skulle vara demonstrationer eller protester eller något annat, som inte de sändande bolagen är så sugna på att visa i normalfallet. Det är upp till var och en att fatta sina egna beslut, men för mig är uppdraget som journalist relativt tydligt, skulle jag påstå.

Hur väger man in kommentering om det händer något? TV4 hade inte VM-finalen 2018 när Pussy Riot hoppade in, men om det händer något, hur väger man in det i sin kommentering?

- Lämna aldrig tittaren, eller användaren, i ovisshet. Du ska alltid förklara vad som händer. Det blir ju en reaktion på arenan, så tittaren undrar ju. Jag kan ta ett exempel från VM-finalen 2014 på Maracana i Rio de Janeiro mellan Tyskland och Argentina. I andra halvlek kom det in en planstormare oväntat. Då är produktionen oerhört snabb på att klippa bort den här händelsen. I stället klippte man in en bild som var tagen med en drönare eller helikopter ovanför Kristusstatyn. Det är en magisk bild, men den upplysta Maracana-stadion, kanske världens mest mytomspunna arena, som ligger nedanför, och det är en VM-final som pågår. Men inte tusan visar de vad som händer på planen då. Då är det helt avgörande att du som kommentator berättar vad som händer, talar om att det kommer vakter och stoppar den och hur det nu är. Det är ett litet exempel. Men förklaringen är: lämna aldrig tittaren i ovisshet. Sedan är det inte upp till mig att värdera vad det är för protest eller så, utan snarare att kommentera det.

Jag vet att en del kommentatorer och journalister vill ta in migrantarbetares öden och liknande. Hur väger man där, kan man ta in det på något sätt, eller kan man strikt hålla sig till fotbollen om det inte händer något extraordinärt?

- Jag tror inte att man ska vara rädd för att väga in den verklighet som mer eller mindre alla som tittar känner till. Det ska man inte vara rädd för. Samtidigt ser jag inte mitt uppdrag under en match som att värdera ett mål mot bakgrund av det världsläge som är eller förutsättningarna som råder för mästerskapet i det här landet eller så. Det tror jag inte. Dessutom är det ändå så mycket som kommer att förklara vad det är.

Du har gjort väldigt många mästerskap, både för Radiosporten och TV4. Hur rankar du detta när det kommer till svårighet i att hitta rätt?

- Det är överlägset det mest svåra. Jag var inte i tjänst 1978 när militärjuntan i Argentina arrangerade mästerskapet i fotboll. Jag har hört mycket historier om det, för jag jobbade på Radiosporten med Ralf Edström, som spelade med det landslag som var där 1978. Jag kan reflektera över att jag jobbade med Ryssland i VM 2018. Ett Ryssland som 2014 annekterade Krim, och som i dag bedrivet ett anfallskrig mot Ukraina. Det finns experter som frågar sig varför ifrågasättandet och sanktionerna inte var tydligare mot Ryssland då. Då pratar jag inte om hur vi kommenterade eller granskade, utan framför allt om hur västvärlden, EU, Storbritannien och USA, reagerade då. Det var inte tal om samma sanktioner som det är nu, det är mycket tuffare nu. Men 2018 var inte det en diskussion. Vi hade den typen av rapportering, alltså hur Ryssland hanterat Ukraina, det var med. Men det var något som skedde 2014, 2018 pratade vi inte om det.

- Nu är det helt annorlunda. De som jobbade med olympiska spelen i Peking, senast jag tittade var Kina en diktatur, de hade inte inspelet att prata om de här frågorna nästintill över huvud taget. ”Här är OS-festen, nu kör vi, Sverige vinner första dagen!”. Det var det stuket, inget annat. Här har vi helt andra ingångsvärden. Och jag tycker att det är bra.

På Sveriges Radio var du på alla mästerskap, på TV4 är det inte givet på samma sätt. Hur hade du gjort om du inte hade varit här och jobbat och VM i Qatar hade rullat igång?

- Menar du att följa matcherna? Jag hade definitivt tittat. Nu har vi varit här i några dagar bara, så det är svårt att bilda sig en gigantisk uppfattning om det, men det är inte en alldeles självklar uppfattning i andra delar av världen att anamma samma resonemang som vi har, om man ska uttrycka sig lite slarvigt, i ”västvärlden”, eller Europa.

- Om vi säger att jag bojkottat, om alla bojkottar och inte tittar så blir det svårare för kanalerna som köper in det, framför allt för kanalen som vi jobbar på som får noll kronor i statligt bidrag till skillnad från SVT, så tittar ingen så säljer du ingen reklam och får inga intäkter på det, då kommer du att försvinna. Därmed tycker jag att det är upp till tittaren att avgöra, jag tycker inte att kanalen inte ska låta bli att sända i något slags ställningstagande. Det angränsar censur.