Hult om landslaget: ”Varit tillfällen där jag känt att jag inte riktigt fick chansen”

Niklas Hult har, trots en fin utlandskarriär, endast blivit noterad för åtta landskamper med det svenska landslaget. Något som kan bero på den offensiva spelstilen, som inte har gått hand i hand med spelsystemet i landslaget.

- Jag vet inte om de har känt att jag har varit lite för offensiv i min vänsterbacksposition kanske. Att de har sett mig mer som en yttermittfältare egentligen, som har fått ta klivet ner. Att jag inte är lika bra defensivt som de andra, säger Niklas Hult i Lundhs podcast.

Du borde ha en bra ingång med Peter Wettergren, han var med både när Haglund, Lennartsson och Ingesson var här. Ni har väl en bra relation, han har betytt mycket för dig?

ANNONS - Vi har en jättebra relation. Men det ska inte påverka heller. Det hade varit konstigt om det hade varit avgörande för att jag ska vara med i en landslagstrupp. Det är inget jag tänker på. Ludde har varit den som har varit mest ordinarie under tiden jag har varit aktuell för landslaget. Martin Olsson också. Det är två spelare som har gjort det väldigt bra i både klubb- och landslag. Det är inget jag tänker på, att jag ska gå före någon av dem. Sedan har det varit tillfällen där man känner att man kanske inte riktigt fick chansen.

När var det?

- Det var under Greklandstiden, där kände jag att jag spelade på en riktigt bra nivå, vi spelade Champions och Europa League, vi vann ligan. Man kände sig i riktigt bra form. Jag var alltid tredjegubben på vänsterbacken.

Närmast ett mästerskap var du kanske under Erik Hamrén, han tog in dig lite inför EM 2016, men du föll ifrån då när du hade problem i Nice. Upplevde du att du var nära där?

ANNONS - Jag vet inte, jag var med som innermittfältare ett tag där, jag var aldrig med som vänsterback under den perioden. Som jag minns det i alla fall.

Ja, han gillade ju att du var innermittfältare.

- Sedan vet jag inte hur nära jag var egentligen.

Går det att bara känna att man har varit tredjegubbe, men att man har fått uppleva mycket annat kul?

- Ja, det är inget jag grämer mig över så. Men att checka av det på listan hade varit skönt, att ha varit med i någon typ av mästerskap. Det hade varit en dröm. Men det är inget jag grämer mig över på det sättet. Jag har bara accepterat att det är så det har varit.

Har du en tanke att om du gör det riktigt bra i Elfsborg, det är ju ett EM som väntar om drygt ett år om Sverige tar sig dit, att du är i utkanten?

- Det är klart att man givetvis hoppas. Jag hade drömt om att få vara med i ett mästerskap, givetvis. Men samtidigt hoppas jag att de kan satsa på lite yngre spelare. Jag tycker ändå att min tid i landslaget känns lite förbi.