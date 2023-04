Hults fina minne med Klas Ingesson: "Jag ryser"

2013 klev Klas Ingesson in som tränare i Elfsborg och den före detta landslagshjälten blev omedelbart som en slags mentor för en ung och fotbollstörstande Niklas Hult.

Nu berättar Hult om sina minnen av Ingesson.

- Det var en underbar människa. Han var också väldigt, väldigt positiv, trots allt han kämpade med. Under den perioden lärde man sig mycket om livet. Innan hade man bara varit fotboll, fotboll, fotboll. Han fick många av oss, framför allt yngre som var på väg uppåt, att se att det inte bara var fotboll, att det finns ett liv också. Han lärde oss extremt mycket. Jag har vissa minnen av Klas, just under den tunga period jag hade när jag kom tillbaka från den här skadan och det inte riktigt ville sig för mig, då blev det att man kollade mycket på honom. Han hade det tusen gånger värre än jag, och var så himla glad och härlig. Då borde jag kunna vara det också. Han gav mig mycket med den energin och den positivitet han hade. Jag har ett sådant minne från honom; vi hade haft en träning, typ fem mot fem, en ganska tuff träning. Jag dribblade av två stycken och gjorde mål. Jag minns det så väl, han kom fram till mig efter träningen och sträckte fram handen och sade bara: ”välkommen tillbaka”. Jag ryser nu när jag berättar det, berättar Niklas Hult i Lundhs podcast.

Det betyder mycket när han kliver fram med det.

- Exakt. Han visste att jag hade kämpat mycket. Då blev det extra speciellt. Han sade ingenting mer, han sade bara ”välkommen tillbaka”. Det var jäkligt mäktigt.

Du hade Magnus Haglund och Jörgen Lennartsson, sedan kom Klas Ingesson in. Hur var det att jobba med de olika tränarna?

- Haglund var den som var där när jag kom till Elfsborg. Vi har en väldigt bra relation. Han gjorde mycket för mig under den tiden, när jag kom som ung spelare. Han lät mig spela och trodde på mig väldigt mycket. Sedan när Lennartsson var här hade vi ett väldigt bra år 2012. Det var lite samma mix som vi har nu, med unga spelare som trycker på uppifrån och även äldre. Det var ett fantastiskt år. Med Klas Ingesson var det att man fick vara med på ett litet hörn i hans liv, det är ändå väldigt mäktigt på något sätt, säger Niklas Hult.