KFF hörde sig för med Axén: "Hade det varit nästa år så kanske"

Alexander Axén ledde senast Örebro SK mellan 2014 och 2017, men lämnade under sommaren klubben med drygt ett halvår kvar av sitt avtal. Under senaste året har han i stället arbetat som expert i C Mores sändningar med bland annat allsvenskan och VM i Ryssland. Trots det uppgavs han nyligen vara i slutförhandlingar för tränarjobbet i Kalmar FF; vilket han själv dementerade. I podcasten Lundh menar Axén att det inte är aktuellt med något tränarjobb just nu.

- Jag är inte aktuell. Jag trivs bra på C More, har ett år kvar på kontraktet, får jobba med väldigt duktiga människor och vill se hur bra jag kan bli på det här. Jag har varit inställd på att köra de här två åren och sedan får vi se. I och med att C More tappar rättigheten till allsvenskan vet man inte hur framtiden ser ut för mig där. Det ska till något väldigt bra för att jag ska bryta, säger Axén.

Hur mycket lyssnar du på klubbar som ringer?

- Jag lyssnar hela tiden. Man lär sig alltid någonting. Jag gillar mötet för att känna lite på hur de tänker och vad man skulle få för förutsättningar. Man lär sig alltid något av det. Jag lyssnar alltid, men det behöver inte betyda att man är jätteintresserad.

I en intervju med Offside för ett år sedan sa Axén att han ville till en plats där det finns en framtidstro, och menade att Kalmar FF var intressant, för "där skulle det gå att göra grejer". Och 48-åringen har haft kontakt med klubben.

- Jag står fast vid det. Nanne Bergstrand hade egentligen ett år kvar på kontraktet, och våra diskussioner var att vi skulle höras när hans kontrakt skulle gå ut. Nu när det blev så att de bröt tidigare hörde de sig för, men jag står fast vid mitt ord. Hade det varit nästa år så kanske, säger Axén.

Det är 14-15 månader sedan du lämnade Örebro SK. Hur många konkreta förfrågningar har du haft?

- Kanske tre, där det har varit ganska tufft att säga nej om jag ska vara ärlig. I övrigt är det förfrågningar, och för mig är det att man frågar om jag är intresserad. Det är inget man säger nej till att bli tränare, jag säger bara att jag inte är intresserad just nu. Det betyder inte att jag säger nej till ett lag. Men det är tre lag som jag har sagt nej till, att det har kommit så långt.

Vilka tre är det?

- Det vill jag inte säga.

Varför det?

- Det är av respekt för de andra tränarna. Vi är rätt fåfänga och vill vara etta. Då vill man inte höra att fyra har sagt nej innan man tackade ja. Då mår man inte bra. För mig räcker det att säga att jag har sagt nej, och vilka det är är ointressant.

Är inte det lite omodernt tänk att man ska vara etta? Det känns väl konstigt om ens arbetsgivare inte pratar med flera, eller?

- Man vet att det är så, men man vill gärna tro att när de sitter på presskonferensen och säger att man var deras ett att det ska vara så. Sedan vet man kanske att det inte är så. Men det är för respekt för kollegorna.

Det har skrivits om Hammarby, hur nära var det förra året?

- Jag tränar inte Hammarby, så det är inte aktuellt att prata om det nu.

Vad saknar du av tränarjobbet?

- Det är egentligen omklädningsrummet. Att gå runt och tjabba lite med grabbarna och de sakerna. Naturligtvis också matchnerven. Det är skillnad när vi sitter i studion kontra när vi är där ute. När vi är ute tycker jag att det känns ganska likt, för vi för också en match kan man säga. Men just att stå där och veta att vi ska visa vad vi har tränat på hela veckan. Det kan man sakna.