Kisfaludy om kaosåret när AIK-åkte ur - levde under hot: ”Blev utsatt för kvartssamtal på krogen”

Peter Kisfaludy var den som presenterade Rikard Norling som ny huvudtränare för AIK men i november 2004 fick han sparken som sportchef för klubben - samma år som AIK åkte ur allsvenskan.

- Vi hade en väldigt bra trupp, men fick bara inte ihop det. Det kändes som att vi var tre läger; äldre, yngre och mittemellan. De nya spelarna var i en grupp för sig, vi fick inte ihop gruppen, säger Peter Kisfaludy i podcasten Lundh.

Du och Sanny Åslund var satt under våldsamt tryck. Hur var det?

- Det var jättetufft. Sanny var extremt stark, tycker jag. Han kunde gå ut med bröstet sträckt. Han gjorde det jättebra som ledare, han försökte verkligen hela tiden in i kaklet. Vi jobbade hårt som attan men fick inte ihop det riktigt. Sedan var det så att vi kanske skulle haft en erfaren tränare också.

Hur var det att leva under hot?

- Jobbigt. Jag tänkte nog inte på det så mycket, för jag var så inne i det och att vi skulle vinna nästa match. Jag fick förfrågan och blev lite utsatt för kvartssamtal ute på krogen, de tryckte in mig på en toalett och stod sex stycken runtom mig. Men jag sade att de också måste veta att vi jobbar för AIK:s bästa hela tiden. Vi ville inget hellre än att vi skulle ändra på det, vi ville verkligen uppåt. Fansen ville vi ha med oss, skulle de svika skulle vi ha ännu en motståndare emot oss. Det var jättetufft. Framför allt var det jobbigt för min familj.

AIK åkte ur, du fick sluta. Var det ett skäl till att du inte riktigt har kommit tillbaka till elitfotbollen?

- Jag tror att jag fick en jävla smäll där. Jag har haft framgång i nästan allt jag gjort inom fotbollen. När man sedan får det finaste jobbet av de alla går det åt helvete. Jag skulle kanske ha velat komma in under andra förutsättningar, där man hade kunnat bygga om det på ett annat sätt och ha lite tålamod. Men i en klubb som AIK har man inte tålamod. Jag tycker att man har en bra trupp, men det är för många spelare som inte presterar på den nivån.

Du pratade om erfarna tränare, en annan tränare än Money då?

- Money var inte med när vi åkte ur. Han lämnade redan efter tre omgångar. Patrick Englund hoppade in som tränare, han var assisterande tränare då. Jag älskar Patrick, han är en fantastisk människa, men jag tror att AIK gjorde honom en otjänst med tanke på att man kanske skulle haft någon med mer erfarenhet.

Vad ångrar du?

- Det finns en hel del jag ångrar. Självklart ångrar jag vissa val och spelare jag tog in, men det gick inte att välja på så mycket med tanke på att vi inte hade några pengar. De spelare som kom in, Pa Modou Kah och Derek Boateng, gjorde jag jättebra affärer i. Derek Boateng såldes sedan för 23 miljoner. Det stod 15 i tidningarna, men hans agent Patrick Mörk ringde och sade att det var 23, vilket är fantastiskt. Där tjänade AIK 18,7 miljoner. Agent 03 en stor del av dem. Men Pa Modou Kah var också en bra affär, han hade ett halvår kvar på sitt avtal och jag köpte loss honom gör peanuts-pengar. Där fick jag till och med ringa till övergångsavdelningen och be dem att snälla inte gå, jag kom springande med fax, som det var på den tiden, med underskrifter. Det var bingolotto att få in honom, för han såldes också för X antal miljoner. Klubben tjänade en stor del.

Lyssna på hela intervjun i spelaren ovan!