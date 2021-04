Klubbchefen om Jesper Karlsson-försäljningen: "Tycker han är värd 150 miljoner"

Efter att coronapandemin slog till har många fotbollsklubbar haft det tufft ekonomiskt. En tanke är att det kan göra det lättare för allsvenska klubbar att plocka tillbaka hemvändare. Det kommenterar Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson så här:

ANNONS

- Det beror på hur bra de är. När det här kom sade man ju att det i princip inte skulle finnas transfersummor. Det jag märker, vi hade intresse för samtliga våra spelare plus fem spelare ytterligare efter året. Det var sportsliga prestationen, men också att vissa ligor såg Elfsborg och Sverige som en marknad, just för att man kanske inte hade råd med andra marknader. Det tror jag gjorde att vi hamnat i ett bra läge just nu. Sedan tycker jag att det är synd att Sverige inte är på en högre marknad, det har vi haft mycket diskussioner om, senast i går. Vi pratade om transferrekord och så, det har jag en del synpunkter på. Det blir ganska fokuserat på pengar. 50 eller 100 miljoner, att slå transferrekord – det handlar ju om vilken klubb som kommer. Ibland mäter vi vilka som är våra mest framgångsrika försäljningar, då mäter vi efter hur mycket procent vi får av den klubbens omsättning. Så ser vi en affär, säger Andreasson i podcasten Lundh.

ANNONS

Varför är det intressant?

- Det är för att inte hamna i det godtyckliga. Jag tycker att Jesper Karlsson är värd 150 miljoner, men det spelar ingen roll, det handlar om vilken klubb som kommer. Hade Everton kommit hade det förmodligen varit en annan grej. Där har vi ett gemensamt ansvar, även du i din roll, förbundskaptener, agenter, klubbar, att höja allsvenskans status. Det finns brutalt mycket bra fotbollsspelare i Sverige.

Det är inte vår uppgift.

- Nej, men jag försökte få dig med på det. Om Everton kommer och väljer en svensk spelare som etta i sin position, eller tvåa, varför ska den vara billigare om den går till Norge, Kroatien eller Frankrike? Det tycker jag är fel egentligen.

Jesper Karlsson var ett tungt sportsligt tapp förra säsongen men en viktig försäljning ekonomiskt. Var du förvånad över att det fanns så mycket pengar trots all rädsla som fanns kring pandemin?

ANNONS - Mycket pengar… Man vill alltid ha mer. Men det blev bra. Vi är otroligt stolta och glada över Jesper och att han kämpade på här. Han gjorde sina år, till slut visade han alla hur bra han är och en klubb köpte honom på ett vettigt och seriöst sätt. Kommer AZ med deras plånbok handlar det om det som de ska betala. Hade de velat ge tio miljoner hade det inte blivit av.

Det blev 27?

- Du får spekulera i det, det är sekretess. Men vi var nöjda.

Ni släppte ytterligare några spelare, Gustav Henriksson, Heltne Nilsen, Kaib. Hur mycket tapp är det, eller är det att man måste släppa några spelare trots att det inte är några jättesummor?

- Rami hade gjort sin resa från början. Han började gymnasiet här, slog sig in i A-laget, var ganska het ett tag men fick lite skador, sedan var han 24 och fick chansen att gå till Heerenveen. Vi jobbar mycket med ett förtroende mellan spelare och klubb, det handlar om kontinuitet, annars blir det bara business. Annars sitter jag här och kör tre år och skiter i vad som händer i relationen med en spelare, det går inte. När Rami får möjlighet att gå till Heerenveen, även om jag tycker att Elfsborg är bättre ibland, är det ändå ett steg som jag sportsligt inte kan säga är fel, och så försöker vi att göra en så bra affär som möjligt med Heerenveen så att det blir rätt för Rami, säger Andreasson och fortsätter:

ANNONS

- Det var likadant för Gustav, som kämpat och fick möjligheten att gå till Wolfsberger, det var en fantastisk möjlighet för Gustav. Sedan vill man ha så mycket pengar som möjligt. Men det var ett bra upplägg för de två. Sivert var ett annat case, även om han var här ett och ett halvt år och gjorde en enorm påverkan, det var snack om Brann, men det blev inte av. Sedan när han fick möjlighet att spela utanför Skandinavien för första gången så hade vi också en vettig diskussion. Den dagen vi säger att vi sagt nej, då gör vi det i en dialog med spelaren. Vi har haft många sådana diskussioner, jag brukar ha det med mig när man pratar om spelare. ”Minns du när du grät när du inte fick gå till Cypern?” Man måste förstå att drömmen är att komma iväg för alla. När tycker man att det är rätt läge att gå iväg? Där försöker vi att hitta en vettig dialog med dem.

ANNONS

Hur stor sannolikhet är det att ni säljer Okumu i sommar? Olsson förlängde ni visserligen med…

- Vi förlänger alltid.

Men hur stor sannolikhet är det att ni säljer någon eller några av de viktiga pjäserna i sommar?

- Det hoppas jag verkligen. Det blir oro och ångest för försäljning, folk frågar vad risken är - det är ingen risk. Hos oss är det inte det. Sedan kan man tycka att det är fruktansvärt att tappa en bra spelare, men det är vår identitet. Vi ska sälja spelare. Kommer rätt klubb på rätt sätt, då har vi en dialog och så lämnar han.

Hur var intresset på Okumu i vintras?

- Vi är enormt glada att vi hittade honom på ett sätt som var på en annan marknad än vi brukar vara på, och den utveckling han har haft. Även om vi tidigt fattade att det var något riktigt bra, sedan har Sverige fått upp ögonen för honom när vi blev tvåa, han kommer ha en karriär utanför Skandinavien. Om det sedan blir i sommar, det får vi se.

ANNONS

Vilka bud fanns i vintras? Vilka exakt?

- Det får du mig aldrig att säga, men stort intresse har funnits. Likadant med Simon Olsson. Det är det här med tålamod, Simon är 24 i år. Vi har sett potentialen i fyra-fem år. Små steg. Jag har suttit med Simon tio gånger med idéer och erbjudanden, och det har också att göra med miljön vi har. Finns det ett steg till, kan man nå lite max till så kommer det bättre klubbar. Simon kommer också ha en karriär utanför Skandinavien. Helst ska han in i A-landslaget innan, i och för sig. Det brukar alltid höja värdet lite, så jag brukar vara på Wettergren.

Det har varit många Elfsborg-spelare i landslaget.

- Alldeles för få, om du frågar mig. Men de gör det fantastiskt bra. Men Olsson och Okumu är två, det finns flera. Det är bara positivt att vi har spelare, sedan kommer det nya.

ANNONS

Det blev ett bra ekonomiskt resultat, mycket på grund av försäljningarna förra året, plus 15 miljoner. Hur viktigt är försäljningarna i den delen, att se till att ni har ett bra eget kapital?

- Jag tror inte att någon förening gör plus/minus noll i driften bara på sponsring, Sef-medel och centrala medel. Det har vi som ett uttalat mål och drivkraft, att spelarförsäljningar och Europaspel ska driva eget kapital, men där är vi inte än. Så spelarförsäljningar behöver vi göra varje år. Spelarförsäljning behövs, det är en del av verksamheten. Att det var mer viktigt under pandemiåret köper jag inte riktigt. Jag tror att alla levde i en stor ovisshet när pandemin kom och in i sommaren. När man märker det med initiativ, stöd från supportrar och sponsorer, det är där du gör ett vägval. Jag tror att alla har haft X antal worst case-scenarion. Men när man får den energin och känslan av att man får ett stöd… Det statliga stödet var jätteviktigt. Ska vi titta på att lägga ner ungdomsverksamheten, eller ta bort saker på kansliet? Där var man. När stödet kom kände vi att vi fortsatte, sedan behövdes spelarförsäljningar. Hade något av allt det här fallit bort, supportrar, sponsorer, statligt, spelarförsäljningar, då hade det inte sett ut som det gör.

ANNONS

Är det rimligt att ni gör ett rätt stort plusresultat med statliga stödmiljoner?

- Utifrån de kriterier som fanns är det självklart att vi som idrottsförening ska söka som alla andra och följa de kriterier som gavs från regeringen. Det är självklart.

Men är det lite jobbigt att man gör plus, vilket många klubbar faktiskt gjorde?

- Det är klart att man har enorm respekt… Fotbollen är det mest viktiga oviktiga. Man har en fruktansvärd respekt för personliga tragedier med pandemin, företag som går i konkurs och folk som blir av med jobbet. Det blir sekundärt med fotboll. Men utifrån våra förutsättningar får vi driva på det vi är tillsatta för att göra, vårt uppdrag. Vi får göra det på bästa sätt. Då fanns det statliga stödet. Det är säkert ett val för att rädda jobb till viss del. Hade man gjort en stor försäljning tidigt, så kanske. Vi får se vilka kriterier som kommer i år, men vi har samma möjligheter och skyldigheter mot våra medlemmar att söka det vi har möjlighet att söka.