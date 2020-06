Läkare varnar för skaderisker när allsvenskan startar: "Ur ett medicinskt perspektiv skulle man absolut vänta"

Efter att coronautbrottet satte stopp för fotbollen i mitten av mars har svenska klubbar fått vänta med spela matcher. Något som satt dem under hårt ekonomiskt tryck då kostnaderna till stora delar hängt kvar men intäkter från publik försvunnit.

Egentligen skulle allsvenskan haft premiär första helgen i april, men nu sker den på söndag. Dock utan att lagen hinner spela några träningsmatcher, då klubbarna inte kunde skjuta upp matcherna längre när man väl fick klartecken av Folkhälsomyndigheten.

Läkaren Matilda Lundblad jobbar både för Elfsborg och FC Göteborg samt är medlem i Svenska fotbollsförbundets medicinska kommitté. Hon tror att det blir en del att göra när spelet går i gång på söndag utan träningsmatcher.

- Jag räknar med att det kommer att bli en snabb peak i belastningen, jag tror att vi kommer få se en peak även på skadesidan när matcherna drar igång. Framför allt muskelskador, men även traumatiska skador. Det kan bli hett, säger hon i podcasten Lundh.

Om man ser till att man går rakt in i spel utan träningsmatcher 14 juni, hur mycket ökar risken för skador?

- Den ökar ganska rejält. Vi vet att en snabb ökning i belastning ökar skaderisken. För några veckor sedan fick jag inte ihop ekvationen, är det verkligen möjligt att gå direkt in i matchspel och vad kommer det att innebära? Det vi har att ta till är de extra bytena. Men fotbollen är som den är, det är svårt att byta ut nyckelspelare om det är jämnt i matchen och man inte har ett stort försprång. Det blir en balansgång att våga tänka långsiktigt där, även under skarpt läge i matcherna.

Matilda Lundblad jobbar både med herrallsvenska Elfsborg och damallsvenska FC Göteborg. Damlagens premiär dröjer några veckor till och de hinner spela träningsmatcher, något herrarna inte hinner innan söndagens premiär.

- Ur ett medicinskt perspektiv kan det kännas helt vansinnigt. Samtidigt blir det en ganska spännande utmaning. De lag som lyckas kommunicera bra mellan tränarna och fysteamet och där spelarna är införstådda med att det kommer bli en rejäl peak med muskelbristningar, och att man måste kommunicera om man känner något, och att man då vågar plocka bort spelaren och minska belastningen – den kommunikationen och förståelsen blir skitviktigt i alla klubbar nu. Men det är som du säger, det blir en väldigt speciell situation. Men jag som forskare tycker också att det blir intressant att se vad den här peaken ger. De lag som har lyckats spela internmatcher under en lite längre period och lyckats pulsa belastningen inför den här skarpa starten, de lagen kommer ha en klar fördel.

Men om du hade fått frågan om de skulle dragit igång 14 juni utan träningsmatcher eller vänta två veckor för att spela träningsmatcher, vad hade ditt råd varit som läkare?

- Ur ett medicinskt perspektiv skulle man absolut vänta två veckor. Kroppen klarar jättemycket belastning, men snabba förändringar i belastning klarar man inte. Man måste bygga en tolerans för att först spela träningsmatcher för att sedan gå in och klara den extra ansträngning som tävlingsmatcher innebär. Men de ekonomiska aspekterna finns, ibland kan det vara nära att en klubb går i konkurs. Man får väga det ena mot det andra. Men ur en rent medicinsk synvinkel är det unheard of att gå direkt från inga träningsmatcher in i skarp säsong.

Men det blir ett intressant test för dig som forskare?

- Ja, precis (skratt).

Det fanns klubbar, som IFK Göteborg, som var tveksamma till fem avbytare för att man tycker att det blir en sportslig fördel för de som har bredare trupp. Vad tycker du om att man även i Sverige anammar Fifa:s förslag?

- Det finns inget alternativ. Går man in i skarpt läge måste man göra något annat. Då är det ett sätt. Jag ser det som väldigt positivt. Det är en hög skaderisk inom elitfotboll, varje lag kan räkna med 50 skador per säsong. Det är riskfyllt att vara fotbollsspelare, en del får stora problem efter karriären. Jag skulle gärna se att man implementerar fler byten alla säsonger.