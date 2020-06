"Löken" hoppas på att konflikten ska lösas: "Chippen hade kunnat vara en extrem tillgång"

Mjällby är tillbaka i allsvenskan efter att ha åkt ut 2014 och inleder borta mot Malmö FF. Veteranen och lagkaptenen David Löfquist som varit med under några års berg-och-dal-bana i klubben ser fram emot det.

- Det är såklart en sjuk längtan och spelsug som finns. Sedan är det såklart tråkigt att det är som det är med ingen publik, men någonstans får det vara så. Det är bara att rätta sig in i ledet och sedan ut och köra. Det kommer bli extremt kul och det tror jag de flesta spelarna tycker, oavsett ålder, säger David Löfquist i podcasten Lundh.

Ingen publik i Malmö – vem tjänar på det?

- Jag tror att vi kanske kommer gynnas av detta – att det inte står 20 000 där nere och håller på Malmö. Samtidigt vet man ju också att om man gör det bra så kan man få deras publik mot dem, vilket gör att de får ännu mer press på sig och så vidare. Men någonstans hoppas jag och tror att vi ska gynnas av att det inte är någon publik där. Sedan är det såklart jättetråkigt att det inte är någon publik, det är klart vi vill spela inför publik. Just i en premiär mot Malmö borta så kan det nog gynna oss.

Hur är det som just 33-åring att kliva in utan träningsmatcher och gå rakt in i allsvenskt spel?

- Både positivt och negativ kanske. Hade vi spelat för många träningsmatcher kanske man hade varit sliten i kroppen. Jag känner mig extremt stark och pigg. Det var länge sedan jag var så här bra tränad och kände den här motivationen och glöden som finns inför detta. Det ska bli extremt kul. Som sagt, jag har haft en ganska så skadefri karriär, inga större skador. “Peppar, peppar ta i trä”, men så är det. Någonstans kanske de här division 1 säsongerna har föryngrat kroppen rent fotbollsmässigt, den har inte slitit lika mycket. Jag känner mig stark.

Hösten 2015 spelade Löfquist i klubben som precis rasat ur allsvenskan. Då hotade en ny nerflyttning och Christian ”Chippen” Wilhelmsson hoppade in för att hjälpa klubben, men det gick inte. Efter sista matchen skrev ”Chippen” på Instagram:

”Alla måste ta sitt ANSVAR, både spelarna på planen men kanske framförallt dom som STÅR VID SIDAN OM och ser hur matchbilden är och vilka spelare som underpresterar.”

Då svarade tränaren Hasse Larsson, som är sportchef i dag, i ett sms till Kvällsposten:

”Skall man gå in på misstag så har jag säkert gjort flera, men det STÖRSTA va när jag lät Chippen spela, för han har varit oduglig. Men det är mitt fel som tog ut honom.”

David ”Löken” Löfquist tillhörde laget men vill inte lägga sig i ens fem år senare.

- Jag stod utanför, precis som alla andra. Det var en smart journalist som ringde upp Hasse Larsson efter att Chippen hade sagt så och då visste den journalisten att den skulle få en bra rubrik. Man vet ju att Hasse, han bör inte svara i några telefoner de närmaste timmarna efter matcher, så är det ju, om det har gått dåligt, säger Löfquist.

Är det inte lite trist att Mjällby och Christian Wilhelmsson… Att det bröts mellan er?

- Jo, det är klart. Sedan tror jag att det är lite uppförstorat också. Fredrik Danielsson, vår nya klubbchef, är jämnårig med Chippen och är de barndomsvänner, så det är klart att Chippen och Mjällby fortfarande finns. De pratar med varandra och sedan är väl både Chippen och Hasse Larsson två tjurskallar. Vem det är som måste släppa garden, det vet jag inte. Men någon av dem är det ju såklart. Men jag tror inte det är några problem egentligen.

Du kommer inte gå in och medla?

- Nej, det kommer jag inte göra. De får sköta det själva helt enkelt. Men Chippen hade kunnat vara en extrem tillgång för Mjällby, med alla sina kontakter i arabvärlden. Sedan är frågan om Mjällby vill vara en sådan klubb. Det är klart det finns saker man hade kunnat göra, men jag tror aldrig att Mjällby skulle bli uppköpta av någon oljeshejk och sedan så spelar vi Champions League rätt som det är. Det tror jag inte är Mjällby AIF.