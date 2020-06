Lundblad: ”Går inte att peka på läkaren när det blir många skador under nya tränare”

Som lagläkare är det inte bara spelarnas skador man måste hantera. Man måste samspela med lagets tränare för att förhindra att träningsuppläggen ökar skaderisken och skadorna. Data från Premier League och Champions League visar tydligt att det är en pusselbit för den yttersta framgången.

Läkaren Matilda Lundblad, som bland annat jobbar för Elfsborg och Kopparbergs/Göteborg samt är medlem i Svenska Fotbollförbundets medicinska kommitté, har sett på nära håll hur läkare blivit beskyllda för skadedrabbade lag när tränaren istället skulle granskat sig själv och sina metoder.

- Jag tycker att tränarna har en bra förståelse. Det är viktigt för oss läkare att ha en bra förståelse också, de tänker ”fotboll, fotboll, fotboll”, vi ska försöka understöda de så bra som möjligt, mycket handlar om att skapa en bra och trygg relation med tränarna och förklara sitt arbetssätt och fråga hur de vill ha det. När det kommer in nya tränare uppskattar de när allt sker väldigt snabbt när en spelare skadar sig, man tittar på MR direkt och tillåter skadan det kan man bli opererad nästa dag till och med. De här bitarna vet jag att tränarna älskar, så jag försöker ge dem snabbheten och vara tillgänglig. Det jag kräver tillbaka är att de respekterar bedömningarna jag gör, säger hon i podcasten "Lundh".

Men just att fel träningsupplägg kan ge skador och liknande, har du haft inspel där till tränare?

- Man ser i större datamängder när man tittar på olika klubbar att vissa tränare alltid för mer sig… Ofta när man kommer in som tränare i en ny klubb blir det en liten peak för att man börjar träna på ett annat sätt, sedan planar det ut och befinner sig på en vanlig nivå för laget igen. Vissa av spelarna drar upp skadorna i laget och ligger kvar där konstant. Jag har inte jobbat med någon tränare som får en sådan peak, men jag vet att det är så i skadedata när man tittar för olika klubbar. Det hade nästan varit kul att jobba med en sådan tränare och se om man hade kunnat hjälpa honom att med statistik och siffror visa, för vi vet det, det finns tydlig statistik på Champions League och Premier League så har topplagen aldrig höga nivåer av skador och tar medaljer samma säsong, det finns inte. Det är lätt att visa att det här är en pusselbit som behövs för den yttersta framgången.

Det finns en fystränare och ”guru”, Raymond Verheijen, som jag gissar att du känner till, som är rätt hård mot en del tränare och säger att det kommer att bli en massa skador och liknande. Har han rätt?

- Man kan inte peka på läkaren när man kommer till en ny klubb när det blir många skador under en ny tränare. Man får titta på sig själv, för det är så klart träningsupplägget som ger skador eller inte skador. Framför allt överbelastningsskadorna, det är nästan komiskt ibland när man ser att det kommer tre spelare till mig och säger att de har ont i framsida lår. Man frågar vad de gjorde i går, och hittar att det kanske inte var så bra det de gjorde, det kanske de ska ändra till nästa vecka. De tränare som inte ändrar sitt schema utifrån hur spelarna mår och känner, lycka till, ni kan vara grymma på mycket men spelarna kommer inte hålla för det så det blir inga medaljer. Ja, han har rätt.

Vilka risker finns det med att spela fotboll?

- Att jobba i industrin är ett jobb som har hög skaderisk. Tittar du på fotbollen har du 1000 gånger högre skaderisk än i industrin. Så det finns ju risker. En risk är att man är borta från fotbollen i några veckor, det kan vem som helst leva med. Men de lite tuffare knäskadorna kan ofta ge problem efter karriären. Även en del fotskador. Men framför allt skulle jag nog säga hjärnskakningar. Tittar man in i framtiden kanske fem-tio år så kommer vi veta väldigt mycket mer om hur vi ska handlägga hjärnskakningar. För mig känns det lurigt, jag använder mig ofta av en gammal kollega som är neurolog och bollar fram och tillbaka och försöker få spelarna att gå tillbaka på ett så säkert sätt som möjligt efter en hjärnskakning.

Det är ett område där fotbollen har fått kritik, att man ofta släpper in spelare som kan berätta att de knappt minns en halvlek. I England finns nu mer diskussioner där man diskuterar om att förbjuda unga från att nicka och så. Hur rädd är du att det ska visa sig att det har varit farligare än man trott?

- Tar man en sådan sak som att inte nicka i yngre åldrar så vet man att de ändå inte nickar så ofta, det är inte speciellt skadligt. Men jag har funderat mycket på vad man kan göra för förbättringsåtgärder, men nummer ett är att laget och tränaren har en bra grundförståelse för vad det innebär att få en hjärnskakning, där det värsta när man släpper in en spelare med symptom kan bli att den får en ny smäll mot huvudet. Att som fotbollsläkare ha suttit på klinik och varit med när spelare avslutat sina karriärer på grund av att de har fått fem hjärnskakningar, ibland tittar de själva i backspegeln och såg att de någon gång struntade i vad läkaren sade och körde på, och det kommer från att de inte visste bättre, de tyckte att läkaren sade så för att de alltid ska vara så strikta, men egentligen tänkte de att det inte spelade så stor roll. Det är lite samma sak där som med corona, man måste nästan överinformera i förebyggande syfte, för det är just där jag ser som fotbollsläkare att spelarna kan bli förbannade när man tar bort dem. Man frågar hur de mår efter smällen, de svarar att de mår bra, och jag säger att de måste av planen för att huvudvärken och yrseln kommer komma senare på dagen. Där underlättar det otroligt mycket om man har varit ganska länge i en klubb.

Lyssna på hela intervjun i spelaren ovan.