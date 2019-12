"Lundh" firar 250 avsnitt: "Har varit bland det roligaste jag gjort"

Våren 2014 publicerades Lundhs första avsnitt. Gäst var den kommande VM-domaren Jonas Eriksson och platsen var ett stimmigt café i Täby. Sedan dess har 249 avsnitt till spelats in och där Olof själv satte sig på den intervjuades plats i jubileumsavsnittet med nummer 250.

- Nu är poddar en så otroligt naturlig del av medieutbudet, men när vi drog igång hade det precis börjat etablera sig. Vi kände att det fanns en plats för en initierad och nyfiken podd om fotboll och att Olof var perfekt för att driva den, säger Fotbollskanalens chefredaktör Tobias Rosvall som varit med ända från starten.

Idéen att göra en intervjupodd formades snabbt.

- Jag var inte sugen på en podd där två eller flera snackade om vad som sker i fotbollens värld eftersom det fanns en del sådana då utan hade en förhoppning att få till något som tog avstamp i Ekots lördagsintervju och sedan vill jag gärna få loss nyheter, säger Olof Lundh.

Längs vägen har ett stort antal stora fotbollsprofiler passerat förbi Lundhs mikrofon. Ole Gunnar Solskjaer, Marta, Lennart Johansson, Sven-Göran Eriksson, Caroline Seger, Henrik Larsson, Janne Andersson och Lotta Schelin för att nämna några.

- Utan tvekan är intervjuerna i poddform som folk reagerar mest positivt på när det gäller mitt jobb och det är en glädje att de är uppskattade och efterlängtade. För egen del är det oerhört lärorikt att få träffa så många olia typer av profiler som kan berätta om vad de varit med om, säger Lundh.

- Ett av mina favoritavsnitt är det med Staffan Tapper från 2015, för han kunde reflektera om vad som varit och berätta helt utan filter. Sommaren 2015 gjorde jag ett tema där gamla spelare som Anette Börjesson, Frida Östberg, Andreas Jakobsson och Ronnie Hellström samt då Tapper fick titta tillbaka till mästerskap som de spelat: EM 1984, VM 2003, EM 2004, VM 1978 och VM 1974.

Podden har också genererat ett stort antal rubriker i andra medier. Redan i avsnitt åtta tog det fart på riktigt när Anders Svensson öppenhjärtigt gick ut och riktade kritik mot dåvarande förbundskapten Erik Hamrén och hans ledarskap. Avsnittet släpptes samma dag som landslaget samlades och satte agendan för journalistiken kring landslaget under ett antal dagar.

- När podden startades var vi helt överens om att målet var att regelbundet leverera nyheter. Även om det fanns intresse redan från starten så får man nog säga att det här avsnittet var det stora breda genombrottet. På det sätt som intervjun med Anders totalt dominerade nyhetsflödet under de där dagarna, visade verkligen att vi var på rätt väg, säger Tobias Rosvall.

På topp 3-listan över de mest lyssnade avsnitten hamnar dock Anders Svensson precis utanför. Det toppas istället av avsnitt 103 med journalisten Erik Niva, följt av avsnitt 24 med Henrik Larsson och avsnitt 21 med Nanne Bergstrand.

- Ofta är många lyssnare intresserade av vad andra journalister har att säga och sedan är det givet så att de avsnitten som kom i början har haft lång tid på sig och dessutom fanns det inte så många intervjupoddar inriktade på fotboll de första åren, säger Lundh.

Varje måndag, med kortare uppehåll under sommar och över jul, har Lundh laddat i alla appar där poddar finns. Men den har även under perioder blivit såväl tv-program som livepodd. I tv-versionen som sändes på Sportkanalen och C More under hösten 2017 pressades Östersunds FK:s dåvarande ordförande om sitt kontroversiella ägande i ÖFK:s spelartrupp. Något som dagen efter sändning fick honom att backa och avsluta ägandet. Flera år har podden också gått att uppleva live i såväl Almedalen och på Way out West.

Lagom har jubileet har Lundh tagit nästa steg och bokat upp en liveturné genom Sverige inför starten av fotbollssäsongen 2020. Ett antal stopp runt om i landet där gäster som Henrik Rydström, Jonas Olsson och Roland Andersson är klara som gäster.

- Det är annorlunda att köra inför publik vilket jag testat på andra ställen där inte bara fotbollen är i fokus. Nu ska det bli kul att se om formatet fungerar bra även på turné.