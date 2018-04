Olsson hyllar Lindelöf: ”Han har reagerat fantastiskt på pressen i United”

Inför den nuvarande säsongen lämnade Victor Nilsson Lindelöf Benfica och gick till Manchester United. Under hans första säsong i ligan har det gått både upp och ner för svensken.

- Jag tycker han uppenbarligen hade problem i början. Samtidigt har jag sett det med väldigt många spelare som kommer från en annan liga än det engelska ligasystemet. Det är inte konstigt, säger Jonas Olsson, som känner ligan väl från tiden i West Bromwich.

Han fortsätter:

- Jag tycker att han har växt in i det, har växt med den pressen. Det är den egenskapen du måste ha om du ska spela i ett lag som United, alla spelare kommer under press och blir hårt kritiserade men det är hur du reagerar på det som är det viktiga och där har han reagerat fantastiskt tycker jag, fått jättemycket beröm senaste matcherna med all rätt. Det är någonstans det viktiga för att kunna göra det. Jag tror att alla kan se att han har de fotbollsmässiga kvaliteterna. Sedan är det så att komma in som försvarare i Premier League, den är mer fysisk och direkt än andra ligor och det tar lite tid att anpassa sig till. Men det tror jag, de flesta som kommer från utländska ligor har de problemen i början, det hade jag också. Och då var jag ändå i en klubb där inte hela världen såg varenda steg du satte. Han fick liksom kritik första matchen, i en träningsmatch, liksom…

Som ju var direktsänd över hela världen.

- Ja, det blir ju inga nyanser i det här, det är en träningsmatch och du har precis kommit in i ett lag, du känner inte spelarna, du kommer under press direkt. Och så kanske det ska vara på världens största scen men det är ingen lätt situation.

Och det är ju inte han som har satt prislappen.

- Nej, det är det ju inte, och när du blir köpt för så mycket pengar så är det klart att det blir ett ytterligare tryck på dig. Så är det ju men jag tycker att han har svarat på det på ett jättefint sätt. Det måste jag verkligen säga.