Pettersson avvaktar förlängning med ÖFK - hoppas på utlandsflytt: "Vore kul att uppleva något nytt"

Östersunds FK:s lagkapten Tom Pettersson, 29, gör i år sin tredje säsong i klubben, men möjligen också den sista för den här gången. Mittbacken har avtal över den här säsongen och har blivit erbjuden ett nytt, men berättar i podcasten "Lundh" att han gärna skulle vilja testa på spel utomlands igen.

- Det ligger lite i att det är många spelare som har lämnat och man ser själv att man också vill uppleva något annat. Mitt första år i allsvenskan var 2012, bortsett från en säsong i Belgien har jag spelat i allsvenskan och mött de här lagen år ut och år in. Någonstans känner jag att det vore kul att uppleva något nytt. Sedan är det klart att man tjänar mer pengar utomlands och så, säger Pettersson i podcasten.

Mittbacken berättar samtidigt att han trivs bra och även kan tänka sig att stanna i ÖFK, men att han först vill se över vilka alternativ som kan tänkas dyka upp framöver.

- Jag är 29 år, kontraktet går ut till vintern, så för mig känns det bra att avvakta lite. Även om det inte är säkert att jag drar. Jag vet inte om någon klubb vill ha mig för det, och jag trivs oerhört bra i Östersund. Jag är lagkapten, Johanna är med i ledarstaben och allt. Så vi får se. Jag känner för att avvakta och känner inte att jag måste förlänga just nu. Det kan mycket väl bli så, kanske till sommaren eller efter säsongen, men det troligaste är att jag inte förlänger till sommaren heller, utan att jag väntar ut och ser vad jag har för möjligheter till vintern och tar det därifrån.

Hur många anbud har du haft? Det talades om Blåvitt förra sommaren och om en rysk klubb förra vintern, sedan var det väl Orlando nu innan de tog Robin Jansson?

- Precis. Det har varit lite intressenter. Jag vet inte hur många klubbar som har lagt bud på mig, men som du säger var det Orlando i vintras, det var i slutet på vintern, rätt sent, precis innan cupen. Det blev inget där. Det är skillnad på lag som är intresserade och lag som stenhårt vill ha en och lägger bud. Så har jag inte känt jättemånga gånger. Det har varit några klubbar, men i slutändan har det inte känts rätt för mig och min familj eller så har inte klubben känt att de fått tillräckligt betalt. Än så länge sitter jag här, och jag ska spela i år också.

Hur resonerar du om en allsvensk klubb skulle komma in?

- Just nu känner jag att jag vill spela någon annanstans än i Sverige. Så känner jag i dag, men det kan ändras. Men nu är det bara ÖFK för mig, 100 procent. Men i framtiden kan man spela någon annanstans i allsvenskan, det behöver inte vara i Östersund. Det vet man inte, man kan aldrig stänga några dörrar. Men just nu hade det varit roligt att testa något annat någon helt annanstans.

Tom Pettersson slog igenom i Åtvidabergs FF och testade på spel utomlands i belgiska OH Leuven innan han skrev på för IFK Göteborg och därefter hamnade i Östersund.

Lyssna på hela avsnittet med Tom Pettersson i spelaren ovan.