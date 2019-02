Saletros lämnade AIK under sommaren - men känner sig ändå delaktig i SM-guldet

Anton Saletros, numera utlånad från Rostov till AIK fram till i sommar, var under förra vårsäsongen tongivande i AIK, men lämnade under sommaren Stockholmsklubben för spel i Rostov. Han stod därmed endast för tolv allsvenska matcher under lagets guldsäsong, men känner sig ändå delaktig i SM-guldet.

- Jag känner mig ändå ganska delaktig. På våren vann vi en del matcher och jag gjorde några poäng. På så sätt känner jag mig delaktig. Men det betyder inte att jag har ”vunnit” SM-guldet, de gjorde en fantastisk period under sommaren där de gick obesegrade bortsett mötet med Norrköping – det är fantastiskt. På våren känner jag mig delaktig i poängen och att vi fick en bra start, när vi inte hade fått det på länge. Sedan är det hatten av för de som var kvar och gjorde jobbet. Det var fantastiskt att se, säger han i podcasten "Lundh".

Däremot har han ännu inte fått en medalj.

- Nej, jag har inte fått någon medalj. Jag vet inte om tolv matcher räcker för det, säger han.

- Jag frågade Henrik Jurelius om man kunde få en medalj. Han svarade lite vagt om det, vi får se vad som händer, fortsätter han.

Hur mycket vägde det in att eventuellt vinna SM-guld och stanna?

- Det var jättesvårt, så klart. Men man vet inte. Det är svårt att säga. Hade jag stannat vet man inte om jag hade varit i startelvan när både ”Seb” och Kristoffer Olsson var där. Hade vi ens vunnit SM-guld? Det är sådana tankar man får. Chansen med Ryssland kanske bara skulle komma en gång. Jag bestämde mig för att ta chansen när den väl kom i stället för att sitta och tänka att man inte tog chansen. Det är bättre att ta chanser och sedan lära sig av dem om det inte går så bra.

Hur följde du AIK under hösten?

- Varje match. Varje.

Men du kunde inte komma hem på guldfesten?

- Jag var hemma.

Jag såg att Alexander Isak var hemma också. Du hann ta dig hem?

- Jag såg inte sista matchen, jag var i luften då. Jag landade och mötte dem på Arlanda.

Hur var det?

- Det var fantastiskt. Det var en blandning, man var ett fan men hade ändå en koppling till spelarna. Man visste vad de hade varit med om hela året, med tanke på alla avbräck som vi hade under hela förra året var det fantastiskt starkt av alla att vinna det där SM-guldet. Det kommer man ha med sig hela livet, när jag landade på Arlanda och mötte upp dem.

Om du ser till förra året spelmässigt, vad var det som Rikard Norling lyckades med?

- Det Rikard har lyckats med är att han har haft en spelidé sedan han kom till AIK med sitt 3-5-2, som är väldigt inpräntat i spelartruppen. Alla vet vad de ska göra. Det är det som är styrkan, att han är så noggrann med det som han har gjort i sitt arbete, att spelarna verkligen vet vad de ska göra. När man inte tvekar mycket tror jag att man vinner mycket på det.

Lyssna på hela avsnittet med Anton Saletros i spelaren ovan.