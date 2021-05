Schüller tror Finland kan överraska i EM: "Passar oss att vara underdogs"

Rasmus Schüller ser ut att komma med i Finlands EM-trupp. Bruttotruppen bantas ned efter träningsmatchen mot Sverige, och när Finland är i första mästerskapet någonsin tror Djurgårdsspelaren Schüller att de kan överraska.

ANNONS

- Vi har kanske inte snackat om något uttryckligt mål. Men samtidigt behöver man inte göra det. Vi går in i turneringen för att vinna varje match vi går in i. Man ser på de här lagen, de är erfarna av stora mästerskap. Vi kommer gå in i de här matcherna från en underdog-position. Det har passat oss tidigare. Vi är ganska bekväma därifrån och har lyckats få goda resultat. Vi kör en match i taget, försöker vinna den och tar det därifrån, säger Schüller i podcasten Lundh.

Rätt tufft att först möta Danmark i Köpenhamn, med en del supportrar. Hur ser du på den matchen?

- Sedan är det samma med Ryssland också, någon slags hemmafavör. Men samtidigt kommer det bli jätteroligt att spela mot Danmark på Parken, och sedan Ryssland i Sankt Petersburg. Det är häftigt. Vi får se hur stor procentandel av arenan som får fyllas, men vi ska dit och tysta de danska supportrarna i alla fall. Sedan hoppas man att finländare vågar resa och att det går att resa.

ANNONS

Just Ryssland, det går inte att komma runt att det finns en stark historisk laddning med olika händelser länderna emellan, där Ryssland alltid har varit den stora ryska björnen. Hur blir det, för jag gissar att du är inläst på historian?

- Det är jag. Det finns ju en historisk tyngd mellan Ryssland och Finland. Då var det kanske mer Sovjet och Finland. Idrotten är något som bygger broar, inte river dem. Så vi ska inte blanda på det sättet…

Du vill inte blanda fotboll och politik?

- Idrottsmän och -kvinnor ska ha politiska åsikter och lyfta fram felaktigheter, det tycker jag är hur bra som helst, men det här..

...det här är för känsligt, så du avstår?

- (Skratt) Jag tycker inte att vi ska dra paralleller från vår match i Sankt Petersburg till vinterkriget eller fortsättningskriget.

Jag tänker inte bara på krigen, det finns ju en massa historia, precis som med Sverige.

ANNONS - Så är det, men Finland har alltid varit finkänsliga med sin Ryssland-relation. Man har hanterat den väl, tycker jag. Jag syftar nog på närmare politiska saker. Det finns en slags grund. Sauli Niinistö, till exempel, nuvarande presidenten, verkar ha en rak kommunikationsväg till Rysslands sittande ledare. Det är inte alla som har det.

Om man ser på det sportsliga: Teemu Pukki har varit skadad och är lite osäker, Tim Sparv har varit opererad och har haft lite vätska i knät. Hur mycket stör det, framför allt Pukki?

- Man hoppas ju att alla spelare som är viktiga för laget kommer vara tillgängliga och 100-procentiga. Det kommer man inte runt, att det är två spelare som är otroligt viktiga för laget och man hoppas att de är redo att köra när det drar igång. Men samtidigt, de senaste åren har det varit ganska mycket skador när det har varit så mycket matcher med tanke på speciella år bakom oss. Vi har nog kunnat gå runt ganska mycket i truppen och via det funnit sätt att nå resultat. Vi hoppas så klart att alla ska vara tillgängliga, men är det inte så har jag fullt förtroende för vår breda trupp.

ANNONS

Förstår jag det rätt om du konkurrerar lite med Sparv?

- Ja, vi spelar på mer eller mindre samma position. Vi har spelat många matcher tillsammans på mitten, men många matcher har det varit så att Tim startat och jag har hoppat in istället för honom, och har han varit borta har jag startat, och så vidare. Men jag hoppas absolut inte på att Tim inte ska vara tillgänglig. Han är jätteviktig både på och utanför planen för truppen. Det gagnar det finska fotbollslandslaget om vi har en Tim Sparv som är med när det drar ihop sig.

Ni har Belgien i sista matchen med idel världsspelare - tittar man på klubbtillhörigheterna i ert lag är det skillnad. Hur går man in i en sådan match?

- Vi kan inte riktigt mäta oss spelare för spelare och klubb för klubb om man jämför listorna. Men jag får gå tillbaka till laget, det är laget före jaget. Det är det som har tagit oss så här långt och det är det som kommer ta oss vidare. Det är det som är roligt med fotboll, att vi har chockat större länder tidigare och ska göra det igen. Det var samma sak förra hösten, då var det visserligen en träningsmatch, men det var regerande världsmästaren Frankrike på bortaplan. Jämförde man spelarna innan matchen kunde man tro att Frankrike skulle vinna med 5-0, men det är 90 minuter som ska spelas och ett lagarbete som ska göras där ute. Sedan gick det inte så, vi vann med 2-0. Så allt är möjligt.

ANNONS

Lyssna på hela avsnittet i spelaren ovan.