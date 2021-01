Solbakken om att Danmark saknar 51-procentsregel: "Inte något stort problem med de rätta ägarna"

Inom svensk fotboll har 51-procentsregeln varit i fokus de senaste åren. Regeln slår fast att minst 51 procent av rösterna i en förening måste innehas av medlemmarna, vilket gör det omöjligt för en enskild ägare att ta över majoriteten av klubben.

I den danska fotbollen finns ingen liknande regel, vilket har öppnat upp för utländska investerare att ta över kontrollen av klubbarna. Midtjylland och Nordsjälland är två av klubbarna där utländska investerare tagit över majoriteten av aktierna.

Utvecklingen i Danmark har fått svenska supportrar att oroa sig för att Sverige ska gå samma väg till mötes. Men Norges förbundskapten Ståle Solbakken menar att det inte bara behöver vara negativt med avsaknaden av 51-procentregel.

ANNONS

- Det är hela tiden den fajten mellan idealismen… Du ser det hela tiden i England kontra Tyskland. Det är därför Leipzig och Hoffenheim ses med andra ögon på av tyska fans. I Italien ser du att det är utländska ägare som går in tungt. I den ideala världen vill väl alla att du ska ha en föreningsanda, som man säger i Sverige, med en 51-procentsregel, och att man inte kan ”sälja själen”. Men får man in de rätta ägarna ser jag inte heller något stort problem i det. Jag tror att det är svårt att undvika för att hänga med ute i Europa. Idealismen är long gone i internationell fotboll. Du kan gilla det eller inte, men du kanske måste haka på för att hänga på, säger Solbakken i podcasten "Lundh".

Om du tar tre saker som är viktiga för en klubb som vill utmana om att vara den bästa i Skandinavien, vilka tre saker är det för Molde, Hammarby eller Malmö att tänka på?

- Du måste ha en viss ekonomi, det kommer du inte ifrån. Du måste också ha en stark kultur i klubben. Med en stark kultur menar jag att man står för något på planen, du har en identitet i hur du spelar. Du har även en stark identitet utanför planen, vad man står för som människor och vad som kännetecknar klubben eller det geografiska området. Det sista är att du måste ha en ledning som tål att det blåser lite och som klarar att se det långsiktigt, även i perioder då allt inte fungerar perfekt. Det är sällan det fungerar perfekt över tid i en fotbollsklubb. Det ska storma lite ibland. Då gäller det att ha ledare som har skinn på näsan och kan stå emot det utan att skaka på hand.

ANNONS

Lyssna på hela avsnittet i spelaren ovan.